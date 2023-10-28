كلاسيكو بين الأهلي وصنداونز وموقعة بين الوداد والترجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يحلّ‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬ماميلودي‭ ‬صنداونز‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬العنيد‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬كلاسيكو‭ ‬قاري‭ ‬جديد،‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬ذهاب‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬ديربياً‭ ‬مغاربياً‭ ‬بين‭ ‬الوداد‭ ‬البيضاوي‭ ‬المغربي‭ ‬وضيفه‭ ‬الترجي‭ ‬التونسي‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬لوفتوس‭ ‬فيرسفيلد‭ ‬في‭ ‬بريتوريا،‭ ‬يلتقي‭ ‬الأهلي‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬مع‭ ‬ماميلودي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فاز‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬وخسر‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مناسبات،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭.‬

ويبحث‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬عن‭ ‬تعويض‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬صنداونز‭ ‬2‭-‬5‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬عاد‭ ‬الأهلي‭ ‬وصحّح‭ ‬مساره‭ ‬محرزاً‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الوداد‭. ‬وكانت‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬يخسر‭ ‬الأهلي‭ ‬بخماسية‭ ‬أمام‭ ‬صندوانز،‭ ‬بعد‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2019‭ (‬0-5‭).‬

ويغيب‭ ‬عن‭ ‬بطل‭ ‬إفريقيا‭ ‬11‭ ‬مرة‭ (‬رقم‭ ‬قياسي‭) ‬الثنائي‭ ‬إمام‭ ‬عاشور‭ ‬لإصابته‭ ‬بكاحله‭ ‬وأحمد‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬المستبعد‭ ‬بقرار‭ ‬عقابي‭ ‬من‭ ‬كولر،‭ ‬بعدما‭ ‬أبدى‭ ‬اعتراضه‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الدفع‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة‭ ‬فغُرّم‭ ‬بمئة‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ (‬3200‭ ‬دولار‭).‬

كما‭ ‬يستمر‭ ‬غياب‭ ‬الثلاثي‭ ‬عمرو‭ ‬السولية‭ ‬وكريم‭ ‬فؤاد‭ ‬ومحمود‭ ‬متولي‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭.‬

وكان‭ ‬الأهلي‭ ‬استهلّ‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬بتعادل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬سيمبا‭ ‬التنزاني‭ ‬2‭-‬2‭ ‬ثم‭ ‬تعادل‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ (‬1-1‭) ‬بهدف‭ ‬متأخر‭ ‬لمحمود‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ (‬كهربا‭)‬،‭ ‬ليتأهل‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬المسجلة‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭.‬

أما‭ ‬ماميلودي،‭ ‬فعاد‭ ‬بفوز‭ ‬من‭ ‬أرض‭ ‬بيترو‭ ‬أتلتيكو‭ ‬الأنغولي‭ ‬2‭-‬0‭ ‬قبل‭ ‬تعادلهما‭ ‬إياباً‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭.‬

كولر‭ ‬يحذّر‭ ‬

وحذّر‭ ‬كولر‭ ‬لاعبيه‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬سيناريو‭ ‬مباراتي‭ ‬سيمبا،‭ ‬بعد‭ ‬تراجع‭ ‬المستوى،‭ ‬غياب‭ ‬التركيز‭ ‬وإهدار‭ ‬الفرص‭ ‬السهلة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أخطاء‭ ‬دفاعية‭ ‬كلّفت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭.‬

وطالب‭ ‬كولر‭ ‬لاعبيه‭ ‬في‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأخير‭ ‬بهم‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬باستغلال‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬والالتزام‭ ‬الدفاعي‭ ‬أمام‭ ‬منافس‭ ‬قوي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يأمل‭ ‬رولاني‭ ‬موكوينا‭ ‬مدرّب‭ ‬ماميلودي‭ ‬في‭ ‬شفاء‭ ‬مهاجمه‭ ‬الناميبي‭ ‬بيتر‭ ‬شالوليلي‭.‬

قال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للنادي‭ ‬‮«‬أصلّي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عودة‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬المهاجمين‭ ‬المصابين‭ ‬شالوليلي‭ ‬أو‭ ‬البرازيلي‭ ‬لوكاس‭ ‬ريبيرو‭ ‬كوستا‭. ‬عودة‭ ‬أحدهما‭ ‬ستصنع‭ ‬الفارق‭ ‬لنا‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‮»‬‭.‬

وتأكد‭ ‬غياب‭ ‬مدافع‭ ‬الفريق‭ ‬موثوبي‭ ‬مفالا‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬للطرد‭ ‬المبكر‭ ‬أمام‭ ‬بيترو‭ ‬أتليتكو،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المدافع‭ ‬ثابيلو‭ ‬مورينا‭ ‬المصاب‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬البطن‭. ‬

وأكد‭ ‬موكوينا‭ ‬تطلّعه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مواجهة‭ ‬الأهلي‭ ‬شيقة‭ ‬وممتعة‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معتاد‭ ‬في‭ ‬لقاءات‭ ‬الفريقين‭ ‬أخيراً‭ ‬‮«‬سنبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬لمحاولة‭ ‬الفوز،‭ ‬ودائمًا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬مواجهتنا‭ ‬معهم‭ ‬مثيرة‭ ‬للاهتمام‭. ‬شاهدت‭ ‬مباراتهم‭ ‬خارج‭ ‬ملعبهم‭ ‬في‭ ‬تنزانيا‭ ‬حيث‭ ‬تعادلوا‭ ‬2‭-‬2‭ ‬أمام‭ ‬سيمبا‭ ‬بذهاب‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‮»‬‭.‬

ديربي‭ ‬مغاربي‭ ‬

وفي‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء،‭ ‬يستقبل‭ ‬الوداد‭ ‬البيضاوي‭ ‬بطل‭ ‬إفريقيا‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬الترجي‭ ‬التونسي‭ ‬بطل‭ ‬القارة‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭.‬

وفيما‭ ‬تتميز‭ ‬مباراة‭ ‬الفريقين‭ ‬بالإثارة‭ ‬والحماس،‭ ‬يدخلها‭ ‬الوداد‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬عليه‭ ‬عادل‭ ‬رمزي‭ ‬بفوزين‭ ‬على‭ ‬إنييمبا‭ ‬النيجيري‭ ‬1‭-‬0‭ ‬خارج‭ ‬أرضه‭ ‬و3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬ملعبه‭.‬

قال‭ ‬رمزي‭ ‬بعد‭ ‬إياب‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬‮«‬اللاعبون‭ ‬حافظوا‭ ‬على‭ ‬تركيزهم‭ ‬طيلة‭ ‬أطوار‭ ‬المباراة،‭ ‬وسجلنا‭ ‬أهدافا‭ ‬جميلة،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافيا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي،‭ ‬وما‭ ‬زلت‭ ‬أبحث‭ ‬عن‭ ‬المزيد،‭ ‬فالطريقة‭ ‬وأسلوب‭ ‬اللعب‭ ‬الذي‭ ‬أريد‭ ‬تطبيقه‭ ‬في‭ ‬الوداد‭ ‬لم‭ ‬نصل‭ ‬إليه‭ ‬بعد‮»‬‭.‬

أما‭ ‬الترجي‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬طارق‭ ‬ثابت،‭ ‬فقلب‭ ‬خسارته‭ ‬ذهاباً‭ ‬أمام‭ ‬مازيمبي‭ ‬الكونغولي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬0‭-‬1‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬كبير‭ ‬إياباً‭ ‬3‭-‬0‭.‬

قال‭ ‬ثابت‭ ‬‮«‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬مازيمبي‭ ‬سيعطينا‭ ‬ثقة،‭ ‬ويُعيد‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬الأفريقية‭. ‬سيكون‭ ‬المستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنادي‭ ‬الترجي‭.. ‬نحترم‭ ‬كل‭ ‬المنافسين،‭ ‬ولا‭ ‬نخشى‭ ‬أحداً‮»‬‭.‬

وتعود‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬قارية‭ ‬بينهما‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬2019،‭ ‬خلال‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬الذي‭ ‬تُوج‭ ‬فيه‭ ‬الترجي‭.‬

وتقام‭ ‬مباراتا‭ ‬الإياب‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل،‭ ‬والنهائي‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬و11‭ ‬نوفمبر‭. ‬ويحصل‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬ووصيفه‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬ملايين‭.‬