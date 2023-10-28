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حنان محمد تتهيأ للشارة الدولية

10/28/2023 7:18:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


كشفت‭ ‬حكم‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬حنان‭ ‬محمد‭ ‬أنها‭ ‬فعلا‭ ‬تتطلع‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬التحكيم،‭ ‬وأنها‭ ‬تهيئ‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬النواحي‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭.‬

وقالت‭ ‬حنان‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭: ‬أنها‭ ‬تبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬فيما‭ ‬يوكل‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬مهمات‭ ‬تحكيمية،‭ ‬وأن‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬برئاسة‭ ‬راشد‭ ‬جابر‭ ‬يدعمونها‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إسناد‭ ‬إليها‭ ‬تكليفات‭ ‬تحكيمية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬ان‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬خبرتها‭ ‬وثقتها‮
‬‭ ‬في‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭.‬

وكان‭ ‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮»‬أخبار‭ ‬الخليج‮«‬‭ ‬قد‭ ‬طرح‭ ‬سؤالا‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬راشد‭ ‬جابر‭ ‬يتعلق‭ ‬بمدى‭ ‬وجود‭ ‬دعم‭ ‬وترشيح‭ ‬لأحد‭ ‬الحكام‭ ‬‮»‬سيدات‮«‬‭ ‬لنيل‭ ‬شارة‭ ‬التحكيم‭ ‬الدولية‭ ‬فقال‭: ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬هناك‭ ‬دعم‭ ‬لكل‭ ‬الحكام‭ ‬‮»‬السيدات‮«‬‭ ‬ومنهن‭ ‬حنان‭ ‬محمد‭ ‬وننتظر‭ ‬الفرص‭ ‬والمناسبات‭ ‬للدفع‭ ‬بهن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

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