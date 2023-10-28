مواجهات مع الاحتلال في بلدة يعبد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اندلعت، مساء اليوم السبت، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وقامت بهدم دوار الشهيد أبو جندل مدخل البلدة ، ما أدى الى إندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي، وقنابل الصوت .
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة عرابة جنوبا، وقرية الجلمة شمال المحافظة في خطوة إستفزازية، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة.
MENAFN28102023000208011052ID1107323045
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.