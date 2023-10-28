رونه وأوجيه-ألياسيم بصعوبة إلى نصف النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (أ ف ب): ضرب الدنماركي الشاب هولغر رونه والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم موعداً في نصف نهائي دورة بازل السويسرية في كرة المضرب (500)، بعد تأهلهما بصعوبة كبيرة من ربع النهائي الجمعة.
وتغلّب رونه المصنف سادساً عالمياً على الأرجنتيني توماس مارتين إتشيفيري (32) 6-1 و3-6 و7-6 (8-6)، فيما أنقذ ألياسيم التاسع عشر عالمياً نقطة المباراة أمام الروسي ألكسندر شيفتشنكو (83) قبل أن يهزمه 7-6 (7-2) و3-6 و7-6 (7-1).
ويأمل رونه (20 عاماً) في الثأر من خسارته أمام الكندي في نهائي العام الماضي.
قال الدنماركي بعد حسمه المباراة في ساعتين و41 دقيقة: «كان الأمر في غاية الصعوبة وقدّم توماس أداء رائعاً في الدورة وكان موسمه مميزاً».
تابع رونه الذي حظي بكرة ساقطة محظوظة على الشبكة أثارت غضب خصمه في الوقت الحاسم: «كنت محظوظاً للغاية في النهاية، لم أكن محظوظاً لهذه الدرجة في حياتي».
وعزّز رونه فرصه لبلوغ دورة ايه تي بي الختامية للموسم. يحتل راهناً المركز الثامن برصيد 3280 نقطة في سباق التأهل، بفارق 225 نقطة عن الامريكي تايلر فريتز التاسع الذي خسر في الدور الثاني في بازل.
وبمقدور رونه القفز إلى المركز السابع، بحال تتويجه بلقبه الثاني هذا الموسم، وذلك بعد خسارة الألماني ألكسندر زفيريف السابع أمام الروسي أندري روبليف في ربع نهائي دورة فيينا.
وكان مسار البولندي هوبرت هوركاتش (11) صعباً أيضاً أمام الهولندي تالون غريكسبور 6-7 (6-8) و6-4 و6-4.
سيلاقي الفرنسي أوغو أومبير (28) الفائز على السويسري دومينيك ستريكر (96) 6-4 و2-6 و6-2. وسيخوض أومبير (25 عاماً) نصف النهائي الـ11 في مسيرته في دورات المحترفين.
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