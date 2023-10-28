إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر، بأن المواجهات تركّزت في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي، ثم امتدت إلى وسط القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.
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