الشباب يفاجئ المحرق والرفاع ينتصر في دقيقتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





حقق‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعدما‭ ‬هزم‭ ‬نظيره‭ ‬المحرق‭ ‬بنتيجة‭ (‬3/2‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الجولة‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

وأحرز‭ ‬أهداف‭ ‬الشباب‭ ‬المحترف‭ ‬اليسون‭ ‬روميو‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ (‬27،‭ ‬71‭) ‬وكارلوس‭ ‬البيرتو‭ ‬بالدقيقة‭ (‬43‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬هدفيّ‭ ‬المحرق‭ ‬فراس‭ ‬شواط‭ ‬بالدقيقة‭ (‬52‭) ‬ووليد‭ ‬القروي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬63‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬فراس‭ ‬شواط‭ ‬أضاع‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬للمحرق‭ ‬بالدقيقة‭ (‬57‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬الشباب‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وبات‭ ‬رصيده‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬واصل‭ ‬المحرق‭ ‬تعثره‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬وبالخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬5‭ ‬نقاط‭).‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬تخطى‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬عقبة‭ ‬الحالة‭ ‬بعدما‭ ‬حول‭ ‬تخلفه‭ ‬بهدف‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬ثمين‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الرفاع‭ (‬10‭ ‬نقاط‭) ‬فيما‭ ‬الحالة‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬6‭ ‬نقاط‭). ‬تقدم‭ ‬الحالة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬دانيال‭ ‬بالدقيقة‭ (‬80‭) ‬وعادل‭ ‬كميل‭ ‬الأسود‭ ‬النتيجة‭ ‬بالدقيقة‭ (‬81‭) ‬ثم‭ ‬سجل‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬خالد‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬بالدقيقة‭ (‬82‭).‬