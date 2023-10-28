الكوهجي يوقع اتفاقية إنشاء مقر آسيوي للاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬حسين‭ ‬الكوهجي‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتمثيل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الهام،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وتطويرها‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬الاتحادات‭ ‬بجميع‭ ‬الدول،‭ ‬ودوره‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مضيفاً‭ ‬إن‭ ‬إنشاء‭ ‬هذا‭ ‬المقر‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬مراكز‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ووجود‭ ‬المقر‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬سيساعد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬الاتحادات،‭ ‬وتطوير‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬الكوهجي‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬تشينغداو‭ ‬للرياضات‭ ‬العصرية‮»‬،‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬حاكم‭ ‬مدينة‭ ‬تشغداو‭ ‬حيثُ‭ ‬ألقى‭ ‬خطاباً‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭. ‬وتحدث‭ ‬الكوهجي‭ ‬عن‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ودور‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬فيها‭ ‬وأهمية‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المناهج‭ ‬المدرسية‭ ‬وضرورة‭ ‬دعمها‭ ‬وتطويرها،‭ ‬وأعرب‭ ‬الكوهجي‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لحكومة‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وتوفيرها‭ ‬المقر‭ ‬الآسيوي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬