الكوهجي يوقع اتفاقية إنشاء مقر آسيوي للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية

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- Akhbar Al Khaleej) عزز حسين الكوهجي رئيس الاتحاد البحريني للألعاب الإلكترونية، رئيس مجلس إدارة لجنة ناشري الألعاب الإلكترونية في الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، مكانة مملكة البحرين في عالم الرياضات الإلكترونية، وذلك من خلال مشاركته في اجتماع توقيع اتفاقية تعاون وإنشاء مقر آسيوي للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية في مدينة تشينغداو بجمهورية الصين الشعبية وذلك بالتعاون مع الحكومة الصينية بحضور نائب حاكم مدينة تشينغداو وعدد من كبار مسؤولين المدينة ووزارة الرياضة الصينية.
وأعرب حسين الكوهجي بهذه المناسبة عن سعادته بتمثيل الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، في هذا الحدث الهام، مشيراً إلى أهمية تعزيز الرياضات الإلكترونية وتطويرها في مجتمعاتنا، كما أشاد بالدور المهم الذي يلعبه الاتحاد الدولي في تعزيز التعاون والتواصل بين الاتحادات بجميع الدول، ودوره البارز في مجال الرياضات الإلكترونية، مضيفاً إن إنشاء هذا المقر في الصين يعد خطوة مهمة في تطوير الرياضات الإلكترونية في قارة آسيا، وأشار إلى أن الصين هي أحد أهم مراكز الرياضات الإلكترونية في العالم، ووجود المقر في الصين سيساعد على تعزيز التعاون والتواصل بين الاتحادات، وتطوير الرياضات الإلكترونية في المنطقة.
كما حضر الكوهجي مؤتمر «تشينغداو للرياضات العصرية»، بدعوة من حاكم مدينة تشغداو حيثُ ألقى خطاباً بهذه المناسبة. وتحدث الكوهجي عن الرياضات الإلكترونية في العالم، ودور الاتحاد الدولي فيها وأهمية نشر الوعي من خلال المناهج المدرسية وضرورة دعمها وتطويرها، وأعرب الكوهجي عن تقديره لحكومة الصين على دعمها للرياضات الإلكترونية، وتوفيرها المقر الآسيوي للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية في الصين.
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