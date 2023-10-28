سوق العمل تنفذ ثلاث حملات تفتيشية في العاصمة والجنوبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذها‭ ‬حملتين‭ ‬تفتيشيتين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الأولى‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحملة‭ ‬الثانية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭. ‬

أما‭ ‬الحملة‭ ‬الثالثة‭ ‬فتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬ومديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة،‭ ‬وجددت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬دعوتها‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للتصدي‭ ‬للممارسات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬حماية‭ ‬للمجتمع‭ ‬ككل،‭ ‬داعية‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أية‭ ‬شكاوى‭ ‬تتعلق‭ ‬بمخالفات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ملء‭ ‬الاستمارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المخصصة‭ ‬للإبلاغ‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للهيئة‭ ‬ www ‭.‬ lmra ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬اتصال‭ ‬الهيئة‭ ‬17506055‭.‬