مدفيديف يتخطى تسيتسيباس بصعوبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

فيينا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حسم‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف،‭ ‬المصنف‭ ‬ثالثاً‭ ‬عالمياً،‭ ‬مواجهة‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬مع‭ ‬اليوناني‭ ‬ستيفانوس‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬السابع‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬8-6‭)‬،‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬فيينا‭ ‬النمساوية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ (‬500‭).‬

ويأمل‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والـ21‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية،‭ ‬لكن‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬تخطي‭ ‬الفائز‭ ‬بين‭ ‬مواطنه‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ (‬5‭) ‬والإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ (‬4‭) ‬اللذين‭ ‬يلعبان‭ ‬لاحقاً‭. ‬وكان‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬يهدد‭ ‬خصمه‭ ‬بكسر‭ ‬الارسال‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ (‬2-1‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬الروسي‭ ‬انقذ‭ ‬ثلاث‭ ‬كرات،‭ ‬احداها‭ ‬بدخول‭ ‬نادر‭ ‬على‭ ‬الشبكة‭.‬

وعندما‭ ‬سنحت‭ ‬الفرصة‭ ‬للروسي‭ ‬البالغ‭ ‬27‭ ‬عاماً‭ ‬كسر‭ ‬ارسال‭ ‬تسيتسيباس‭ ‬وتقدّم‭ ‬4‭-‬3‭ ‬ثم‭ ‬حسم‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬6-4‭.‬

وفي‭ ‬الثانية،‭ ‬رغم‭ ‬مقاومة‭ ‬جميلة‭ ‬من‭ ‬اليوناني‭ ‬الذي‭ ‬طبّق‭ ‬استراتيجية‭ ‬الارسال‭ ‬والهجوم‭ ‬على‭ ‬الشبكة‭ (‬30‭ ‬كرة‭ ‬فائزة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬39‭)‬،‭ ‬حصل‭ ‬مدفيديف‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬صنع‭ ‬الفارق‭ ‬وكسر‭ ‬الارسال‭ (‬3-3‭ ‬و5‭-‬5‭).‬

لكن‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ (‬تاي‭ ‬بريك‭) ‬مهّد‭ ‬طريق‭ ‬النهائي‭ ‬للروسي‭ ‬بعد‭ ‬ساعة‭ ‬و44‭ ‬دقيقة‭ ‬اثر‭ ‬خطأين‭ ‬مباشرين‭ ‬من‭ ‬تسيتسيباس،‭ ‬ليحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الـ64‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

كانت‭ ‬المواجهة‭ ‬الـ13‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬ويتفوّق‭ ‬مدفيديف‭ ‬بتسعة‭ ‬انتصارات‭.‬