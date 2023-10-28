85 قتيلا ومصابا في حادث اصطدام حافلة و7 سيارات على طريق الإسكندرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لقي‭ ‬32‭ ‬مصريا‭ ‬مصرعهم‭ ‬وأصيب‭ ‬53‭ ‬آخرون،‭ ‬صباح‭ ‬امس‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬مروع‭ ‬بين‭ ‬حافلة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬القاهرة‭ ‬الإسكندرية‭ ‬الصحراوي،‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬النطرون‭.‬

وقع‭ ‬الحادث‭ ‬بسبب‭ ‬الشبورة‭ ‬المائية‭ ‬الكثيفة‭ ‬التي‭ ‬حدت‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬الرؤية،‭ ‬إذ‭ ‬اصطدمت‭ ‬حافلة‭ ‬تحمل‭ ‬ركابا‭ ‬بعدة‭ ‬سيارات،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اشتعال‭ ‬النيران‭ ‬وانقلاب‭ ‬7‭ ‬سيارات‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بينها‭ ‬حافلات‭ ‬وسيارات‭ ‬خاصة‭.‬







وأعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والسكان،‭ ‬حسام‭ ‬عبدالغفار،‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬32‭ ‬راكبا،‭ ‬وإصابة‭ ‬63‭ ‬آخرين،‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬53‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬جراحات‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭ ‬بوادي‭ ‬النطرون،‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬7‭ ‬أخرين‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬غرب‭ ‬النوبارية‭ ‬المركزي،‭ ‬وتقديم‭ ‬الإسعافات‭ ‬لثلاثة‭ ‬مصابين‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الحادث،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬المتابعة‭.‬

وأشارت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬المصرية‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬الدفع‭ ‬بـ20‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف،‭ ‬لنجدة‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬المروري‭.‬

وذكرت‭ ‬الصحة‭ ‬ان‭ ‬النيران‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تفحم‭ ‬32‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬الركاب‭ ‬ويصعب‭ ‬التعرف‭ ‬عليهم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬نظرا‭ ‬الى‭ ‬اختفاء‭ ‬ملامحهم‭ ‬جراء‭ ‬الحادث‭.‬

وقال‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬إن‭ ‬سبب‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬هو‭ ‬تسرب‭ ‬للزيت‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬عند‭ ‬الكيلو‭ ‬32‭ ‬مع‭ ‬انتشار‭ ‬شبورة‭ ‬مائية‭ ‬كثيفة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬توالي‭ ‬تصادم‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬واشتعال‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬بعضها‭.‬