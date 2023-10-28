الشطط في النوم عيب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذات‭ ‬يوم‭ ‬عاد‭ ‬عبدالباري‭ ‬من‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬الثالثة‭ ‬عصرا،‭ ‬وأيقظها‭ ‬لتعد‭ ‬له‭ ‬الطعام‭ ‬ولكنها‭ ‬رفضت‭ ‬متعللة‭ ‬بأنها‭ (‬نعسانة‭)‬،‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬منه‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬البيت‭ ‬غاضباً‭ ‬وتناول‭ ‬وجبة‭ ‬الغداء‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬وعاد‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬التاسعة‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬الفوز‭ ‬بوجبة‭ ‬عشاء‭ ‬منزلية،‭ ‬وكانت‭ ‬الست‭ ‬هانم‭ ‬نائمة،‭ ‬فدخل‭ ‬المطبخ‭ ‬وتناول‭ ‬سكيناً‭ ‬ثم‭ ‬انهال‭ ‬عليها‭ ‬طعناً‭ ‬حتى‭ ‬فارقت‭ ‬الحياة‭.‬

وقد‭ ‬يعجب‭ ‬بعضكم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الحكم‭ ‬عليه‭ ‬بالإعدام،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬تقديري‭ ‬فإن‭ ‬القاضي‭ ‬أخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬أن‭ ‬نوم‭ ‬الزوجة‭ ‬المتواصل،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬به‭ ‬الجيران‭ ‬والأقارب،‭ ‬استفزه‭ ‬وأخرجه‭ ‬عن‭ (‬طوره‭) ‬وأفقده‭ ‬توازنه‭ ‬العقلي‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كان‭ ‬الحكم‭ ‬بالسجن‭ ‬25‭ ‬سنة،‭ ‬ولكن‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬كل‭ ‬الرجال‭ ‬يتصرفون‭ ‬مع‭ ‬زوجاتهم‭ ‬كثيرات‭ ‬النوم‭ ‬كما‭ ‬تصرف‭ ‬عبدالباري‭ ‬لفاضت‭ ‬شوارع‭ ‬المدن‭ ‬العربية‭ ‬بالدماء‭ ‬النسائية،‭ ‬فقد‭ ‬صار‭ ‬من‭ ‬المألوف‭ ‬أن‭ ‬تستيقظ‭ ‬زوجة‭ ‬أو‭ ‬أم‭ ‬في‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحاً‭ ‬أو‭ ‬منتصف‭ ‬النهار،‭ ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬نومها‭ ‬الطويل‭ ‬بالضرورة‭ ‬لأن‭ ‬لديها‭ ‬خادمة،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬النساء‭ ‬المتفرغات‭ ‬للعمل‭ ‬المنزلي‭ (‬ولو‭ ‬نظرياً‭) ‬أدمنَّ‭ ‬الكسل،‭ ‬فمنهن‭ ‬من‭ ‬تنشط‭ ‬ليوم‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬تطبخ‭ ‬فيه‭ ‬الطعام‭ ‬بكميات‭ ‬تجارية‭ (‬مكلفتة‭) ‬وتقوم‭ ‬بتخزينه‭ ‬في‭ ‬الثلاجة‭ ‬ثم‭ ‬تقوم‭ ‬بتسخينه‭ ‬على‭ ‬دفعات‭ ‬وبالتالي‭ ‬تعتقد‭ ‬أنها‭ ‬مطالبة‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬استيقاظ‭ ‬فقط‭ ‬خلال‭ ‬لحظات‭ ‬تسخين‭ ‬الطعام‭ ‬أو‭ ‬إعداد‭ ‬الشاي

وظاهرة‭ ‬النوم‭ ‬الوبائي‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬ليس‭ ‬بين‭ ‬الخليجيات‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬بين‭ ‬نساء‭ ‬كل‭ ‬الجنسيات‭ ‬اللاتي‭ ‬جعلتهن‭ ‬سهولة‭ ‬الحياة‭ ‬ووفرة‭ ‬المطاعم‭ ‬والمغاسل‭ ‬يتخلصن‭ ‬من‭ ‬معظم‭ ‬أعباء‭ ‬البيت‭ ‬التقليدية،‭ ‬ويتلقى‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأزواج‭ ‬مكالمات‭ ‬هاتفية‭ ‬من‭ ‬زوجاتهم‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬عملهم‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭: ‬جيب‭ ‬وياك‭ ‬الغدا‭! ‬بل‭ ‬وقد‭ ‬يعود‭ ‬الزوج‭ ‬إلى‭ ‬بيته‭ ‬مرهقاً‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭ ‬ليجد‭ ‬زوجته‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬زينتها‭ ‬وهي‭ ‬تقول‭ ‬له‭ ‬بكل‭ ‬رقة‭ ‬وحب‭: ‬يللا‭ ‬نروح‭ ‬المطعم‭ ‬نتغدى‭!‬

لو‭ ‬فعلت‭ ‬زوجتي‭ ‬وهي‭ ‬ربة‭ ‬منزل‭ ‬بدوام‭ ‬كامل،‭ ‬أمراً‭ ‬كهذا‭ ‬لتصرفت‭ ‬تصرفا‭ ‬يشابه‭ ‬تصرف‭ (‬عبدالباري‭): ‬لا‭ ‬أعني‭ ‬الذبح‭ ‬أو‭ ‬الطلاق‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬كلام‭ ‬‮«‬مثل‭ ‬السم‮»‬،‭ ‬فهناك‭ ‬تقسيم‭ ‬للعمل‭ ‬فلو‭ ‬كانت‭ ‬الزوجة‭ ‬عاملة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الموعد‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬فيه‭ ‬زوجها‭ ‬فعلى‭ ‬الزوج‭ ‬يكون‭ (‬عنده‭ ‬دم‭) ‬ويقدم‭ ‬لها‭ ‬يد‭ ‬المساعدة،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬يكف‭ ‬عن‭ ‬الطنطنة‭ ‬والشكوى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تفرغ‭ ‬هي‭ ‬إعداد‭ ‬أو‭ ‬تسخين‭ ‬وجبة‭ ‬الطعام،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الزوجة‭ ‬متفرغة‭ ‬لشؤون‭ ‬البيت‭ ‬فإن‭ ‬واجبها‭ ‬الأساسي‭ ‬هو‭ ‬تولي‭ ‬أعباء‭ ‬البيت‭ ‬كاملة‭ ‬طالما‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬صحية‭ ‬طيبة،‭ ‬وعليها‭ ‬وعلى‭ ‬مثيلاتها‭ ‬أن‭ ‬يعرفن‭ ‬أن‭ ‬طعم‭ ‬الحياة‭ ‬لا‭ ‬يعرفه‭ ‬سوى‭ ‬الأحياء‭ ‬والنوم‭ ‬حالة‭ ‬‮«‬شبه‭ ‬الموت‮»‬،‭ ‬لأنك‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬ان‭ ‬تنجز‭ ‬عملا‭ ‬أو‭ ‬ترفّه‭ ‬عن‭ ‬نفسك،‭ ‬أو‭ ‬تنتبه‭ ‬لما‭ ‬يدور‭ ‬حولك‭ ‬وأنت‭ ‬نائم،‭ ‬والجسم‭ ‬يحتاج‭ ‬لثماني‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭ ‬يومياً،‭ ‬والعمل‭ ‬متعة‭ ‬واتقانه‭ ‬يجعله‭ ‬أكثر‭ ‬إمتاعاً‭.‬

وتخيلي‭ ‬سيدتي‭ ‬أنك‭ ‬تعيشين‭ ‬50‭ ‬سنة‭ ‬وتنامين‭ ‬يومياً‭ ‬12‭ ‬ساعة‭.. ‬معنى‭ ‬هذا‭ ‬أنك‭ ‬تنامين‭ ‬نصف‭ ‬سنوات‭ ‬عمرك‭.. ‬25‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬سنة‭ ‬وأنت‭ ‬شبه‭ ‬غائبة‭ ‬عن‭ ‬الدنيا‭.‬