85 قتيلا ومصابا في حادث اصطدام حافلة و7 سيارات على طريق الإسكندرية

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- Akhbar Al Khaleej) القاهرة - سيد عبدالقادر
لقي 32 مصريا مصرعهم وأصيب 53 آخرون، صباح امس السبت، في حادث مروري مروع بين حافلة وعدد من السيارات على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون.
وقع الحادث بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي حدت من مدى الرؤية، إذ اصطدمت حافلة تحمل ركابا بعدة سيارات، مما أدى إلى اشتعال النيران وانقلاب 7 سيارات على الأقل، بينها حافلات وسيارات خاصة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، أن الحادث أسفر عن وفاة 32 راكبا، وإصابة 63 آخرين، تم نقل 53 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 7 أخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وتقديم الإسعافات لثلاثة مصابين في موقع الحادث، مع استمرار المتابعة.
وأشارت وزارة الصحة المصرية إلى انه تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري.
وذكرت الصحة ان النيران الناجمة عن الحادث أدت إلى تفحم 32 شخصا من الركاب ويصعب التعرف عليهم حتى الآن نظرا الى اختفاء ملامحهم جراء الحادث.
وقال شهود عيان إن سبب وقوع الحادث هو تسرب للزيت من إحدى السيارات على الطريق عند الكيلو 32 مع انتشار شبورة مائية كثيفة أدت إلى توالي تصادم عدد كبير من السيارات واشتعال النيران في بعضها.
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