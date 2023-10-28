مستعمرون يهاجمون الفلسطينيين جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هاجم مستعمرون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم، كما تجمعوا قرب بلدة زعترة شرقا.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن مجموعة من مستعمري البؤرة الاستعمارية الجاثمة على أراضي خلة النحلة، هاجموا منازل تعود لعائلات ريان وصويص وأبو كامل، وأطلقوا الرصاص الحي صوبها، ما أثار حالة من الهلع في صفوف المواطنين الفلسطينيين، خاصة الأطفال.
وأضافت المصادر أنه إثر الهجوم، اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين العزّل والمستعمرين المدججين بالسلاح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
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