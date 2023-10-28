تجدد القصف الإسرائيلي في شمال قطاع غزة

تجدد القصف الإسرائيلي في شمال قطاع غزة
التاريخ
10/28/2023 7:12:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل الإعلام فلسطينية إن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي جددت قصفها على شمال قطاع غزة.
وأضافت، إن القصف الإسرائيلي تركز على المناطق المتاخمة لمعبر بيت حانون شمالي غزة .
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