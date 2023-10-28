الدراج الكولومبي كوينتانا يعود إلى فريق موفيستار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يعود‭ ‬الكولومبي‭ ‬نيرو‭ ‬كوينتانا،‭ ‬الفائز‭ ‬بسباقي‭ ‬جيرو‭ ‬دي‭ ‬إيطاليا‭ ‬وفويلتا،‭ ‬الى‭ ‬منافسات‭ ‬الدراجات‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬لعام‭ ‬كامل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انضمامه‭ ‬لفريق‭ ‬موفيستار،‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬معه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬السابق‭.‬

وذكر‭ ‬الفريق‭ ‬الإسباني‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬كوينتانا‭ ‬33‭ ‬عاما‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭.‬

ولعب‭ ‬كوينتانا‭ ‬لفريق‭ ‬موفيستار‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2012‭ ‬إلى‭ ‬2019،‭ ‬وفاز‭ ‬بلقب‭ ‬سباق‭ ‬جيرو‭ ‬دي‭ ‬إيطاليا‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬وفويلتا‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬كما‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬تور‭ ‬دو‭ ‬فرانس‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2013‭ ‬و2015‭.‬

وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬انتقل‭ ‬كوينتانا‭ ‬لفريق‭ ‬فورتنيو‭ ‬سامسيك‭ ‬الفرنسي،‭ ‬والذي‭ ‬تركه‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬استبعاده‭ ‬من‭ ‬الجولة،‭ ‬التي‭ ‬أنهاها‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬بسبب‭ ‬استخدام‭ ‬مادة‭ ‬ترامادول‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬هذه‭ ‬تهمة‭ ‬منشطات،‭ ‬ولكن‭ ‬انتهاك‭ ‬للقواعد‭ ‬الطبية،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬حظر‭ ‬كوينتانا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬له‭ ‬بالعودة‭.‬

وقال‭ ‬كوينتانا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لفريق‭ ‬موفيستار‭: ‬‮«‬اشعر‭ ‬بعاطفة‭ ‬شديدة‭ ‬لكوني‭ ‬سأعود‭ ‬لموطني‭. ‬كان‭ ‬عاما‭ ‬صعبا‭ ‬للغاية‭. ‬ولكنه‭ ‬كان‭ ‬يستحق‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬العناء‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لن‭ ‬أضيع‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭. ‬اعلم‭ ‬قيم‭ ‬الفريق،‭ ‬وقيم‭ ‬الرياضة‭. ‬سأفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعي‭ ‬لفعل‭ ‬الأشياء‭ ‬الصحيحة،‭ ‬وأريد‭ ‬مساعدة‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‮»‬‭.‬