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سوق العمل تنفذ ثلاث حملات تفتيشية في العاصمة والجنوبية

10/28/2023 7:10:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ثلاث‭ ‬حملات‭ ‬تفتيشية‭ ‬في‭ ‬محافظتي‭ ‬العاصمة‭ ‬والجنوبية،‭ ‬شملت‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬ومواقع‭ ‬العمل‭ ‬وأماكن‭ ‬تجمع‭ ‬العمالة،‭ ‬وقد‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بأحكام‭ ‬قانون‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وقانون‭ ‬الإقامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬تمّ‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بشأنها‭.‬

وأشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذها‭ ‬حملتين‭ ‬تفتيشيتين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الأولى‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحملة‭ ‬الثانية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭. ‬

أما‭ ‬الحملة‭ ‬الثالثة‭ ‬فتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬ومديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة،‭ ‬وجددت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬دعوتها‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للتصدي‭ ‬للممارسات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬حماية‭ ‬للمجتمع‭ ‬ككل،‭ ‬داعية‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أية‭ ‬شكاوى‭ ‬تتعلق‭ ‬بمخالفات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ملء‭ ‬الاستمارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المخصصة‭ ‬للإبلاغ‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للهيئة‭ ‬ www ‭.‬ lmra ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬اتصال‭ ‬الهيئة‭ ‬17506055‭.‬

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