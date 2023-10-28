لقطات من الجولة الأولى من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
رصدها: علي ميرزا
هناك من يذهب بعيدا، ويحمل المواجهات الرياضية الافتتاحية أكثر من حجمها ومما تتحمل من تطلعات، وهذا ما ينطبق على مجريات الجولة الأولى من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة في موسمه الجاري 2023-2024 الذي شهدت جولته الافتتاحية 6 مقابلات، وغاب عنها فريقا دار كليب والنجمة، قدمت فيها الأندية مستويات متباينة على مدار أشواط المباراة بل خلال الأشواط نفسها، وحفلت بأخطاء حتى لو تم وصفها من قبل بعض المدربين بالسهلة، إلا أن كل ذلك وغيره كان متوقعا، ومأخوذا في الحسبان، علينا أن نعرف أن المباريات التجريبية والرسمية ينظر إليها مدربو الأندية بحسابات غير الحسابات التي يراها المتفرجون والمتابعون والأنصار، ومن الخطأ بمكان أن نقارن مردود فريق أو لاعب ما في مباراة تجريبية بأخرى رسمية، على اعتبار أن تشابه الظروف شرط أساسي لأي مقارنة ومقاربة، لا نريد أن نذهب إلى أكثر من ذلك في المقدمة التي لا تحتمل أكثر مما أوردناه، حاولنا هنا التوقف عند بعض اللقطات وليس كلها، ورصدناها، وحرصنا على أن نترك عليها تعليقا من زاويتنا الخاصة.
اللقطة الأولى
حل فريق المحرق في صدارة »المجموعة أ« بعد جولة أولى بثلاث نقاط، وبفارق نقاط الأشواط عن صاحبي المركزين الثاني والثالث هما النبيه صالح والبسيتين، إذ حصد المحرق في مباراته أمام الدير 75 نقطة وعليه 50 نقطة، بينما سجل النبيه صالح في مباراته أمام الدير 100 نقطة وعليه 81 نقطة، وحصل البسيتين في مباراته أمام عالي على 98 نقطة وعليه 82 نقطة. وتصدر الأهلي «المجموعة ب» بعد فوزه في مباراة الجولة على اتحاد الريف وحصوله على الثلاث النقاط، وسجل لاعبوه 75 نقطة مقابل 54 نقطة، يليه في المركز الثاني بني جمرة بفوزه على التضامن وحصوله على النقاط الثلاث إذ حصد 75 مقابل 59 نقطة، وحل النصر في المركز الثالث بفوزه على الشباب وحصوله على النقاط الثلاث إذ حصد 75 نقطة مقابل 60 نقطة.
اللقطة الثانية
حرص الأرجنتيني سيرجيو إحصائي طائرة الأهلي ومشرف الفريق فيصل طارش رافقهم على فترات مدرب الفريق إلقيتا على حضور مباريات الجولة الأولى ورصد مباريات المجموعتين كلها.
هذا درس في العمل الاحترافي، وإن دل على شيء فإنما يدل على تقدير واحترام لكل الفرق بدون استثناء، والنجاح في أي عمل يتطلب الوقوف على كل صغيرة وكبيرة تحت عنوان
»اعرف عدوك».
اللقطة الثالثة
حصل لاعب طائرة نادي الشباب سيد أحمد سيد مرتضى على إشادة فنية من الإيطالي لوسيو أورو مدرب طائرة النصر، عطفا على ما قدمه الأسمراني سيد أحمد من مردود لافت على المستويين الهجومي والإرسال في لقاء فريقه أمام فريق النصر، هذه الشهادة وخاصة أنها جاءت من فني محايد ينبغي أن تكون محل استيعاب اللاعب نفسه، والقائمين على شأن طائرة الشباب، ومسؤولي المنتخبات الوطنية.
وما قاله لوسيو مشكورا تأكيد لما قلناه سابقا في حق اللاعب نفسه، فكل المقومات متوافرة في سيد أحمد ليكون مستقبل مركز2 لطائرتنا.
اللقطة الرابعة
سجل الكابتن يونس الهدار مدرب طائرة التضامن موقفا تربويا يستحق أن يحتذى به، عندما طلب من صانع ألعابه محمد علي عون تقديم الاعتذار للحكم الدولي منير مكي الحكم الثاني في لقاء التضامن وبني جمرة، وقد امتثل اللاعب لطلب مدربه، وكان عون قد توجه مسرعا لمناقشة الحكم الثاني وهذا التوجه يستحق عليه بطاقة سوء السلوك لأنه بالعربي الفصيح ليس رئيس الفريق أو رئيس الشوط هذا من ناحية، والاستفسار يكون إن دعت الضرورة مع الحكم الأول المسؤول الأول عن المباراة من ناحية أخرى.
اللقطة الخامسة
سجلت حكمنا الدولي ابتسام عبدالوهاب حضورها في منافسات الجولة الأولى، إذ قادت المباراة الافتتاحية بين فريقي الأهلي واتحاد الريف.
وسبق لابتسام أن سجلت حضورها خلال الموسم السابق، وكلفت بإدارة أكثر من مباراة وهذا ضاعف من ثقتها في نفسها، وتطمح بحسب قولها إلى أن يكون لها حضور أكثر خلال الموسم الجاري، غير أنها تحترم وتقدر عمل ورؤية لجنة الحكام في اختياراتها.
اللقطة السادسة
نرى في الشوط الثالث من لقاء فريقي النبيه صالح والمعامير أنه أفضل أشواط المباراة والجولة نفسها، إذ شهد الشوط ندية وكرا وفرا بين الفريقين حتى الرمق الأخير وانتهى لصالح المعامير 27-25 بعد كرة سيد هاشم سيد عيسى الهجومية الطائشة.
اللقطة السابعة
ونرى في فريقي اتحاد الريف وبني جمرة أنهما يستحقان أن يكونا فريقي الجولة، فالأول بوجوهه الشابة قدم أداء تعاونيا وجريئا رغم أن المنافس المقابل هو الأهلي، ولم تهب عناصر الكابتن جاسم حسن مدرب الفريق الموقف.
بينما قدم بني جمرة أداء منظما أمام المعامير، وأكد الوافدان الجديدان عبدالله عبد النبي ويوسف جابر أنهما صفقتان رابحتان، ونتمنى أن يستثمرهما الجهاز الفني بقيادة محمد جابر خير الاستثمار.
اللقطة الثامنة
في أول ظهور رسمي مع فريقه الجديد فريق عالي قدم علي حبيب العرب نفسه كلاعب قادم كي يكون ركيزة أساسية في صفوف الكابتن حسين محفوظ مدرب الفريق، فقد سجلت مشاركة العرب فاعلية هجومية، وينتظر متى حصر اللاعب تركيزه في الملعب أن يقدم الكثير بعد أن يتناغم وينسجم مع عناصر الفريق.
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