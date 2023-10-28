MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مبادرة‭ (‬خيّم‭) ‬الرقمية،‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬لموسم‭ ‬التخييم‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬مبادرة‭ ‬متميزة‭ ‬وتنبئ‭ ‬بموسم‭ ‬متميز،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬عدم‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬التسجيل‭ ‬لموسم‭ ‬التخييم،‭ ‬الذي‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بلا‭ ‬حوادث‭.

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في‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭:‬

في‭ ‬المجلس‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬كان‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية،‭ ‬وعند‭ ‬نهاية‭ ‬الدوام،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬التقاطعات‭ ‬والمناطق‭ ‬التعليمية،‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬هموم‭ ‬ومطالب‭ ‬المواطنين،‭ ‬ربما‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬فحسب‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحافظات‭.‬

ولعل‭ ‬إعلان‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬تشكيل‭ ‬لجان‭ ‬خاصة‭ ‬لوضع‭ ‬الحلول‭ ‬للازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬يعكف‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬خدمة‭ ‬للأهالي،‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية،‭ ‬تستوجب‭ ‬المشاركة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬لأن‭ ‬الوعي‭ ‬العام‭ ‬واحترام‭ ‬قانون‭ ‬المرور‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬دائما‭.‬

ربما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المناسب‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬تطبيق‭ ‬التجربة‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬قادها‭ ‬العميد‭ ‬فواز‭ ‬الحسن‭ ‬حينما‭ ‬كان‭ ‬مديرا‭ ‬عاما‭ ‬لمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وكيف‭ ‬تمكن‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬المرور‭ ‬وشرطة‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الازدحامات‭ ‬في‭ ‬تقاطعات‭ ‬كثيرة،‭ ‬وفي‭ ‬القضاء‭ ‬عليها‭ ‬أمام‭ ‬المناطق‭ ‬التعليمية‭.‬

بعض‭ ‬الأفكار‭ ‬والمقترحات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬أهالي‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظة،‭ ‬جديرة‭ ‬بالاهتمام‭ ‬والدراسة،‭ ‬كاقتراح‭ ‬السيد‭ ‬جاسم‭ ‬بوطبنية‭ ‬بشأن‭ ‬تحويل‭ ‬بعض‭ ‬الطرق‭ ‬إلى‭ ‬اتجاه‭ ‬واحد،‭ ‬واقتراح‭ ‬د‭. ‬خالد‭ ‬بومطيع‭ ‬حول‭ ‬توعية‭ ‬السواق‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬لتجنب‭ ‬الاختناقات‭ ‬والازدحامات‭ ‬المرورية‭.‬

هي‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬قصيرة،‭ ‬يواجهها‭ ‬الناس‭ ‬عند‭ ‬فترة‭ ‬الذروة،‭ ‬صباحا‭ ‬ومساء،‭ ‬وأجد‭ ‬أن‭ ‬سببها‭ ‬الرئيسي‭ ‬هي‭ ‬الممارسات‭ ‬الخاطئة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬البعض،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجاوز‭ ‬الطريق‭ ‬والمسار،‭ ‬والدخول‭ ‬الخاطئ،‭ ‬واستخدام‭ ‬المسار‭ ‬الخاص‭ ‬بالطوارئ،‭ ‬وغلق‭ ‬الشارع‭ ‬عند‭ ‬الإشارات‭ ‬الضوئية‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الصفراء‭.‬

تجربة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬إن‭ ‬نجحت‭ ‬ونتمنى‭ ‬ذلك،‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تعميمها‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المحافظات،‭ ‬مع‭ ‬تشديد‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬الشاحنات‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬غير‭ ‬المسموحة‭ ‬لها،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬مشكلة‭ ‬الازدحامات،‭ ‬بجانب‭ ‬الحركات‭ ‬البهلوانية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يصر‭ ‬عليها‭ ‬أصحاب‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬لشركات‭ ‬التوصيل‭. ‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

مبادرة‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬بدعم‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬ومكافأة‭ ‬جميع‭ ‬مؤذني‭ ‬مساجد‭ ‬وجوامع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التابعين‭ ‬لإدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية،‭ ‬مبادرة‭ ‬تؤكد‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭.. ‬فكل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للسيد‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الخياط‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭.. ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ودعم‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري‭.‬