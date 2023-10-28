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الجولة الثانية من دوري زين لكرة السلةالاتحاد والبحرين.. فرصتهما لتصحيح المسار

10/28/2023 7:18:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭ ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭:‬


تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‮
‬2023‭-‬2024،‭ ‬وتقام‭ ‬مباراتان‭ ‬تجمع‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الاتحاد‭ ‬وسترة‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬تليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭ ‬مواجهة‭ ‬ثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬البحرين‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭.‬


الاتحاد‭ ‬وسترة

في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬يبحث‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الوطني‭ ‬رؤوف‭ ‬حبيل‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬وتعويض‭ ‬خسارة‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الحالة،‭ ‬وكما‭ ‬يعلم‭ ‬الجميع‭ ‬فإن‭ ‬طموحات‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬واعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والاداري‭ ‬واللاعبين‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬التعاقدات‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬تطلعات‭ ‬الاتحاد‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬فحسب‭ ‬انما‭ ‬الطموح‭ ‬هو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬وتحقيق‭ ‬البطولات،‭ ‬وهذا‭ ‬الطموح‭ ‬حق‭ ‬مشروع‭ ‬وأمر‭ ‬ايجابي‭ ‬للغاية‭ ‬يخدم‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬دورينا‭.‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬تختلف‭ ‬طموحات‭ ‬نادي‭ ‬سترة‭ ‬تماما،‭ ‬والفريق‭ ‬لم‭ ‬يدعم‭ ‬صفوفه‭ ‬بأي‭ ‬لاعب‭ ‬محلي،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يتعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬أجانب،‭ ‬والاعداد‭ ‬بدأ‭ ‬متأخرا‭ ‬بعد‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬تجميد‭ ‬نشاط‭ ‬الفريق‭ ‬الأول،‭ ‬ويشارك‭ ‬سترة‭ ‬بلاعبين‭ ‬صغار‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬معدل‭ ‬الأعمار‭ ‬اللاعبين‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬وجميعهم‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭ ‬الذين‭ ‬يعول‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬فريق‭ ‬للمستقبل‭ ‬واستعادة‭ ‬بريق‭ ‬السلة‭ ‬الستراوية،‭ ‬ويقود‭ ‬الفريق‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حسين‭ ‬الجزيري‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬بهدوء‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬وفق‭ ‬الامكانيات‭ ‬المتاحة‭.‬

ولذلك‭ ‬لن‭ ‬تخرج‭ ‬نتيجة‭ ‬اللقاء‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬التوقعات‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬الاتحاد‭ ‬كل‭ ‬الأفضلية‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول،‭ ‬وستكون‭ ‬فرصة‭ ‬للفريق‭ ‬مناسبة‭ ‬جدا‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الانسجام‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬للظهور‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة‭.‬‮


البحرين‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬لا‭ ‬تختلف‭ ‬المعطيات‭ ‬كثيرا،‭ ‬حيث‭ ‬تبدو‭ ‬الظروف‭ ‬متشابهة‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬ما،‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عبدالغني‭ ‬دعم‭ ‬صفوفه‭ ‬بلاعبين‭ ‬محليين‭ ‬ومحترفين،‭ ‬بينما‭ ‬اكتفى‭ ‬المدينة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الوطني‭ ‬حمد‭ ‬اسماعيل‭ ‬بتجديد‭ ‬عقود‭ ‬لاعبيه‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬توفير‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لدعم‭ ‬التشكيلة‭.‬

ورغم‭ ‬ان‭ ‬محترفي‭ ‬البحرين‭ ‬لم‭ ‬يقدما‭ ‬المستوى‭ ‬المقنع‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬النجمة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬الفريق‭ ‬بفارق‭ ‬26‭ ‬نقطة،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬وجودهما‭ ‬وعنصر‭ ‬الطول‭ ‬الذي‭ ‬يمتلكانه‭ ‬يجعل‭ ‬البحرين‭ ‬مرشحا‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬لتخطي‭ ‬عقبة‭ ‬المدينة‭.‬

وتطول‭ ‬الترشيحات‭ ‬البحرين‭ ‬بالفعل‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬المحاولة‭ ‬والاستبسال‭ ‬لتحقيق‭ ‬مفاجأة‭ ‬قد‭ ‬تتحقق‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬ربما‭.‬

ولا‭ ‬ننسى‭ ‬ان‭ ‬طموح‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬التأهل‭ ‬للموسم‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬الى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬طموح‭ ‬المدينة‭ ‬الذي‭ ‬ينشد‭ ‬الابتعاد‭ ‬قليلا‭ ‬عن‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭.‬


وقفة‭ ‬قبل‭ ‬الانهيار

هنا‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬كلمة‭ ‬نقولها‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الدوري،‭ ‬هناك‭ ‬ثلاثة‭ ‬أندية‭ ‬تشارك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محترفين‭ ‬أجانب‭ ‬وهي‭: ‬سترة‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬وسماهيج‭. ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬تشارك‭ ‬ثمانية‭ ‬أندية‭ ‬ولدى‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬محترفان‭ ‬اثنان،‭ ‬ولذلك‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬وقفة‭ ‬ودعم‭ ‬لتلك‭ ‬الاندية‭ ‬لكي‭ ‬تنهض‭ ‬قليلا‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تحبط‭ ‬بالهزائم‭ ‬وتنهار‭.‬

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