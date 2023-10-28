الاحتلال: سنمنع إيلون ماسك من تزويد منظمات الإغاثة بغزة بالإنترنت

الاحتلال: سنمنع إيلون ماسك من تزويد منظمات الإغاثة بغزة بالإنترنت
التاريخ
10/28/2023 7:12:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الاتصالات لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي شلومو كرعي، "سنستخدم الوسائل المتاحة لمنع إيلون ماسك تزويد منظمات الإغاثة في غزة بالإنترنت".
جاء ذلك في تغريدة رد فيها على إيلون ماسك، بعد إعلان الأخير دعم المنظمات الإغاثية المعترف بها دوليا في قطاع غزة بالإنترنت.
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