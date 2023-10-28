السنوار: جاهزون فورا لصفقة تبادل أسرى

السنوار: جاهزون فورا لصفقة تبادل أسرى
التاريخ
10/28/2023 7:12:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، أن الحركة جاهزة فورا لعقد صفقة للإفراج عن جميع أسرانا لدى الاحتلال الإسرائيلي، مقابل جميع الأسرى لدينا.
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