استكمالا لمنافسات الجولة الـ5 لدوري ناصر بن حمد الممتازالنجمة المتألق يواجه سترة.. والرفاع الشرقي يلتقي الحد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00





تستكمل‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الـ5‭ ‬لدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬تنطلقان‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬إذ‭ ‬يواجه‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬نظيره‭ ‬سترة‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬يلتقي‭ ‬الحد‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

يدخل‭ ‬النجمة‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬وفي‭ ‬جعبته‭ (‬10‭ ‬نقاط‭) ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬وهو‭ ‬قادم‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ (‬1/2‭)‬،‭ ‬وسترة‭ ‬يمتلك‭ (‬نقطتين‭) ‬وخرج‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابقة‭ ‬أمام‭ ‬المنامة‭ ‬ويحتل‭ ‬المركز‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭.‬

النجمة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي‭ ‬يحقق‭ ‬مستويات‭ ‬رائعة‭ ‬وقوية‭ ‬تمكن‭ ‬خلالها‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬آخرها‭ ‬على‭ ‬المتصدر‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬وتعادل‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬خسارة‭ ‬واحدة،‭ ‬ولديه‭ ‬لاعبون‭ ‬مميزون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الخطوط‭ ‬يعتمد‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬ترجيح‭ ‬كفته‭ ‬لتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬منهم‭ ‬البرازيلي‭ ‬داكوستا‭ ‬الذي‭ ‬يعتلي‭ ‬صدارة‭ ‬الهدفين‭ ‬برصيد‭ (‬5‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬وبجانبه‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬وعمر‭ ‬الداحي،‭ ‬ورييو‭.‬

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬ثاني‭ ‬مبارياته‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬محمد‭ ‬الشملان‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬نقطة‭ ‬البداية‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬كسب‭ ‬المزيد‭ ‬وإيقاف‭ ‬نزف‭ ‬النقاط‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬فارق‭ ‬الإمكانات‭ ‬الفنية‭ ‬والخبرة‭ ‬والاستقرار‭ ‬لدى‭ ‬المنافس‭. ‬سترة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬ليس‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬بالموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وهناك‭ ‬فروقات‭ ‬شاسعة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬محمد‭ ‬الشملان‭ ‬سيسعى‭ ‬بخبراته‭ ‬الميدانية‭ ‬لأن‭ ‬يتعامل‭ ‬وفق‭ ‬الإمكانات‭ ‬المتاحة‭ ‬لديه‭ ‬ويخرج‭ ‬بأفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬ممكنة،‭ ‬معولًا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬عناصره‭ ‬الشابة‭ ‬مثل‭ ‬علي‭ ‬العصفور،‭ ‬وخليفة‭ ‬اللافي،‭ ‬وأحمد‭ ‬عبدالحميد،‭ ‬وألكسندر‭ ‬وأحمد‭ ‬صالح‭ ‬سند‭ ‬ومن‭ ‬خلفهم‭ ‬الحارس‭ ‬الخبرة‭ ‬عباس‭ ‬أحمد‭ ‬الذي‭ ‬تصدى‭ ‬لركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭.‬

والمباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬بين‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬‮«‬الجريح‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬بالجولة‭ ‬السابقة‭ ‬أمام‭ ‬النجمة‭ (‬1/2‭)‬،‭ ‬والحد‭ ‬‮«‬المنتشي‮»‬‭ ‬بفوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الحالة‭ (‬0/2‭). ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬رغم‭ ‬تعثره‭ ‬فإن‭ ‬مركزه‭ ‬الحالي‭ ‬يعتبر‭ ‬مثاليًا‭ ‬إذ‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬عن‭ ‬صاحبي‭ ‬الصدارة،‭ ‬والحد‭ ‬بانتصاره‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يدفعه‭ ‬معنويًا‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬الانتصار‭ ‬الثاني‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬مركزه‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭.‬

يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬إبراهيم‭ ‬حلمي‭ ‬ويمتلك‭ ‬أسماء‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬مثل‭ ‬أحمد‭ ‬كوري،‭ ‬وسامي‭ ‬الحسيني،‭ ‬وفارس‭ ‬عبدالفتاح،‭ ‬وعلي‭ ‬ناصر،‭ ‬ومحمد‭ ‬دعيج،‭ ‬وإيمانويل،‭ ‬تياغو،‭ ‬وسالم‭ ‬الدوسري‭ ‬وجاسم‭ ‬خليف،‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬الانتصارات‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تمكن‭ ‬حلمي‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬والتكتيكية‭.‬

وفي‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬عيسى‭ ‬السعدون‭ ‬مدرب‭ ‬نادي‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬جلبت‭ ‬له‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭ ‬الأخيرة‭ ‬مثل‭ ‬ايموبيلي،‭ ‬وأحمد‭ ‬حبيب،‭ ‬وحمزة‭ ‬الهمامي،‭ ‬وعدنان‭ ‬فواز،‭ ‬ومحمد‭ ‬جمال،‭ ‬ونواف‭ ‬عبدالله،‭ ‬وكميل‭ ‬عبدالله،‭ ‬وطلال‭ ‬الشروقي‭ ‬وهشام‭ ‬أحمد‭.‬‮

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