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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم

10/28/2023 7:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر، بأن المواجهات تركّزت في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي، ثم امتدت إلى وسط القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.




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