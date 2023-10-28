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خالد بن حمد يصل إلى الدوحة لحضور نهائي اليد

10/28/2023 7:10:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬لحضور‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬والتي‭ ‬جمعت‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الياباني‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬نادي‭ ‬الدحيل‭ ‬القطري‭. ‬ولدى‭ ‬وصول‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبليه‭ ‬الشيخ‭ ‬ثاني‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمستويات‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالنجاح‭ ‬الباهر‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬مركزا‭ ‬هاما‭ ‬لاحتضان‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬لدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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