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تجدد القصف الإسرائيلي في شمال قطاع غزة

10/28/2023 7:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل الإعلام فلسطينية إن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي جددت قصفها على شمال قطاع غزة.
وأضافت، إن القصف الإسرائيلي تركز على المناطق المتاخمة لمعبر بيت حانون شمالي غزة .

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