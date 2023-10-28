منتخبنا يفقد لقب التصفيات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
من الدوحة تصوير:
محمد سرحان ومحمد عبدالله
فقد منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد لقب التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بعد خسارته أمام اليابان مجددًا وهذه المرة في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء السبت على صالة الدحيل الرياضية بالعاصمة القطرية الدوحة (29/32).
وانتهى الشوط بتخلف منتخبنا بفارق 5 أهداف (13/18)، وبذلك نال منتخبنا الميدالية الفضية للتصفيات الآسيوية لاحتلاله المركز الثاني، ليخوض الملحق المؤهل لأولمبياد باريس، فيما ظفر المنتخب الكوري الجنوبي بالميدالية البرونزية بعد فوزه على المنتخب القطري (32/38) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وجاء الشوط الأول متقلب الأحوال في الأداء والنتيجة لصالح منتخبنا ونظيره الياباني، حيث تارة يتقدم اليابان وتارة أخرى يعود منتخبنا للتقدم إلا أن نهاية الشوط سارت لمصلحة اليابان، ووضح على منتخبنا غياب الحلول الهجومية من جهة وتفكك الخطوط الدفاعية من جهة أخرى بالإضافة إلى غياب التوفيق عن حراسة المرمى وكثرة عقوبات الإيقاف التي تحصل عليها لاعبونا، فضلًا عن الأخطاء الفردية في المقدمة، حيث جاءت الأهداف من قِبل اجتهادات فردية لحسين الصياد (5 أهداف)، محمد الناصر (هدفين)، حسن السماهيجي وأحمد جلال (هدفين) لكل منهما، علي ميرزا ومهدي سعد (هدف) لكل منهما.
وفي الشوط الثاني انفجر منتخبنا خلال الدقاق الست الأولى بصحوة الحارس محمد عبدالحسين وبروز حسين الصياد في تسجيل الأهداف بجانب محمد الناصر ومحمد حبيب ليقلص منتخبنا الفارق إلى هدف (18/19) إلا أن اليابان استغل النقص العددي في منتخبنا وعاد للتقدم وتوسيع الفارق بشكل تدريجي وفرض سيطرته وسط غياب الحلول لمنتخبنا في الشق الهجومي والدفاعي كما حدث في الشوط الأول وإضاعة الكرات الهجومية، لتدخل المباراة في دقائقها الأخيرة ويستمر ضياع الكرات والرميات الجزائية من منتخبنا رغم اجتهادات الصياد والسماهيجي وقاسم قمبر، وفي المقابل حافظ اليابان على تقدمه حتى نهاية المباراة.
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