لقطات من الجولة الأولى من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

رصدها‭: ‬علي‭ ‬ميرزا





هناك‭ ‬من‭ ‬يذهب‭ ‬بعيدا،‭ ‬ويحمل‭ ‬المواجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬الافتتاحية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬حجمها‭ ‬ومما‭ ‬تتحمل‭ ‬من‭ ‬تطلعات،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الجاري‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬الذي‭ ‬شهدت‭ ‬جولته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬6‭ ‬مقابلات،‭ ‬وغاب‭ ‬عنها‭ ‬فريقا‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬والنجمة،‭ ‬قدمت‭ ‬فيها‭ ‬الأندية‭ ‬مستويات‭ ‬متباينة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أشواط‭ ‬المباراة‭ ‬بل‭ ‬خلال‭ ‬الأشواط‭ ‬نفسها،‭ ‬وحفلت‭ ‬بأخطاء‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تم‭ ‬وصفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬المدربين‭ ‬بالسهلة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬وغيره‭ ‬كان‭ ‬متوقعا،‭ ‬ومأخوذا‭ ‬في‭ ‬الحسبان،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬المباريات‭ ‬التجريبية‭ ‬والرسمية‭ ‬ينظر‭ ‬إليها‭ ‬مدربو‭ ‬الأندية‭ ‬بحسابات‭ ‬غير‭ ‬الحسابات‭ ‬التي‭ ‬يراها‭ ‬المتفرجون‭ ‬والمتابعون‭ ‬والأنصار،‭ ‬ومن‭ ‬الخطأ‭ ‬بمكان‭ ‬أن‭ ‬نقارن‭ ‬مردود‭ ‬فريق‭ ‬أو‭ ‬لاعب‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تجريبية‭ ‬بأخرى‭ ‬رسمية،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬تشابه‭ ‬الظروف‭ ‬شرط‭ ‬أساسي‭ ‬لأي‭ ‬مقارنة‭ ‬ومقاربة،‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬أوردناه،‭ ‬حاولنا‭ ‬هنا‭ ‬التوقف‭ ‬عند‭ ‬بعض‭ ‬اللقطات‭ ‬وليس‭ ‬كلها،‭ ‬ورصدناها،‭ ‬وحرصنا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نترك‭ ‬عليها‭ ‬تعليقا‭ ‬من‭ ‬زاويتنا‭ ‬الخاصة‭.‬





اللقطة‭ ‬الأولى

حل‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬‮»‬المجموعة‭ ‬أ‮«‬‭ ‬بعد‭ ‬جولة‭ ‬أولى‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬وبفارق‭ ‬نقاط‭ ‬الأشواط‭ ‬عن‭ ‬صاحبي‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬هما‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬والبسيتين،‭ ‬إذ‭ ‬حصد‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬الدير‭ ‬75‭ ‬نقطة‭ ‬وعليه‭ ‬50‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬سجل‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬الدير‭ ‬100‭ ‬نقطة‭ ‬وعليه‭ ‬81‭ ‬نقطة،‭ ‬وحصل‭ ‬البسيتين‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬عالي‭ ‬على‭ ‬98‭ ‬نقطة‭ ‬وعليه‭ ‬82‭ ‬نقطة‭. ‬وتصدر‭ ‬الأهلي‭ ‬‮«‬المجموعة‭ ‬ب‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الجولة‭ ‬على‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬الثلاث‭ ‬النقاط،‭ ‬وسجل‭ ‬لاعبوه‭ ‬75‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬54‭ ‬نقطة،‭ ‬يليه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬التضامن‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬إذ‭ ‬حصد‭ ‬75‭ ‬مقابل‭ ‬59‭ ‬نقطة،‭ ‬وحل‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬وحصوله‭ ‬على‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬إذ‭ ‬حصد‭ ‬75‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬60‭ ‬نقطة‭.‬





اللقطة‭ ‬الثانية

حرص‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬سيرجيو‭ ‬إحصائي‭ ‬طائرة‭ ‬الأهلي‭ ‬ومشرف‭ ‬الفريق‭ ‬فيصل‭ ‬طارش‭ ‬رافقهم‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬إلقيتا‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬ورصد‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعتين‭ ‬كلها‭.‬

هذا‭ ‬درس‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الاحترافي،‭ ‬وإن‭ ‬دل‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬فإنما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬تقدير‭ ‬واحترام‭ ‬لكل‭ ‬الفرق‭ ‬بدون‭ ‬استثناء،‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬يتطلب‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬صغيرة‭ ‬وكبيرة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‮

»‬اعرف‭ ‬عدوك‮»‬‭.‬





اللقطة‭ ‬الثالثة

حصل‭ ‬لاعب‭ ‬طائرة‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬سيد‭ ‬مرتضى‭ ‬على‭ ‬إشادة‭ ‬فنية‭ ‬من‭ ‬الإيطالي‭ ‬لوسيو‭ ‬أورو‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬النصر،‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬الأسمراني‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬من‭ ‬مردود‭ ‬لافت‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الهجومي‭ ‬والإرسال‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬النصر،‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬وخاصة‭ ‬أنها‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬فني‭ ‬محايد‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬محل‭ ‬استيعاب‭ ‬اللاعب‭ ‬نفسه،‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬شأن‭ ‬طائرة‭ ‬الشباب،‭ ‬ومسؤولي‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭.‬

وما‭ ‬قاله‭ ‬لوسيو‭ ‬مشكورا‭ ‬تأكيد‭ ‬لما‭ ‬قلناه‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬اللاعب‭ ‬نفسه،‭ ‬فكل‭ ‬المقومات‭ ‬متوافرة‭ ‬في‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬ليكون‭ ‬مستقبل‭ ‬مركز2‭ ‬لطائرتنا‭.‬





اللقطة‭ ‬الرابعة

سجل‭ ‬الكابتن‭ ‬يونس‭ ‬الهدار‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬التضامن‭ ‬موقفا‭ ‬تربويا‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬يحتذى‭ ‬به،‭ ‬عندما‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬صانع‭ ‬ألعابه‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬عون‭ ‬تقديم‭ ‬الاعتذار‭ ‬للحكم‭ ‬الدولي‭ ‬منير‭ ‬مكي‭ ‬الحكم‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬التضامن‭ ‬وبني‭ ‬جمرة،‭ ‬وقد‭ ‬امتثل‭ ‬اللاعب‭ ‬لطلب‭ ‬مدربه،‭ ‬وكان‭ ‬عون‭ ‬قد‭ ‬توجه‭ ‬مسرعا‭ ‬لمناقشة‭ ‬الحكم‭ ‬الثاني‭ ‬وهذا‭ ‬التوجه‭ ‬يستحق‭ ‬عليه‭ ‬بطاقة‭ ‬سوء‭ ‬السلوك‭ ‬لأنه‭ ‬بالعربي‭ ‬الفصيح‭ ‬ليس‭ ‬رئيس‭ ‬الفريق‭ ‬أو‭ ‬رئيس‭ ‬الشوط‭ ‬هذا‭ ‬من‭ ‬ناحية،‭ ‬والاستفسار‭ ‬يكون‭ ‬إن‭ ‬دعت‭ ‬الضرورة‭ ‬مع‭ ‬الحكم‭ ‬الأول‭ ‬المسؤول‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭.‬





اللقطة‭ ‬الخامسة

سجلت‭ ‬حكمنا‭ ‬الدولي‭ ‬ابتسام‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬إذ‭ ‬قادت‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬واتحاد‭ ‬الريف‭.‬

وسبق‭ ‬لابتسام‭ ‬أن‭ ‬سجلت‭ ‬حضورها‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬السابق،‭ ‬وكلفت‭ ‬بإدارة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬وهذا‭ ‬ضاعف‭ ‬من‭ ‬ثقتها‭ ‬في‭ ‬نفسها،‭ ‬وتطمح‭ ‬بحسب‭ ‬قولها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬حضور‭ ‬أكثر‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري،‭ ‬غير‭ ‬أنها‭ ‬تحترم‭ ‬وتقدر‭ ‬عمل‭ ‬ورؤية‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬في‭ ‬اختياراتها‭.‬





اللقطة‭ ‬السادسة

نرى‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬فريقي‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬والمعامير‭ ‬أنه‭ ‬أفضل‭ ‬أشواط‭ ‬المباراة‭ ‬والجولة‭ ‬نفسها،‭ ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬الشوط‭ ‬ندية‭ ‬وكرا‭ ‬وفرا‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬حتى‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬وانتهى‭ ‬لصالح‭ ‬المعامير‭ ‬27‭-‬25‭ ‬بعد‭ ‬كرة‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬سيد‭ ‬عيسى‭ ‬الهجومية‭ ‬الطائشة‭.‬





اللقطة‭ ‬السابعة

ونرى‭ ‬في‭ ‬فريقي‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬وبني‭ ‬جمرة‭ ‬أنهما‭ ‬يستحقان‭ ‬أن‭ ‬يكونا‭ ‬فريقي‭ ‬الجولة،‭ ‬فالأول‭ ‬بوجوهه‭ ‬الشابة‭ ‬قدم‭ ‬أداء‭ ‬تعاونيا‭ ‬وجريئا‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬المنافس‭ ‬المقابل‭ ‬هو‭ ‬الأهلي،‭ ‬ولم‭ ‬تهب‭ ‬عناصر‭ ‬الكابتن‭ ‬جاسم‭ ‬حسن‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الموقف‭.‬

بينما‭ ‬قدم‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬أداء‭ ‬منظما‭ ‬أمام‭ ‬المعامير،‭ ‬وأكد‭ ‬الوافدان‭ ‬الجديدان‭ ‬عبدالله‭ ‬عبد‭ ‬النبي‭ ‬ويوسف‭ ‬جابر‭ ‬أنهما‭ ‬صفقتان‭ ‬رابحتان،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬يستثمرهما‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬خير‭ ‬الاستثمار‭.‬





اللقطة‭ ‬الثامنة

في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬رسمي‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬الجديد‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬قدم‭ ‬علي‭ ‬حبيب‭ ‬العرب‭ ‬نفسه‭ ‬كلاعب‭ ‬قادم‭ ‬كي‭ ‬يكون‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الكابتن‭ ‬حسين‭ ‬محفوظ‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق،‭ ‬فقد‭ ‬سجلت‭ ‬مشاركة‭ ‬العرب‭ ‬فاعلية‭ ‬هجومية،‭ ‬وينتظر‭ ‬متى‭ ‬حصر‭ ‬اللاعب‭ ‬تركيزه‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬الكثير‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يتناغم‭ ‬وينسجم‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬الفريق‭.‬