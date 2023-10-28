رؤوف حبيل:التغيير المفاجئ لجدول المباريات أربكنا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00





أبدى‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬رؤوف‭ ‬حبيل‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬استغرابه‭ ‬الشديد‭ ‬من‭ ‬التغيير‭ ‬المفاجئ‭ ‬لجدول‭ ‬المباريات‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وتابع‭: ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬أشاهد‭ ‬إصدار‭ ‬جدول‭ ‬جديد‭ ‬ونحن‭ ‬نلعب‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬وأكد‭ ‬رؤوف‭ ‬حبيل‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬بهذه‭ ‬السرعة‭ ‬يربك‭ ‬عمل‭ ‬المدربين‭ ‬والبرنامج‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬لشهر‭ ‬كامل،‭ ‬وقال‭: ‬إن‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬له‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬ولكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يراعي‭ ‬الأندية‭ ‬ويبلغهم‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬كافية‭.‬

وأضاف‭: ‬كان‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬تثبيت‭ ‬جدول‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬وإجراء‭ ‬التغيير‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وكشف‭ ‬رؤوف‭ ‬حبيل‭ ‬أنه‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬يوم‭ ‬الراحة‭ ‬للاعبين‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬الجمعة‭ ‬وإقامة‭ ‬تمرين‭ ‬استعدادا‭ ‬للقاء‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬سترة‭.‬

وعن‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬الحالة‭ ‬أوضح‭ ‬رؤوف‭ ‬حبيل‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬افتقد‭ ‬الانسجام‭ ‬والتركيز‭ ‬ولم‭ ‬يقدم‭ ‬المستوى‭ ‬المأمول،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬جار‭ ‬للتصحيح‭ ‬والموضوع‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الوقت،‭ ‬وتابع‭: ‬نأمل‭ ‬عودة‭ ‬المصابين‭ ‬حتى‭ ‬تكتمل‭ ‬الصفوف‭ ‬فالقادم‭ ‬أهم‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬يبدو‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬حامية‭ ‬الوطيس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فالمستويات‭ ‬متقاربة‭ ‬جدا‭ ‬بين‭ ‬غالبية‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬باستثناء‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتعاقد‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭.‬