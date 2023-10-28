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في كأس الاتحاد الآسيويياسر تلفت مقيّمًا لحكام مباراة النهضة العماني والعهد اللبناني

10/28/2023 7:18:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


‬كلف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬شؤون‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ومقيم‭ ‬الحكام‭ ‬الآسيوي‭ ‬ياسر‭ ‬تلفت،‭ ‬بتقييم‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬مباراة‭ ‬ناديي‭ ‬النهضة‭ ‬العماني‭ ‬والعهد‭ ‬اللبناني،‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العمانية‭- ‬مسقط‭.‬

وسيقيّم‭ ‬ياسر‭ ‬تلفت‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬المباراة‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬والمكون‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬بيجان‭ ‬حيدري،‭ ‬ويعاونه‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬وأمير‭ ‬محمد،‭ ‬والحكم‭ ‬الرابع‭ ‬بيام‭ ‬حيدري‭.‬

ويأتي‭ ‬التكليف‭ ‬الآسيوي‭ ‬لياسر‭ ‬تلفت‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬المهمات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬يسندها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬مقيّمي‭ ‬الحكام‭ ‬البحرينيين‭ ‬المعتمدين‭ ‬لديه،‭ ‬إذ‭ ‬سبق‭ ‬لياسر‭ ‬تلفت‭ ‬أن‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطقم‭ ‬التحكيمية‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬بمختلف‭ ‬البطولات‭ ‬المنظمة‭ ‬قاريًا‭ ‬ودوليًا‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك،‭ ‬استمرارًا‭ ‬للنجاحات‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني‭ ‬عبر‭ ‬تواجد‭ ‬كوادره‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬وعلى‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬مكانة‭ ‬التحكيم‭ ‬البحريني‭ ‬والثقة‭ ‬المحلية‭ ‬والقارية‭ ‬والدولية‭ ‬به‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اعتمد‭ ‬ياسر‭ ‬تلفت‭ ‬مقيّما‭ ‬ومكتشفا‭ ‬آسيويًا‭ ‬للحكام‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2023‭.‬

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