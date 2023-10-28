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السنوار: جاهزون فورا لصفقة تبادل أسرى

10/28/2023 7:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، أن الحركة جاهزة فورا لعقد صفقة للإفراج عن جميع أسرانا لدى الاحتلال الإسرائيلي، مقابل جميع الأسرى لدينا.

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