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رونه وأوجيه-ألياسيم بصعوبة إلى نصف النهائي

10/28/2023 7:18:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ضرب‭ ‬الدنماركي‭ ‬الشاب‭ ‬هولغر‭ ‬رونه‭ ‬والكندي‭ ‬فيليكس‭ ‬أوجيه‭-‬ألياسيم‭ ‬موعداً‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬بازل‭ ‬السويسرية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬تأهلهما‭ ‬بصعوبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬الجمعة‭.‬

وتغلّب‭ ‬رونه‭ ‬المصنف‭ ‬سادساً‭ ‬عالمياً‭ ‬على‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬توماس‭ ‬مارتين‭ ‬إتشيفيري‭ (‬32‭) ‬6-1‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬8-6‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أنقذ‭ ‬ألياسيم‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬عالمياً‭ ‬نقطة‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬الروسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬شيفتشنكو‭ (‬83‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يهزمه‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-2‭) ‬و3‭-‬6‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-1‭).‬

ويأمل‭ ‬رونه‭ (‬20‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬الثأر‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬الكندي‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

قال‭ ‬الدنماركي‭ ‬بعد‭ ‬حسمه‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬ساعتين‭ ‬و41‭ ‬دقيقة‭: ‬‮«‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الصعوبة‭ ‬وقدّم‭ ‬توماس‭ ‬أداء‭ ‬رائعاً‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬وكان‭ ‬موسمه‭ ‬مميزاً‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬رونه‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬بكرة‭ ‬ساقطة‭ ‬محظوظة‭ ‬على‭ ‬الشبكة‭ ‬أثارت‭ ‬غضب‭ ‬خصمه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاسم‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬محظوظاً‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬محظوظاً‭ ‬لهذه‭ ‬الدرجة‭ ‬في‭ ‬حياتي‮»‬‭.‬

وعزّز‭ ‬رونه‭ ‬فرصه‭ ‬لبلوغ‭ ‬دورة‭ ‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‭ ‬الختامية‭ ‬للموسم‭. ‬يحتل‭ ‬راهناً‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬3280‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬التأهل،‭ ‬بفارق‭ ‬225‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬الامريكي‭ ‬تايلر‭ ‬فريتز‭ ‬التاسع‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بازل‭.‬

وبمقدور‭ ‬رونه‭ ‬القفز‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السابع،‭ ‬بحال‭ ‬تتويجه‭ ‬بلقبه‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬السابع‭ ‬أمام‭ ‬الروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬فيينا‭.‬

وكان‭ ‬مسار‭ ‬البولندي‭ ‬هوبرت‭ ‬هوركاتش‭ (‬11‭) ‬صعباً‭ ‬أيضاً‭ ‬أمام‭ ‬الهولندي‭ ‬تالون‭ ‬غريكسبور‭ ‬6‭-‬7‭ (‬6-8‭) ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬4‭.‬

سيلاقي‭ ‬الفرنسي‭ ‬أوغو‭ ‬أومبير‭ (‬28‭) ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬السويسري‭ ‬دومينيك‭ ‬ستريكر‭ (‬96‭) ‬6-4‭ ‬و2‭-‬6‭ ‬و6‭-‬2‭. ‬وسيخوض‭ ‬أومبير‭ (‬25‭ ‬عاماً‭) ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الـ11‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬المحترفين‭.‬


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