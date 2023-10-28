الاتصالات الفلسطينية : إسرائيل قطعت خدمات الاتصالات عن غزة عمدا

الاتصالات الفلسطينية : إسرائيل قطعت خدمات الاتصالات عن غزة عمدا
التاريخ
10/28/2023 7:12:59 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الاتصالات الفلسطينية، إن انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في غزة، نفذته إسرائيل عمدا من خارج قطاع غزة.
وقال مكتب الحكومة في غزة، إن "جيش الاحتلال قطع الاتصالات، ومعظم الإنترنت لارتكاب مجازر".
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN28102023000208011052ID1107323051
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.