Sunday, 29 October 2023 04:53 GMT

لقطات من الجولة الأولى من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة

10/28/2023 7:18:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

رصدها‭: ‬علي‭ ‬ميرزا


هناك‭ ‬من‭ ‬يذهب‭ ‬بعيدا،‭ ‬ويحمل‭ ‬المواجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬حجمها‭ ‬ومما‭ ‬تتحمل‭ ‬من‭ ‬تطلعات،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الجاري‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬الذي‭ ‬شهدت‭ ‬جولته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬6‭ ‬مقابلات،‭ ‬وغاب‭ ‬عنها‭ ‬فريقا‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والنجمة،‭ ‬قدمت‭ ‬فيها‭ ‬الأندية‭ ‬مستويات‭ ‬متباينة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أشواط‭ ‬المباراة‭ ‬بل‭ ‬خلال‭ ‬الأشواط‭ ‬نفسها،‭ ‬وحفلت‭ ‬بأخطاء‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬وصفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬المدربين‭ ‬بالسهلة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬وغيره‭ ‬كان‭ ‬متوقعا،‭ ‬ومأخوذا‭ ‬في‭ ‬الحسبان،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬المباريات‭ ‬التجريبية‭ ‬والرسمية‭ ‬ينظر‭ ‬إليها‭ ‬مدربو‭ ‬الأندية‭ ‬بحسابات‭ ‬غير‭ ‬الحسابات‭ ‬التي‭ ‬يراها‭ ‬المتفرجون‭ ‬والمتابعون‭ ‬والأنصار،‭ ‬ومن‭ ‬الخطأ‭ ‬بمكان‭ ‬أن‭ ‬نقارن‭ ‬مردود‭ ‬فريق‭ ‬أو‭ ‬لاعب‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تجريبية‭ ‬بأخرى‭ ‬رسمية،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬تشابه‭ ‬الظروف‭ ‬شرط‭ ‬أساسي‭ ‬لأي‭ ‬مقارنة‭ ‬ومقاربة،‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬أوردناه،‭ ‬حاولنا‭ ‬هنا‭ ‬التوقف‭ ‬عند‭ ‬بعض‭ ‬اللقطات‭ ‬وليس‭ ‬كلها،‭ ‬ورصدناها،‭ ‬وحرصنا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نترك‭ ‬عليها‭ ‬تعليقا‭ ‬من‭ ‬زاويتنا‭ ‬الخاصة‭.‬


اللقطة‭ ‬الأولى

حل‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬‮»‬المجموعة‭ ‬أ‮«‬‭ ‬بعد‭ ‬جولة‭ ‬أولى‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬وبفارق‭ ‬نقاط‭ ‬الأشواط‭ ‬عن‭ ‬صاحبي‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬هما‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬والبسيتين،‭ ‬إذ‭ ‬حصد‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬الدير‭ ‬75‭ ‬نقطة‭ ‬وعليه‭ ‬50‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬الدير‭ ‬100‭ ‬نقطة‭ ‬وعليه‭ ‬81‭ ‬نقطة،‭ ‬وحصل‭ ‬البسيتين‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬عالي‭ ‬على‭ ‬98‭ ‬نقطة‭ ‬وعليه‭ ‬82‭ ‬نقطة‭. ‬وتصدر‭ ‬الأهلي‭ ‬‮«‬المجموعة‭ ‬ب‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الجولة‭ ‬على‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬الثلاث‭ ‬النقاط،‭ ‬وسجل‭ ‬لاعبوه‭ ‬75‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬54‭ ‬نقطة،‭ ‬يليه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬التضامن‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬إذ‭ ‬حصد‭ ‬75‭ ‬مقابل‭ ‬59‭ ‬نقطة،‭ ‬وحل‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬إذ‭ ‬حصد‭ ‬75‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬60‭ ‬نقطة‭.‬


اللقطة‭ ‬الثانية

حرص‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬سيرجيو‭ ‬إحصائي‭ ‬طائرة‭ ‬الأهلي‭ ‬ومشرف‭ ‬الفريق‭ ‬فيصل‭ ‬طارش‭ ‬رافقهم‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬إلقيتا‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬ورصد‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعتين‭ ‬كلها‭.‬

هذا‭ ‬درس‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الاحترافي،‭ ‬وإن‭ ‬دل‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬فإنما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬تقدير‭ ‬واحترام‭ ‬لكل‭ ‬الفرق‭ ‬بدون‭ ‬استثناء،‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬يتطلب‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬صغيرة‭ ‬وكبيرة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‮
»‬اعرف‭ ‬عدوك‮»‬‭.‬


اللقطة‭ ‬الثالثة

حصل‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬سيد‭ ‬مرتضى‭ ‬على‭ ‬إشادة‭ ‬فنية‭ ‬من‭ ‬الإيطالي‭ ‬لوسيو‭ ‬أورو‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬النصر،‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬الأسمراني‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬من‭ ‬مردود‭ ‬لافت‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الهجومي‭ ‬والإرسال‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬النصر،‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬وخاصة‭ ‬أنها‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬فني‭ ‬محايد‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬محل‭ ‬استيعاب‭ ‬اللاعب‭ ‬نفسه،‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬شأن‭ ‬طائرة‭ ‬الشباب،‭ ‬ومسؤولي‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭.‬

وما‭ ‬قاله‭ ‬لوسيو‭ ‬مشكورا‭ ‬تأكيد‭ ‬لما‭ ‬قلناه‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬اللاعب‭ ‬نفسه،‭ ‬فكل‭ ‬المقومات‭ ‬متوافرة‭ ‬في‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬ليكون‭ ‬مستقبل‭ ‬مركز2‭ ‬لطائرتنا‭.‬


اللقطة‭ ‬الرابعة

سجل‭ ‬الكابتن‭ ‬يونس‭ ‬الهدار‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬التضامن‭ ‬موقفا‭ ‬تربويا‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬يحتذى‭ ‬به،‭ ‬عندما‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬صانع‭ ‬ألعابه‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬عون‭ ‬تقديم‭ ‬الاعتذار‭ ‬للحكم‭ ‬الدولي‭ ‬منير‭ ‬مكي‭ ‬الحكم‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬التضامن‭ ‬وبني‭ ‬جمرة،‭ ‬وقد‭ ‬امتثل‭ ‬اللاعب‭ ‬لطلب‭ ‬مدربه،‭ ‬وكان‭ ‬عون‭ ‬قد‭ ‬توجه‭ ‬مسرعا‭ ‬لمناقشة‭ ‬الحكم‭ ‬الثاني‭ ‬وهذا‭ ‬التوجه‭ ‬يستحق‭ ‬عليه‭ ‬بطاقة‭ ‬سوء‭ ‬السلوك‭ ‬لأنه‭ ‬بالعربي‭ ‬الفصيح‭ ‬ليس‭ ‬رئيس‭ ‬الفريق‭ ‬أو‭ ‬رئيس‭ ‬الشوط‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬ناحية،‭ ‬والاستفسار‭ ‬يكون‭ ‬إن‭ ‬دعت‭ ‬الضرورة‭ ‬مع‭ ‬الحكم‭ ‬الأول‭ ‬المسؤول‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭.‬


اللقطة‭ ‬الخامسة

سجلت‭ ‬حكمنا‭ ‬الدولي‭ ‬ابتسام‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬إذ‭ ‬قادت‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬واتحاد‭ ‬الريف‭.‬

وسبق‭ ‬لابتسام‭ ‬أن‭ ‬سجلت‭ ‬حضورها‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬السابق،‭ ‬وكلفت‭ ‬بإدارة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬وهذا‭ ‬ضاعف‭ ‬من‭ ‬ثقتها‭ ‬في‭ ‬نفسها،‭ ‬وتطمح‭ ‬بحسب‭ ‬قولها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬حضور‭ ‬أكثر‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري،‭ ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬تحترم‭ ‬وتقدر‭ ‬عمل‭ ‬ورؤية‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬اختياراتها‭.‬


اللقطة‭ ‬السادسة

نرى‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬فريقي‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬والمعامير‭ ‬أنه‭ ‬أفضل‭ ‬أشواط‭ ‬المباراة‭ ‬والجولة‭ ‬نفسها،‭ ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬الشوط‭ ‬ندية‭ ‬وكرا‭ ‬وفرا‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬حتى‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬وانتهى‭ ‬لصالح‭ ‬المعامير‭ ‬27‭-‬25‭ ‬بعد‭ ‬كرة‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬سيد‭ ‬عيسى‭ ‬الهجومية‭ ‬الطائشة‭.‬


اللقطة‭ ‬السابعة

ونرى‭ ‬في‭ ‬فريقي‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬وبني‭ ‬جمرة‭ ‬أنهما‭ ‬يستحقان‭ ‬أن‭ ‬يكونا‭ ‬فريقي‭ ‬الجولة،‭ ‬فالأول‭ ‬بوجوهه‭ ‬الشابة‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬تعاونيا‭ ‬وجريئا‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬المنافس‭ ‬المقابل‭ ‬هو‭ ‬الأهلي،‭ ‬ولم‭ ‬تهب‭ ‬عناصر‭ ‬الكابتن‭ ‬جاسم‭ ‬حسن‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الموقف‭.‬

بينما‭ ‬قدم‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬أداء‭ ‬منظما‭ ‬أمام‭ ‬المعامير،‭ ‬وأكد‭ ‬الوافدان‭ ‬الجديدان‭ ‬عبدالله‭ ‬عبد‭ ‬النبي‭ ‬ويوسف‭ ‬جابر‭ ‬أنهما‭ ‬صفقتان‭ ‬رابحتان،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬يستثمرهما‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬خير‭ ‬الاستثمار‭.‬


اللقطة‭ ‬الثامنة

في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬رسمي‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬قدم‭ ‬علي‭ ‬حبيب‭ ‬العرب‭ ‬نفسه‭ ‬كلاعب‭ ‬قادم‭ ‬كي‭ ‬يكون‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الكابتن‭ ‬حسين‭ ‬محفوظ‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق،‭ ‬فقد‭ ‬سجلت‭ ‬مشاركة‭ ‬العرب‭ ‬فاعلية‭ ‬هجومية،‭ ‬وينتظر‭ ‬متى‭ ‬حصر‭ ‬اللاعب‭ ‬تركيزه‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬الكثير‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يتناغم‭ ‬وينسجم‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬الفريق‭.‬

MENAFN28102023000055011008ID1107323070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث