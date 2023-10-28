سابالينكا لصدارة عالمية في نهاية الموسم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كانكون‭ (‬المكسيك‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تشهد‭ ‬دورة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬لمحترفات‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬كانكون‭ ‬المكسيكية،‭ ‬مواجهة‭ ‬مرتقبة‭ ‬بين‭ ‬المصنفتين‭ ‬أولى‭ ‬وثانية‭ ‬عالمياً،‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬والبولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭.‬

وينصّ‭ ‬نظام‭ ‬الدورة‭ ‬المقامة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬صلبة‭ ‬والبالغة‭ ‬قيمة‭ ‬جوائزها‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أميركي،‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬اللاعبات‭ ‬الثماني‭ ‬على‭ ‬مجموعتين‭ ‬تحدّدان‭ ‬المتأهلات‭ ‬الأربع‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الأحد‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وأحرزت‭ ‬سابالينكا‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬الكبرى‭ ‬مطلع‭ ‬السنة،‭ ‬حلّت‭ ‬وصيفة‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬الأميركية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وبلغت‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬ويمبلدون‭ ‬ورولان‭ ‬غاروس‭.‬

كما‭ ‬توجت‭ ‬ابنة‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬مدريد‭ ‬وأديلايد‭ ‬وتخوض‭ ‬نهائيات‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬وهي‭ ‬تتقدّم‭ ‬بفارق‭ ‬630‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬شفيونتيك‭ (‬22‭ ‬عاماً‭) ‬بطلة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أحرزت‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬بطلة‭ ‬اربع‭ ‬دورات‭ ‬كبرى‭ ‬والمصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2022،‭ ‬ألقاب‭ ‬دورات‭ ‬شتوتغارت،‭ ‬قطر،‭ ‬بولندا‭ ‬ومطلع‭ ‬الشهر‭ ‬في‭ ‬بكين‭.‬

وسيكون‭ ‬بمقدور‭ ‬سابالينكا‭ ‬انهاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للسيدات،‭ ‬بحال‭ ‬بلوغها‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬رصيد‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬شفيونتيك‭.‬

قالت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬فقط‭ ‬بتصدر‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي،‭ ‬بل‭ ‬بانهاء‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬أطول‭ ‬فترة‭ ‬ممكنة‮»‬‭.‬

وبحال‭ ‬خسارة‭ ‬شفيونتيك‭ ‬مبارتين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬سيكون‭ ‬تأهل‭ ‬سابالينكا‭ ‬برصيد‭ ‬2‭-‬1‭ ‬كافياً‭ ‬لانهاء‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭.‬

ويتعيّن‭ ‬على‭ ‬شفيونيتك،‭ ‬متصدرة‭ ‬عدد‭ ‬الانتصارات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ (‬63‭)‬،‭ ‬بلوغ‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬للابقاء‭ ‬على‭ ‬آمالها‭ ‬باستعادة‭ ‬الصدارة‭ ‬العالمية،‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬تخوض‭ ‬سابالينكا‭ ‬كل‭ ‬مبارياتها‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

وتتضمّن‭ ‬قائمة‭ ‬المشاركات‭ ‬الأميركية‭ ‬الشابة‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ (‬19‭ ‬عاماً‭) ‬بطلة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬مواطنتها‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا،‭ ‬اليونانية‭ ‬ماريا‭ ‬ساكّاري،‭ ‬التونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر،‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬إيلينا‭ ‬ربياكينا‭ ‬والتشيكية‭ ‬ماريكا‭ ‬فوندروشوفا‭ ‬بطلة‭ ‬ويمبلدون‭.‬

وتتصدر‭ ‬سابالينكا‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬باكالار‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬ريباكينا‭ ‬المصنفة‭ ‬رابعة،‭ ‬بيغولا‭ (‬5‭) ‬وساكاري‭ (‬8‭). ‬أما‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬فترئس‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬تشيتومال‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬غوف‭ (‬3‭)‬،‭ ‬جابر‭ (‬6‭) ‬وفوندروشوفا‭ (‬7‭). ‬وتضم‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬ثلاث‭ ‬متوجات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭.‬

شفيونتيك‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬

قالت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬سهلة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭. ‬واجهت‭ ‬كوكو‭ ‬وماركيتا‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬وفلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬واللاعبة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬أواجهها‭ ‬أخيراً‭ ‬هي‭ ‬أنس‮»‬‭.‬

تابعت‭ ‬‮«‬علي‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬نفسي‭ ‬واعتاد‭ ‬على‭ ‬الظروف‭ ‬هنا،‭ ‬وستكون‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‮»‬‭. ‬وتتأهل‭ ‬بطلة‭ ‬ووصيفة‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬وانسحبت‭ ‬التشيكية‭ ‬كارولينا‭ ‬موخوفا‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬بسبب‭ ‬آلام‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬رسغها،‭ ‬فحلّت‭ ‬بدلاً‭ ‬منها‭ ‬ساكّاري‭.‬

ويمكن‭ ‬لبطلة‭ ‬الدورة‭ ‬بحال‭ ‬عدم‭ ‬خسارتها‭ ‬أية‭ ‬مباراة،‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬و1500‭ ‬نقطة‭.‬

وأصبحت‭ ‬سابالينكا‭ ‬مصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً‭ ‬بعد‭ ‬بلوغها‭ ‬نهائي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬منهية‭ ‬تربع‭ ‬شفيونتيك‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬لمدة‭ ‬75‭ ‬أسبوعاً،‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭ ‬2022‭. ‬وفي‭ ‬نهائيات‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وضعت‭ ‬سابالينكا‭ ‬حداً‭ ‬لأربع‭ ‬خسارات‭ ‬توالياً‭ ‬أمام‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬بيد‭ ‬انها‭ ‬خسرت‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬الفرنسية‭ ‬كارولين‭ ‬غارسيا‭ ‬بمجموعتين‭.‬

وفي‭ ‬مواجهتين‭ ‬بينهما‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬في‭ ‬نهائيين‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الترابية،‭ ‬فازت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬شتوتغارت‭ ‬وسابالينكا‭ ‬في‭ ‬مدريد‭.‬