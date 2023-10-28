وفـاة الإيـرانـيـة أرميتا جيراوند بعد تقارير عن مواجهة مع شرطة الأخلاق

وفـاة الإيـرانـيـة أرميتا جيراوند بعد تقارير عن مواجهة مع شرطة الأخلاق
التاريخ
10/28/2023 7:11:00 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أمس السبت أن الفتاة أرميتا جيراوند (16 عاما) توفيت، وذلك بعد تقارير عن مواجهة مع شرطة الأخلاق بسبب ما قيل إنه انتهاك لقانون الحجاب في البلاد. وقالت الوكالة: «للأسف دخلت في غيبوبة لفترة بعد إصابتها بتلف في الدماغ. وتوفيت قبل دقائق قليلة». وأعلن وفاة جيراوند دماغيا الأسبوع الماضي بعد أن دخلت في غيبوبة في الأول من أكتوبر. وأثارت وفاة مهسا أميني (22 عاما) في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها في سبتمبر 2022 احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت شهورا وتحولت إلى أكبر مظهر لمعارضة السلطات الإيرانية منذ سنوات. وكانت جماعات حقوقية هي أول من أعلن دخول جيراوند إلى المستشفى ونشرت صورا لها على وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت فيها فاقدة للوعي بينما كانت على أجهزة دعم الحياة مع وجود أنبوب تنفسي وضمادات على رأسها. ولم يتسن لرويترز التحقق من الصور. وتنفي إيران أن تكون جيراوند قد أصيبت بعد مواجهة في الأول من أكتوبر مع عناصر أمنية تراقب التزام النساء بقواعد الزي الإلزامي في مترو أنفاق طهران.
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