استكمالا لمنافسات الجولة الـ5 لدوري ناصر بن حمد الممتازالنجمة المتألق يواجه سترة.. والرفاع الشرقي يلتقي الحد

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
تستكمل اليوم (الأحد) منافسات الجولة الـ5 لدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراتين تنطلقان عند الساعة 7 مساءً، إذ يواجه فريق النجمة نظيره سترة على استاد نادي المحرق، والرفاع الشرقي يلتقي الحد على استاد مدينة خليفة الرياضية.
يدخل النجمة هذه المباراة وفي جعبته (10 نقاط) بالمركز الثاني وهو قادم من فوز على الرفاع الشرقي (1/2)، وسترة يمتلك (نقطتين) وخرج بنتيجة التعادل السلبي في الجولة السابقة أمام المنامة ويحتل المركز قبل الأخير.
النجمة بقيادة مدربه إسماعيل كرامي يحقق مستويات رائعة وقوية تمكن خلالها من تحقيق 3 انتصارات آخرها على المتصدر الرفاع الشرقي، وتعادل دون أن يتلقى خسارة واحدة، ولديه لاعبون مميزون في مختلف الخطوط يعتمد عليهم في ترجيح كفته لتحقيق النتائج الإيجابية منهم البرازيلي داكوستا الذي يعتلي صدارة الهدفين برصيد (5 أهداف)، وبجانبه محمد الرميحي، ومحمد عبدالوهاب، وعمر الداحي، ورييو.
وفي المقابل فريق سترة الذي يخوض ثاني مبارياته بقيادة المدرب محمد الشملان نجح في كسب نقطة من الجولة الماضية وقد تكون «نقطة البداية» نحو كسب المزيد وإيقاف نزف النقاط رغم صعوبة المواجهة في ظل فارق الإمكانات الفنية والخبرة والاستقرار لدى المنافس. سترة في هذا الموسم دون شك ليس كما كان عليه بالموسم الماضي، وهناك فروقات شاسعة، إلا أن المدرب محمد الشملان سيسعى بخبراته الميدانية لأن يتعامل وفق الإمكانات المتاحة لديه ويخرج بأفضل نتيجة ممكنة، معولًا في ذلك على عناصره الشابة مثل علي العصفور، وخليفة اللافي، وأحمد عبدالحميد، وألكسندر وأحمد صالح سند ومن خلفهم الحارس الخبرة عباس أحمد الذي تصدى لركلة جزاء في المباراة الأخيرة.
والمباراة الأخرى بين الرفاع الشرقي «الجريح» بعد خسارته بالجولة السابقة أمام النجمة (1/2)، والحد «المنتشي» بفوزه الأول في المسابقة على حساب الحالة (0/2). الرفاع الشرقي رغم تعثره فإن مركزه الحالي يعتبر مثاليًا إذ يحتل المركز الثالث برصيد (9 نقاط) بفارق نقطة واحدة عن صاحبي الصدارة، والحد بانتصاره الأخير من المفترض أن يدفعه معنويًا للبحث عن الانتصار الثاني والوصول إلى النقطة السادسة التي تدفع مركزه إلى الأمام.
يشرف على تدريب الرفاع الشرقي إبراهيم حلمي ويمتلك أسماء جيدة في صفوفه مثل أحمد كوري، وسامي الحسيني، وفارس عبدالفتاح، وعلي ناصر، ومحمد دعيج، وإيمانويل، تياغو، وسالم الدوسري وجاسم خليف، بقدرتها على العودة إلى طريق الانتصارات إذا ما تمكن حلمي من تحسين الجوانب الفنية والتكتيكية.
وفي الجهة الأخرى عيسى السعدون مدرب نادي الحد من المؤمل أن يعول على الأسماء التي جلبت له نقاط الفوز الأخيرة مثل ايموبيلي، وأحمد حبيب، وحمزة الهمامي، وعدنان فواز، ومحمد جمال، ونواف عبدالله، وكميل عبدالله، وطلال الشروقي وهشام أحمد.
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