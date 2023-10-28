الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من بلدة عورتا جنوب نابلس
التاريخ
10/28/2023 7:12:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، ثلاثة شبان من بلدة عورتا جنوب نابلس.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة عورتا وهم: عمر وصفي عبدات، عبد الرحيم عبدات، ومعن عواد.
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