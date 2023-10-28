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هيرموسو: الحياة تعطيك هدايا بسيطة في بعض الأحيان

10/28/2023 7:18:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كانت‭ ‬علامات‭ ‬السعادة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬جيني‭ ‬هيرموسو،‭ ‬لاعبة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات،‭ ‬بعد‭ ‬مشاركتها‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬أزمة‭ ‬قُبلة‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الإيطالي‭ ‬1‭ / ‬صفر‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬للسيدات‭.‬

وقالت‭ ‬هيرموسو‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬أجمل‭ ‬من‭ ‬العودة،‭ ‬والشعور‭ ‬بالارتياح‭ ‬وتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬تعطيك‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬هذه‭ ‬الهدايا‭ ‬البسيطة،‭ ‬وفكرت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬دعموني‮»‬‭ ‬وساعدوها‭ ‬لاستعادة‭ ‬حبها‭ ‬للعبة‭.‬

كانت‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬الأولى‭ ‬لهيرموسو‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬منذ‭ ‬قام‭ ‬لويس‭ ‬روبياليس،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬وقتها،‭ ‬بتقبيلها‭ ‬على‭ ‬شفاهها‭ ‬عقب‭ ‬تتويج‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وأثارت‭ ‬الواقعة‭ ‬فضيحة‭ ‬ضخمة،‭ ‬وتحقيقا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬وآخر‭ ‬جنائيا‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬ضد‭ ‬روبياليس‭ ‬الذي‭ ‬استقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬جهاز‭ ‬فني‭ ‬جديد‭ ‬لمنتخب‭ ‬السيدات،‭ ‬حيث‭ ‬تولت‭ ‬مونتسيرات‭ ‬تومي‭ ‬تدريب‭ ‬الفريق،‭ ‬واختارت‭ ‬هيرموسو‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬أمام‭ ‬إيطاليا،‭ ‬وسويسرا،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل،‭ ‬بعدما‭ ‬استبعدتها‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وقالت‭ ‬تومي‭: ‬‮«‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬لأننا‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬الفوز،‭ ‬وأنها‭ ‬سجلت‭ ‬هدفا‭. ‬عندما‭ ‬أغلق‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬المساحات،‭ ‬كنا‭ ‬بحاجة‭ ‬لقدم‭ ‬مثل‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬جيني‭. ‬تسجيلها‭ ‬هدفا‭ ‬جعلنا‭ ‬كلنا‭ ‬سعداء‭. ‬رأينا‭ ‬ابتسامتها‭ ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬ابتسامة‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

والهدف‭ ‬الذي‭ ‬سجلته‭ ‬هيرموسو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬89‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬كان‭ ‬رقم‭ ‬52‭ ‬في‭ ‬102‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬لعبتها‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬منح‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

ويتصدر‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬المجموعة‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬السويدي،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬يصل‭ ‬لنهائيات‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أيضا‭ ‬بمثابة‭ ‬تصفيات‭ ‬مؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬

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