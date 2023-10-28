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مستعمرون يهاجمون الفلسطينيين جنوب بيت لحم

10/28/2023 7:12:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم، كما تجمعوا قرب بلدة زعترة شرقا.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن مجموعة من مستعمري البؤرة الاستعمارية الجاثمة على أراضي خلة النحلة، هاجموا منازل تعود لعائلات ريان وصويص وأبو كامل، وأطلقوا الرصاص الحي صوبها، ما أثار حالة من الهلع في صفوف المواطنين الفلسطينيين، خاصة الأطفال.
وأضافت المصادر أنه إثر الهجوم، اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين العزّل والمستعمرين المدججين بالسلاح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.




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