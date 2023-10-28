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- Akhbar Al Khaleej) أول السطر:
مبادرة (خيّم) الرقمية، التي أعلنها سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، لتعزيز التواصل لموسم التخييم هذا العام، مبادرة متميزة وتنبئ بموسم متميز، خاصة مع إعلان عدم فرض رسوم التسجيل لموسم التخييم، الذي نأمل أن يكون بلا حوادث.
في مجلس محافظة المحرق:
في المجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق، برئاسة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، كان الحديث عن الازدحامات المرورية، خاصة في الفترة الصباحية، وعند نهاية الدوام، وفي بعض التقاطعات والمناطق التعليمية، من المحاور الرئيسية التي تعبر عن هموم ومطالب المواطنين، ربما ليس في المحرق فحسب ولكن في كل المحافظات.
ولعل إعلان مجلس محافظة المحرق تشكيل لجان خاصة لوضع الحلول للازدحامات المرورية وغيرها من المواضيع التي يعكف المجلس على تطويرها خدمة للأهالي، خطوة إيجابية، تستوجب المشاركة المجتمعية، لأن الوعي العام واحترام قانون المرور هو الحل دائما.
ربما كان من المناسب أن تعيد محافظة المحرق تطبيق التجربة الناجحة التي قادها العميد فواز الحسن حينما كان مديرا عاما لمديرية شرطة محافظة المحرق، وكيف تمكن وبالتعاون مع إدارة المرور وشرطة المجتمع من الحد من الازدحامات في تقاطعات كثيرة، وفي القضاء عليها أمام المناطق التعليمية.
بعض الأفكار والمقترحات التي قدمها أهالي المحرق في مجلس المحافظة، جديرة بالاهتمام والدراسة، كاقتراح السيد جاسم بوطبنية بشأن تحويل بعض الطرق إلى اتجاه واحد، واقتراح د. خالد بومطيع حول توعية السواق وأولياء الأمور لتجنب الاختناقات والازدحامات المرورية.
هي فترة زمنية قصيرة، يواجهها الناس عند فترة الذروة، صباحا ومساء، وأجد أن سببها الرئيسي هي الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض، من خلال تجاوز الطريق والمسار، والدخول الخاطئ، واستخدام المسار الخاص بالطوارئ، وغلق الشارع عند الإشارات الضوئية والدخول في المنطقة الصفراء.
تجربة محافظة المحرق، إن نجحت ونتمنى ذلك، نأمل أن يتم تعميمها على كل المحافظات، مع تشديد القانون في دخول الشاحنات في الأوقات غير المسموحة لها، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الازدحامات، بجانب الحركات البهلوانية التي لا يزال يصر عليها أصحاب الدراجات النارية لشركات التوصيل.
آخر السطر:
مبادرة بيت التمويل الكويتي بدعم حفل تكريم ومكافأة جميع مؤذني مساجد وجوامع مملكة البحرين التابعين لإدارة الأوقاف السنية، مبادرة تؤكد الحرص على تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية.. فكل الشكر والتقدير للسيد عبدالحكيم الخياط الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي على هذه المبادرة.. ونتمنى أن نشهد المزيد من المبادرات من مؤسسات القطاع الخاص، ودعم خطط وبرامج إدارة الأوقاف برئاسة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري.
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