مقتل 21 على الأقل في حريق بمنجم لشركة أرسيلور ميتال في كازاخستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قالت شركة أرسيلور ميتال تيميرتاو إن 21 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حريق بأحد المناجم التي تديرها الشركة في كازاخستان، وإن 18 شخصا التمسوا المساعدة الطبية. وأضافت الوحدة المحلية لشركة أرسيلور ميتال لصناعة الصلب -ومقرها في لوكسمبورج- في بيان أمس السبت أن 208 تم إجلاؤهم من أصل 252 شخصا كانوا في منجم كوستينكو ولم يُعثر على 23 آخرين حتى الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش. وعبر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف عن تعازيه لأسر الضحايا، وأمر الحكومة بوقف التعاون الاستثماري مع شركة أرسيلور ميتال تيميرتاو. وقالت الحكومة في بيان إنها تضع اللمسات النهائية على اتفاق لتأميم الشركة التي تدير أكبر مصنع للصلب في البلاد. وفي الشهر الماضي، قال النائب الأول لرئيس الوزراء رومان سكليار للصحفيين إن كازاخستان تجري محادثات مع مستثمرين محتملين قد يستحوذون على المصنع.
وأضاف أن مجلس الوزراء غير راض عن فشل شركة أرسيلور ميتال في الوفاء بالتزاماتها الاستثمارية وتحديث المعدات وضمان سلامة العمال بعد سلسلة من الحوادث التي سقط فيها قتلى.
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