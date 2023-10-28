منتخبنا يفقد لقب التصفيات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬الدوحة‭ ‬تصوير‭:‬

محمد‭ ‬سرحان‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالله

فقد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬لقب‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬مجددًا‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الدحيل‭ ‬الرياضية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ (‬29/32‭).‬

وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬بتخلف‭ ‬منتخبنا‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬أهداف‭ (‬13/18‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬نال‭ ‬منتخبنا‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬لاحتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬ليخوض‭ ‬الملحق‭ ‬المؤهل‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬فيما‭ ‬ظفر‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ (‬32/38‭) ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭.‬

وجاء‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقلب‭ ‬الأحوال‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬والنتيجة‭ ‬لصالح‭ ‬منتخبنا‭ ‬ونظيره‭ ‬الياباني،‭ ‬حيث‭ ‬تارة‭ ‬يتقدم‭ ‬اليابان‭ ‬وتارة‭ ‬أخرى‭ ‬يعود‭ ‬منتخبنا‭ ‬للتقدم‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬سارت‭ ‬لمصلحة‭ ‬اليابان،‭ ‬ووضح‭ ‬على‭ ‬منتخبنا‭ ‬غياب‭ ‬الحلول‭ ‬الهجومية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وتفكك‭ ‬الخطوط‭ ‬الدفاعية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬التوفيق‭ ‬عن‭ ‬حراسة‭ ‬المرمى‭ ‬وكثرة‭ ‬عقوبات‭ ‬الإيقاف‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬لاعبونا،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬الأخطاء‭ ‬الفردية‭ ‬في‭ ‬المقدمة،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬الأهداف‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬اجتهادات‭ ‬فردية‭ ‬لحسين‭ ‬الصياد‭ (‬5‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬الناصر‭ (‬هدفين‭)‬،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي‭ ‬وأحمد‭ ‬جلال‭ (‬هدفين‭) ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬ومهدي‭ ‬سعد‭ (‬هدف‭) ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬انفجر‭ ‬منتخبنا‭ ‬خلال‭ ‬الدقاق‭ ‬الست‭ ‬الأولى‭ ‬بصحوة‭ ‬الحارس‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬وبروز‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬بجانب‭ ‬محمد‭ ‬الناصر‭ ‬ومحمد‭ ‬حبيب‭ ‬ليقلص‭ ‬منتخبنا‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬هدف‭ (‬18/19‭) ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬اليابان‭ ‬استغل‭ ‬النقص‭ ‬العددي‭ ‬في‭ ‬منتخبنا‭ ‬وعاد‭ ‬للتقدم‭ ‬وتوسيع‭ ‬الفارق‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬وفرض‭ ‬سيطرته‭ ‬وسط‭ ‬غياب‭ ‬الحلول‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬في‭ ‬الشق‭ ‬الهجومي‭ ‬والدفاعي‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬وإضاعة‭ ‬الكرات‭ ‬الهجومية،‭ ‬لتدخل‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬دقائقها‭ ‬الأخيرة‭ ‬ويستمر‭ ‬ضياع‭ ‬الكرات‭ ‬والرميات‭ ‬الجزائية‭ ‬من‭ ‬منتخبنا‭ ‬رغم‭ ‬اجتهادات‭ ‬الصياد‭ ‬والسماهيجي‭ ‬وقاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬حافظ‭ ‬اليابان‭ ‬على‭ ‬تقدمه‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭.‬