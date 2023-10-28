الشباب يفاجئ المحرق والرفاع ينتصر في دقيقتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حقق فريق الشباب مفاجأة من العيار الثقيل في دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، بعدما هزم نظيره المحرق بنتيجة (3/2) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد نادي المحرق في افتتاح الجولة 5 من المنافسات.
وأحرز أهداف الشباب المحترف اليسون روميو في الدقيقتين (27، 71) وكارلوس البيرتو بالدقيقة (43)، فيما سجل هدفيّ المحرق فراس شواط بالدقيقة (52) ووليد القروي بالدقيقة (63)، مع العلم أن فراس شواط أضاع ركلة جزاء للمحرق بالدقيقة (57)، وبذلك حقق الشباب انتصاره الثاني على التوالي وبات رصيده (6 نقاط)، فيما واصل المحرق تعثره على ملعبه وبالخسارة الثانية ليتجمد رصيده عند (5 نقاط).
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على استاد مدينة خليفة الرياضية تخطى فريق الرفاع عقبة الحالة بعدما حول تخلفه بهدف إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف، وبذلك أصبح رصيد الرفاع (10 نقاط) فيما الحالة تلقى الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند (6 نقاط). تقدم الحالة عن طريق دانيال بالدقيقة (80) وعادل كميل الأسود النتيجة بالدقيقة (81) ثم سجل عبدالعزيز خالد هدف الفوز بالدقيقة (82).
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