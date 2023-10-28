حنان محمد تتهيأ للشارة الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشفت حكم الكرة الطائرة حنان محمد أنها فعلا تتطلع للحصول على الشارة الدولية في التحكيم، وأنها تهيئ نفسها من كل النواحي لتحقيق هذا الهدف.
وقالت حنان في اتصال لها من «أخبار الخليج الرياضي»: أنها تبذل قصارى جهدها فيما يوكل لها من مهمات تحكيمية، وأن لجنة الحكام برئاسة راشد جابر يدعمونها بشكل أو بآخر من خلال إسناد إليها تكليفات تحكيمية من شأنها ان تزيد من خبرتها وثقتها
في نفسها في آن واحد.
وكان الملحق الرياضي في »أخبار الخليج« قد طرح سؤالا على رئيس لجنة الحكام راشد جابر يتعلق بمدى وجود دعم وترشيح لأحد الحكام »سيدات« لنيل شارة التحكيم الدولية فقال: بكل تأكيد هناك دعم لكل الحكام »السيدات« ومنهن حنان محمد وننتظر الفرص والمناسبات للدفع بهن في هذا الشأن.
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