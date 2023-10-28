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الاحتلال: سنمنع إيلون ماسك من تزويد منظمات الإغاثة بغزة بالإنترنت

10/28/2023 7:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الاتصالات لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي شلومو كرعي، "سنستخدم الوسائل المتاحة لمنع إيلون ماسك تزويد منظمات الإغاثة في غزة بالإنترنت".
جاء ذلك في تغريدة رد فيها على إيلون ماسك، بعد إعلان الأخير دعم المنظمات الإغاثية المعترف بها دوليا في قطاع غزة بالإنترنت.

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