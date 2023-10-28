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القوات الجوية الروسية تقصف مواقع لتنظيمات مسلحة في سوريا

10/28/2023 7:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استهدفت القوات الجوية الروسية مواقع ومخابئ تحت الأرض ونقاط مراقبة تابعة للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات السورية.
وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "نفذت القوات الجوية الروسية غارات جوية على أهداف للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية، وتم استهداف مخابئ تحت الأرض ونقاط مراقبة للجماعات المسلحة غير الشرعية في مناطق بمحافظة اللاذقية وإدلب".




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