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وفـاة الإيـرانـيـة أرميتا جيراوند بعد تقارير عن مواجهة مع شرطة الأخلاق

10/28/2023 7:11:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬للأنباء‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬الفتاة‭ ‬أرميتا‭ ‬جيراوند‭ (‬16‭ ‬عاما‭) ‬توفيت،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬قيل‭ ‬إنه‭ ‬انتهاك‭ ‬لقانون‭ ‬الحجاب‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وقالت‭ ‬الوكالة‭: ‬‮«‬للأسف‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬لفترة‭ ‬بعد‭ ‬إصابتها‭ ‬بتلف‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭. ‬وتوفيت‭ ‬قبل‭ ‬دقائق‭ ‬قليلة‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬وفاة‭ ‬جيراوند‭ ‬دماغيا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دخلت‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وأثارت‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬احتجاز‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬احتجاجات‭ ‬مناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬استمرت‭ ‬شهورا‭ ‬وتحولت‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬مظهر‭ ‬لمعارضة‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭. ‬وكانت‭ ‬جماعات‭ ‬حقوقية‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬أعلن‭ ‬دخول‭ ‬جيراوند‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬ونشرت‭ ‬صورا‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها‭ ‬فاقدة‭ ‬للوعي‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬دعم‭ ‬الحياة‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬أنبوب‭ ‬تنفسي‭ ‬وضمادات‭ ‬على‭ ‬رأسها‭. ‬ولم‭ ‬يتسن‭ ‬لرويترز‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الصور‭. ‬وتنفي‭ ‬إيران‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جيراوند‭ ‬قد‭ ‬أصيبت‭ ‬بعد‭ ‬مواجهة‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬أمنية‭ ‬تراقب‭ ‬التزام‭ ‬النساء‭ ‬بقواعد‭ ‬الزي‭ ‬الإلزامي‭ ‬في‭ ‬مترو‭ ‬أنفاق‭ ‬طهران‭. ‬

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