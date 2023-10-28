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المنتخب الألماني يفقد جهود هيجيرينج أمام أيسلندا

10/28/2023 7:18:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

سينسهايم‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬للسيدات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة‭ ‬بدوري‭ ‬الأمم‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬أيسلندا‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل،‭ ‬دون‭ ‬مدافعته‭ ‬مارتينا‭ ‬هيجيرينج،‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬هورست‭ ‬هروبيش‭ ‬في‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التحسن‭.‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬هيجيرينج‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬وتر‭ ‬أخيل،‭ ‬وأنه‭ ‬تم‭ ‬استدعاء‭ ‬صوفي‭ ‬كلاينهيرن‭ ‬لتحل‭ ‬محلها‭.‬

وشاركت‭ ‬هيجيرينج‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الويلزي‭ ‬5‭/‬1‭ ‬الجمعة،‭ ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬يقود‭ ‬فيها‭ ‬هروبيش‭ ‬الفريق،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬المدربة‭ ‬مارتينا‭ ‬فوس‭-‬تيكلينبورج‭ ‬بسبب‭ ‬المرض،‭ ‬وهي‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬للتعافي‭. ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ستعود‭ ‬لقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أم‭ ‬لا‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬عقدها‭ ‬ممتد‭ ‬حتى‭ ‬2025‭.‬

وقال‭ ‬هروبيش‭: ‬‮«‬أؤمن‭ ‬بهذا‭ ‬الفريق‭ ‬والجودة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‮»‬‭ ‬ولكنه‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬للتحسن‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬توقعت‭ ‬ألا‭ ‬يسير‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نلعب‭ ‬بتوازن‭ ‬أكثر،‭ ‬وأن‭ ‬نتحلى‭ ‬بالهدوء‭ ‬أثناء‭ ‬بناء‭ ‬الهجمات،‭ ‬وأن‭ ‬تقل‭ ‬الأخطاء‮»‬‭.‬

وحافظ‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬على‭ ‬ويلز‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬دوري‭ ‬الأمم،‭ ‬وأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

ويتصدر‭ ‬المنتخب‭ ‬الدنماركي‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬تسع‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭.‬

وخسر‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الدنماركي‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬ولكنه‭ ‬يستضيفه‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭.‬

ويتأهل‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬فقط‭ ‬لنهائيات‭ ‬البطولة‭.‬


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