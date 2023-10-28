وقفات غزاوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هناك‭ ‬كثيرٌ‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬التبرع‭ ‬لصالح‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية،‭ ‬ولكن‭ ‬يمنعهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬فقدان‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬إيصال‭ ‬تلك‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬مستحقيها‭.‬

فكيف‭ ‬نحل‭ ‬هذه‭ ‬المعضلة‭ ‬الأزلية‭ ‬التي‭ ‬نعاني‭ ‬منها‭ ‬وتضع‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬دائما‭ ‬محل‭ ‬ريبة‭ ‬وشك؟‭!‬

للأسف‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬استغل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬للمزايدات‭ ‬أو‭ ‬لركوب‭ ‬الترند‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل،‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬المشاهير‭ ‬والشخصيات‭ ‬العامة،‭ ‬ونقول‭ ‬لهؤلاء‭ ‬‮«‬عيب‭ ‬عليكم‮»‬،‭ ‬فليست‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الوسيلة‭ ‬التي‭ ‬تحققون‭ ‬منها‭ ‬مكاسب‭ ‬شخصية،‭ ‬واعلموا‭ ‬أنكم‭ ‬قد‭ ‬خسرتم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬رصيدكم‭ ‬بقلوب‭ ‬محبيكم‮»‬‭.‬

نشرت‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬معلومة‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬خسر‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬حتى‭ ‬21‭ ‬أكتوبر‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وأن‭ ‬مكانته‭ ‬بالبورصة‭ ‬انحدرت‭ ‬إلى‭ ‬درجات‭ ‬كبيرة،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬المستثمرين‭ ‬يهربون‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭. ‬

وسواء‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬صحيحة‭ ‬أو‭ ‬مبالغ‭ ‬فيها‭ ‬أو‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الحقيقة،‭ ‬فتلك‭ ‬رسالة‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬يرفضون‭ ‬مبدأ‭ ‬مقاطعة‭ ‬السلع‭ ‬الصهيونية،‭ ‬ويشككون‭ ‬في‭ ‬جدواها،‭ ‬علها‭ ‬تغير‭ ‬وجهة‭ ‬نظرهم‭. ‬

من‭ ‬يتعاطف‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬سيتم‭ ‬سجنه‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.. ‬ومن‭ ‬يغرد‭ ‬لصالحها‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬سوف‭ ‬يسجن‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‮»‬‭!‬

ذلك‭ ‬كان‭ ‬تصريح‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬الفرنسي،‭ ‬وتلك‭ ‬هي‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬التي‭ ‬يتشدق‭ ‬بها‭ ‬الغرب‭.. ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬العدالة‭ ‬التي‭ ‬يدعو‭ ‬إليها‭ ‬ويطبقها‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭!‬

وصل‭ ‬الأمر‭ ‬ببعض‭ ‬المتحمسين‭ ‬لحماس‭ ‬إلى‭ ‬فقدان‭ ‬صوابهم‭ ‬عند‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬حتى‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬فلتان‭ ‬الأعصاب‭ ‬واللسان‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬ومشادات‭ ‬كلامية،‭ ‬وكأن‭ ‬عالمنا‭ ‬العربي‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الانقسامات‭.‬

يا‭ ‬جماعة‭ ‬الخير،‭ ‬لسنا‭ ‬الآن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المهاترات‭ ‬والخصومات‭ ‬مع‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض،‭ ‬فما‭ ‬أحوجنا‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬التآخي‭ ‬والتلاحم،‭ ‬لأنه‭ ‬مهما‭ ‬اختلفت‭ ‬وتنوعت‭ ‬وتضاربت‭ ‬الآراء،‭ ‬فهدفنا‭ ‬وهمنا‭ ‬نحن‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬واحد‭.‬