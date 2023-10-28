الدراج الكولومبي كوينتانا يعود إلى فريق موفيستار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برين - (د ب أ): يعود الكولومبي نيرو كوينتانا، الفائز بسباقي جيرو دي إيطاليا وفويلتا، الى منافسات الدراجات بعد غياب لعام كامل، وذلك من خلال انضمامه لفريق موفيستار، والذي حقق معه العديد من النجاحات في السابق.
وذكر الفريق الإسباني أمس السبت أن كوينتانا 33 عاما سيحصل على عقد لمدة عام.
ولعب كوينتانا لفريق موفيستار في الفترة من 2012 إلى 2019، وفاز بلقب سباق جيرو دي إيطاليا في 2014 وفويلتا في 2016، كما احتل المركز الثاني في سباق تور دو فرانس في عامي 2013 و2015.
وبعد ذلك انتقل كوينتانا لفريق فورتنيو سامسيك الفرنسي، والذي تركه العام الماضي بعد استبعاده من الجولة، التي أنهاها في المركز السادس، بسبب استخدام مادة ترامادول.
ولم تكن هذه تهمة منشطات، ولكن انتهاك للقواعد الطبية، ولم يتم حظر كوينتانا، وهو ما سمح له بالعودة.
وقال كوينتانا في بيان لفريق موفيستار: «اشعر بعاطفة شديدة لكوني سأعود لموطني. كان عاما صعبا للغاية. ولكنه كان يستحق كل هذا العناء».
وأضاف: «لن أضيع هذه الفرصة. اعلم قيم الفريق، وقيم الرياضة. سأفعل كل ما بوسعي لفعل الأشياء الصحيحة، وأريد مساعدة الفريق في تحقيق أفضل النتائج».
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