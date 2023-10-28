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الاحتلال يقتحم عددا من أحياء القدس ومواجهات في مخيم شعفاط

10/28/2023 7:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اندلعت، مساء اليوم السبت، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر ، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص والقنابل الغازية والقنابل الصوتية الحارقه تجاه المواطنين الفلسطينيين، خلال مواجهات اندلعت على اطراف مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلده العيسوية شمال القدس المحتلة برفقة مخابراتها، وحي وادي حلوة في بلده سلوان جنوب المسجد الأقصى.




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