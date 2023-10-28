خالد بن حمد يصل إلى الدوحة لحضور نهائي اليد

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- Akhbar Al Khaleej) وصل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور المباراة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والتي جمعت منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد مع نظيره الياباني أمس على صالة نادي الدحيل القطري. ولدى وصول سموه إلى الدوحة كان في مقدمة مستقبليه الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني.
وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة على مختلف الأصعدة والمستويات ومن بينها المجال الرياضي.
وأشاد سموه بالنجاح الباهر الذي حققته دولة قطر في استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وهو ما يعزز من نجاحات دولة قطر التي أصبحت مركزا هاما لاحتضان مختلف البطولات الرياضية الكبرى متمنيا سموه لدولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا المزيد من التقدم والازدهار.
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