المنتخب الألماني يفقد جهود هيجيرينج أمام أيسلندا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
سينسهايم (ألمانيا) - (د ب أ): يخوض المنتخب الألماني للسيدات لكرة القدم المباراة المقبلة بدوري الأمم أمام منتخب أيسلندا يوم الثلاثاء المقبل، دون مدافعته مارتينا هيجيرينج، حيث يأمل المدرب المؤقت هورست هروبيش في مزيد من التحسن.
وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس السبت أن هيجيرينج تعاني من مشاكل في وتر أخيل، وأنه تم استدعاء صوفي كلاينهيرن لتحل محلها.
وشاركت هيجيرينج في المباراة التي فاز بها المنتخب الألماني على نظيره الويلزي 5/1 الجمعة، وكانت هذه أول مباراة يقود فيها هروبيش الفريق، في ظل غياب المدربة مارتينا فوس-تيكلينبورج بسبب المرض، وهي حاليا في إجازة للتعافي. ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستعود لقيادة الفريق أم لا رغم أن عقدها ممتد حتى 2025.
وقال هروبيش: «أؤمن بهذا الفريق والجودة التي يتمتع بها» ولكنه أضاف أن هناك المزيد من المساحة للتحسن.
وأضاف: «توقعت ألا يسير كل شيء بشكل جيد. يجب أن نلعب بتوازن أكثر، وأن نتحلى بالهدوء أثناء بناء الهجمات، وأن تقل الأخطاء».
وحافظ الفوز الذي تحقق على ويلز على فرص المنتخب الألماني في التأهل لنهائيات دوري الأمم، وأولمبياد باريس التي تقام العام المقبل.
ويتصدر المنتخب الدنماركي المجموعة برصيد تسع نقاط، فيما يحتل المنتخب الألماني المركز الثاني برصيد ست نقاط.
وخسر المنتخب الألماني أمام نظيره الدنماركي في سبتمبر ولكنه يستضيفه في ديسمبر.
ويتأهل متصدر المجموعة فقط لنهائيات البطولة.
MENAFN28102023000055011008ID1107323079
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.