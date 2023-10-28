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حماس تدعو للتحضير لمستجدات المرحلة المقبلة

10/28/2023 7:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت حركة حماس الهيئات والمؤسسات العاملة بمجال الأسرى لاعتبار نفسها في حالة انعقاد دائم وإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال تحضيرا لمستجدات المرحلة المقبلة.

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