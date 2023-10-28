رؤوف حبيل:التغيير المفاجئ لجدول المباريات أربكنا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أبدى المدرب الوطني رؤوف حبيل مدرب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد استغرابه الشديد من التغيير المفاجئ لجدول المباريات الذي قامت به لجنة المسابقات في الاتحاد البحريني لكرة السلة.
وتابع: لأول مرة أشاهد إصدار جدول جديد ونحن نلعب مباريات الجولة الأولى، وأكد رؤوف حبيل أن هذا التغيير بهذه السرعة يربك عمل المدربين والبرنامج الذي وضع لشهر كامل، وقال: إن اتحاد السلة له الحق في التغيير ولكن يجب أن يراعي الأندية ويبلغهم قبل فترة كافية.
وأضاف: كان من الأفضل تثبيت جدول مباريات الجولة الثانية وإجراء التغيير بدءا من الجولة الثالثة، وكشف رؤوف حبيل أنه اضطر إلى إلغاء يوم الراحة للاعبين الذي يصادف الجمعة وإقامة تمرين استعدادا للقاء اليوم أمام سترة.
وعن الخسارة أمام الحالة أوضح رؤوف حبيل أن فريقه افتقد الانسجام والتركيز ولم يقدم المستوى المأمول، وأكد أن العمل جار للتصحيح والموضوع بحاجة إلى بعض الوقت، وتابع: نأمل عودة المصابين حتى تكتمل الصفوف فالقادم أهم والمنافسة على التأهل يبدو أنها ستكون حامية الوطيس في هذا الموسم، فالمستويات متقاربة جدا بين غالبية الفرق المشاركة باستثناء الفرق التي لم تتعاقد مع محترفين.
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