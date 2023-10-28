Sunday, 29 October 2023 04:54 GMT

سابالينكا لصدارة عالمية في نهاية الموسم

10/28/2023 7:18:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كانكون‭ (‬المكسيك‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تشهد‭ ‬دورة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬لمحترفات‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬كانكون‭ ‬المكسيكية،‭ ‬مواجهة‭ ‬مرتقبة‭ ‬بين‭ ‬المصنفتين‭ ‬أولى‭ ‬وثانية‭ ‬عالمياً،‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬والبولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭.‬

وينصّ‭ ‬نظام‭ ‬الدورة‭ ‬المقامة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬صلبة‭ ‬والبالغة‭ ‬قيمة‭ ‬جوائزها‭ ‬9‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أميركي،‭ ‬على‭ ‬توزيع‭ ‬اللاعبات‭ ‬الثماني‭ ‬على‭ ‬مجموعتين‭ ‬تحدّدان‭ ‬المتأهلات‭ ‬الأربع‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الأحد‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وأحرزت‭ ‬سابالينكا‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬الكبرى‭ ‬مطلع‭ ‬السنة،‭ ‬حلّت‭ ‬وصيفة‭ ‬في‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬الأميركية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وبلغت‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬ويمبلدون‭ ‬ورولان‭ ‬غاروس‭.‬

كما‭ ‬توجت‭ ‬ابنة‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬مدريد‭ ‬وأديلايد‭ ‬وتخوض‭ ‬نهائيات‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬وهي‭ ‬تتقدّم‭ ‬بفارق‭ ‬630‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬شفيونتيك‭ (‬22‭ ‬عاماً‭) ‬بطلة‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬أحرزت‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬بطلة‭ ‬اربع‭ ‬دورات‭ ‬كبرى‭ ‬والمصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2022،‭ ‬ألقاب‭ ‬دورات‭ ‬شتوتغارت،‭ ‬قطر،‭ ‬بولندا‭ ‬ومطلع‭ ‬الشهر‭ ‬في‭ ‬بكين‭.‬

وسيكون‭ ‬بمقدور‭ ‬سابالينكا‭ ‬انهاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للسيدات،‭ ‬بحال‭ ‬بلوغها‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬رصيد‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬بصرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬شفيونتيك‭.‬

قالت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬فقط‭ ‬بتصدر‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي،‭ ‬بل‭ ‬بانهاء‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬والبقاء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموقع‭ ‬أطول‭ ‬فترة‭ ‬ممكنة‮»‬‭.‬

وبحال‭ ‬خسارة‭ ‬شفيونتيك‭ ‬مبارتين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬سيكون‭ ‬تأهل‭ ‬سابالينكا‭ ‬برصيد‭ ‬2‭-‬1‭ ‬كافياً‭ ‬لانهاء‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭.‬

ويتعيّن‭ ‬على‭ ‬شفيونيتك،‭ ‬متصدرة‭ ‬عدد‭ ‬الانتصارات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ (‬63‭)‬،‭ ‬بلوغ‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬للابقاء‭ ‬على‭ ‬آمالها‭ ‬باستعادة‭ ‬الصدارة‭ ‬العالمية،‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬تخوض‭ ‬سابالينكا‭ ‬كل‭ ‬مبارياتها‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

وتتضمّن‭ ‬قائمة‭ ‬المشاركات‭ ‬الأميركية‭ ‬الشابة‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ (‬19‭ ‬عاماً‭) ‬بطلة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬مواطنتها‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا،‭ ‬اليونانية‭ ‬ماريا‭ ‬ساكّاري،‭ ‬التونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر،‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬إيلينا‭ ‬ربياكينا‭ ‬والتشيكية‭ ‬ماريكا‭ ‬فوندروشوفا‭ ‬بطلة‭ ‬ويمبلدون‭.‬

وتتصدر‭ ‬سابالينكا‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬باكالار‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬ريباكينا‭ ‬المصنفة‭ ‬رابعة،‭ ‬بيغولا‭ (‬5‭) ‬وساكاري‭ (‬8‭). ‬أما‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬فترئس‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬تشيتومال‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬غوف‭ (‬3‭)‬،‭ ‬جابر‭ (‬6‭) ‬وفوندروشوفا‭ (‬7‭). ‬وتضم‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬ثلاث‭ ‬متوجات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭.‬

شفيونتيك‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬

قالت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬سهلة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭. ‬واجهت‭ ‬كوكو‭ ‬وماركيتا‭ ‬في‭ ‬بكين‭ ‬وفلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬واللاعبة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬أواجهها‭ ‬أخيراً‭ ‬هي‭ ‬أنس‮»‬‭.‬

تابعت‭ ‬‮«‬علي‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬نفسي‭ ‬واعتاد‭ ‬على‭ ‬الظروف‭ ‬هنا،‭ ‬وستكون‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‮»‬‭. ‬وتتأهل‭ ‬بطلة‭ ‬ووصيفة‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬وانسحبت‭ ‬التشيكية‭ ‬كارولينا‭ ‬موخوفا‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬بسبب‭ ‬آلام‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬رسغها،‭ ‬فحلّت‭ ‬بدلاً‭ ‬منها‭ ‬ساكّاري‭.‬

ويمكن‭ ‬لبطلة‭ ‬الدورة‭ ‬بحال‭ ‬عدم‭ ‬خسارتها‭ ‬أية‭ ‬مباراة،‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬و1500‭ ‬نقطة‭.‬

وأصبحت‭ ‬سابالينكا‭ ‬مصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً‭ ‬بعد‭ ‬بلوغها‭ ‬نهائي‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬منهية‭ ‬تربع‭ ‬شفيونتيك‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬لمدة‭ ‬75‭ ‬أسبوعاً،‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭ ‬2022‭. ‬وفي‭ ‬نهائيات‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وضعت‭ ‬سابالينكا‭ ‬حداً‭ ‬لأربع‭ ‬خسارات‭ ‬توالياً‭ ‬أمام‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬بيد‭ ‬انها‭ ‬خسرت‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬الفرنسية‭ ‬كارولين‭ ‬غارسيا‭ ‬بمجموعتين‭.‬

وفي‭ ‬مواجهتين‭ ‬بينهما‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬في‭ ‬نهائيين‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الترابية،‭ ‬فازت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬شتوتغارت‭ ‬وسابالينكا‭ ‬في‭ ‬مدريد‭.‬

MENAFN28102023000055011008ID1107323074

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث