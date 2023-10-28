حماس تدعو للتحضير لمستجدات المرحلة المقبلة
التاريخ
10/28/2023 7:12:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت حركة حماس الهيئات والمؤسسات العاملة بمجال الأسرى لاعتبار نفسها في حالة انعقاد دائم وإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال تحضيرا لمستجدات المرحلة المقبلة.
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