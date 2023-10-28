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أردوغان: إسرائيل لن تصمد 3 أيام

10/28/2023 7:12:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة، سيتم التضحية به عندما يحين الوقت، مؤكدا أن أسرائيل لن تصمد 3 أيام لولا دعم الغرب لها.

جاء ذلك خلال مشاركة اردوغان في "تجمّع فلسطين الكبير"، الذي شارك فيه 2.5 مليون شخص نصرة لغزة.
وقال إن "أصحاب اللعبة الحقيقيين في المنطقة هم الذين يدعمون غرور إسرائيل وتكبّرها.. لأن إسرائيل لا تستطيع أن تقوم بخطوة رغما عنهم، ولو حاولت ذلك، فهي لا تستطيع أن تصمد ثلاثة أيام وسوف تنهار".


وتابع إن "الغرب يحب استخدام البعض كأداة ووسيلة في يده، دون أن يوسخ يديه، وأحيانا من خلال الشراء بالمال... وأحيانا عن طريق إشعال الفتنة بين البعض والآخر... وأحيانا من خلال التستر على الجرائم، كما هو الحال مع إسرائيل. ولكن كما أن أي لعبة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، فقد تكشّف الآن هذا التكتيك المخادع والقذر الذي يستخدمه الغرب".
وقال "ما تفعله إسرائيل ليس دفاعاً عن النفس، بل مجازر دنيئة.. مسؤولو الغرب، أصبحوا (صُمّاً بُكماً) لا يسمعون صرخات الشهداء في غزة، ومناشدات الأمين العام للأمم المتحدة".

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