في كأس الاتحاد الآسيويياسر تلفت مقيّمًا لحكام مباراة النهضة العماني والعهد اللبناني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رئيس قسم شؤون الحكام بالاتحاد البحريني لكرة القدم ومقيم الحكام الآسيوي ياسر تلفت، بتقييم طاقم تحكيم مباراة ناديي النهضة العماني والعهد اللبناني، ضمن دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي، والتي ستقام يوم 27 نوفمبر 2023 في العاصمة العمانية- مسقط.
وسيقيّم ياسر تلفت طاقم تحكيم المباراة الدولي من إيران، والمكون من حكم الساحة بيجان حيدري، ويعاونه محمد رضا وأمير محمد، والحكم الرابع بيام حيدري.
ويأتي التكليف الآسيوي لياسر تلفت ضمن إطار المهمات المتعددة التي يسندها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى مقيّمي الحكام البحرينيين المعتمدين لديه، إذ سبق لياسر تلفت أن أشرف على العديد من الأطقم التحكيمية خلال مباريات بمختلف البطولات المنظمة قاريًا ودوليًا.
يأتي ذلك، استمرارًا للنجاحات المتعددة التي يحققها التحكيم البحريني عبر تواجد كوادره في مختلف البطولات وعلى جميع الأصعدة، بما يعكس مكانة التحكيم البحريني والثقة المحلية والقارية والدولية به.
يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد ياسر تلفت مقيّما ومكتشفا آسيويًا للحكام في العام 2023.
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