مدفيديف يتخطى تسيتسيباس بصعوبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
فيينا - (أ ف ب): حسم الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثاً عالمياً، مواجهة عالية المستوى مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع 6-4 و7-6 (8-6)، أمس السبت في نصف نهائي دورة فيينا النمساوية في كرة المضرب (500).
ويأمل حامل اللقب الروسي في التتويج للمرة السادسة هذا الموسم والـ21 في مسيرته الاحترافية، لكن يتعين عليه تخطي الفائز بين مواطنه أندري روبليف (5) والإيطالي يانيك سينر (4) اللذين يلعبان لاحقاً. وكان تسيتسيباس أول من يهدد خصمه بكسر الارسال في نصف النهائي (2-1)، لكن الروسي انقذ ثلاث كرات، احداها بدخول نادر على الشبكة.
وعندما سنحت الفرصة للروسي البالغ 27 عاماً كسر ارسال تسيتسيباس وتقدّم 4-3 ثم حسم المجموعة الاولى 6-4.
وفي الثانية، رغم مقاومة جميلة من اليوناني الذي طبّق استراتيجية الارسال والهجوم على الشبكة (30 كرة فائزة من أصل 39)، حصل مدفيديف على فرص صنع الفارق وكسر الارسال (3-3 و5-5).
لكن الشوط الفاصل (تاي بريك) مهّد طريق النهائي للروسي بعد ساعة و44 دقيقة اثر خطأين مباشرين من تسيتسيباس، ليحقق فوزه الـ64 هذا الموسم.
كانت المواجهة الـ13 بين اللاعبين ويتفوّق مدفيديف بتسعة انتصارات.
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