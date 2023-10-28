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الاتصالات الفلسطينية : إسرائيل قطعت خدمات الاتصالات عن غزة عمدا

10/28/2023 7:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الاتصالات الفلسطينية، إن انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في غزة، نفذته إسرائيل عمدا من خارج قطاع غزة.
وقال مكتب الحكومة في غزة، إن "جيش الاحتلال قطع الاتصالات، ومعظم الإنترنت لارتكاب مجازر".

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