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مقتل 21 على الأقل في حريق بمنجم لشركة أرسيلور ميتال في كازاخستان

10/28/2023 7:10:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬شركة‭ ‬أرسيلور‭ ‬ميتال‭ ‬تيميرتاو‭ ‬إن‭ ‬21‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬حريق‭ ‬بأحد‭ ‬المناجم‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬كازاخستان،‭ ‬وإن‭ ‬18‭ ‬شخصا‭ ‬التمسوا‭ ‬المساعدة‭ ‬الطبية‭. ‬وأضافت‭ ‬الوحدة‭ ‬المحلية‭ ‬لشركة‭ ‬أرسيلور‭ ‬ميتال‭ ‬لصناعة‭ ‬الصلب‭ -‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬لوكسمبورج‭- ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬208‭ ‬تم‭ ‬إجلاؤهم‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬252‭ ‬شخصا‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬منجم‭ ‬كوستينكو‭ ‬ولم‭ ‬يُعثر‭ ‬على‭ ‬23‭ ‬آخرين‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬06‭:‬00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭. ‬وعبر‭ ‬رئيس‭ ‬كازاخستان‭ ‬قاسم‭ ‬جومارت‭ ‬توكاييف‭ ‬عن‭ ‬تعازيه‭ ‬لأسر‭ ‬الضحايا،‭ ‬وأمر‭ ‬الحكومة‭ ‬بوقف‭ ‬التعاون‭ ‬الاستثماري‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬أرسيلور‭ ‬ميتال‭ ‬تيميرتاو‭. ‬وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنها‭ ‬تضع‭ ‬اللمسات‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬لتأميم‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬أكبر‭ ‬مصنع‭ ‬للصلب‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وفي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬رومان‭ ‬سكليار‭ ‬للصحفيين‭ ‬إن‭ ‬كازاخستان‭ ‬تجري‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬مستثمرين‭ ‬محتملين‭ ‬قد‭ ‬يستحوذون‭ ‬على‭ ‬المصنع‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬غير‭ ‬راض‭ ‬عن‭ ‬فشل‭ ‬شركة‭ ‬أرسيلور‭ ‬ميتال‭ ‬في‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وتحديث‭ ‬المعدات‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬العمال‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬التي‭ ‬سقط‭ ‬فيها‭ ‬قتلى‭. ‬

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