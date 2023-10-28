الخارجية الروسية: ممثلو حماس وعدوا بإطلاق سراح ثمانية رهائن روس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم السبت، أن ممثلي حركة حماس وعدوا بالاستجابة لطلب روسيا بالإفراج عن ثمانية رهائن روس.
وقال بوغدانوف لوكالة "تاس": "قدمنا خلال اللقاء في موسكو قائمة بأسماء ثمانية أشخاص، رهائن روس. وعدونا بالاستجابة والمساعدة في العثور عليهم واتخاذ التدابير الآيلة إلى إطلاق سراحهم".
بينما أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة تنظر إلى طلبات روسيا بخصوص المحتجزين الحاملين لجنسيتها بإيجابية أكبر مراعاة لطبيعة العلاقة مع موسكو.
وقال أبو مرزوق إن "دعوة قيادة الحركة لزيارة موسكو رسالة للعالم كله بأن روسيا تعتبر "حماس" حركة تحرر وطني وليس حركة إرهابية"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أنصف مشكورا حركة "حماس" ونضال الشعب الفلسطيني وحماها سياسيا في مجلس الأمن والأمم المتحدة".
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