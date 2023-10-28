الجولة الثانية من دوري زين لكرة السلةالاتحاد والبحرين.. فرصتهما لتصحيح المسار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب أحمد الذهبة:
تنطلق اليوم الأحد على صالة اتحاد السلة بأم الحصم مباريات الجولة الثانية من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي
2023-2024، وتقام مباراتان تجمع الأولى بين فريقي الاتحاد وسترة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، تليها عند السابعة والنصف مساء مواجهة ثانية تجمع بين فريقي البحرين ومدينة عيسى.
الاتحاد وسترة
في اللقاء الأول يبحث فريق الاتحاد بقيادة مدربه الوطني رؤوف حبيل عن تحقيق الفوز الأول في بطولة الدوري وتعويض خسارة الجولة الأولى أمام الحالة، وكما يعلم الجميع فإن طموحات نادي الاتحاد واعضاء مجلس الادارة والجهازين الفني والاداري واللاعبين كبيرة جدا، وخاصة بعد التعاقدات الضخمة التي تمت في هذا الصيف، حيث ان تطلعات الاتحاد لا تقتصر على التأهل إلى الدورة السداسية فحسب انما الطموح هو الوصول إلى النهائيات وتحقيق البطولات، وهذا الطموح حق مشروع وأمر ايجابي للغاية يخدم المنافسة في دورينا.
في الجانب الآخر تختلف طموحات نادي سترة تماما، والفريق لم يدعم صفوفه بأي لاعب محلي، كما لم يتعاقد مع محترفين أجانب، والاعداد بدأ متأخرا بعد التراجع عن قرار تجميد نشاط الفريق الأول، ويشارك سترة بلاعبين صغار حيث ان معدل الأعمار اللاعبين لا يتعدى 20 سنة وجميعهم من أبناء النادي الذين يعول عليهم في بناء فريق للمستقبل واستعادة بريق السلة الستراوية، ويقود الفريق المدرب الوطني حسين الجزيري الذي يعمل بهدوء لتحقيق الأهداف وفق الامكانيات المتاحة.
ولذلك لن تخرج نتيجة اللقاء عن دائرة التوقعات التي تعطي الاتحاد كل الأفضلية لتحقيق فوزه الأول، وستكون فرصة للفريق مناسبة جدا لرفع مستوى الانسجام بين اللاعبين للظهور بصورة أفضل في المباريات القادمة.
البحرين ومدينة عيسى
وفي اللقاء الثاني لا تختلف المعطيات كثيرا، حيث تبدو الظروف متشابهة الى حد ما، البحرين بقيادة مدربه الوطني علي عبدالغني دعم صفوفه بلاعبين محليين ومحترفين، بينما اكتفى المدينة بقيادة مدربه الوطني حمد اسماعيل بتجديد عقود لاعبيه مع عدم توفير محترف أجنبي واحد على الأقل لدعم التشكيلة.
ورغم ان محترفي البحرين لم يقدما المستوى المقنع في المباراة الأولى أمام النجمة التي خسرها الفريق بفارق 26 نقطة، إلا ان وجودهما وعنصر الطول الذي يمتلكانه يجعل البحرين مرشحا فوق العادة لتخطي عقبة المدينة.
وتطول الترشيحات البحرين بالفعل لتحقيق الفوز، لكن ذلك لا يمنع المدينة من المحاولة والاستبسال لتحقيق مفاجأة قد تتحقق على أرضية الملعب ربما.
ولا ننسى ان طموح البحرين هو التأهل للموسم الثالث على التوالي الى الدورة السداسية، على عكس طموح المدينة الذي ينشد الابتعاد قليلا عن المركز الأخير.
وقفة قبل الانهيار
هنا لا بد من كلمة نقولها ونحن في بداية الدوري، هناك ثلاثة أندية تشارك من دون محترفين أجانب وهي: سترة ومدينة عيسى وسماهيج. في المقابل تشارك ثمانية أندية ولدى كل منهم محترفان اثنان، ولذلك لا بد من وقفة ودعم لتلك الاندية لكي تنهض قليلا قبل ان تحبط بالهزائم وتنهار.
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