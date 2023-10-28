خالد بن حمد يصل إلى الدوحة لحضور نهائي اليد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمستويات‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالنجاح‭ ‬الباهر‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬مركزا‭ ‬هاما‭ ‬لاحتضان‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬لدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبا‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬