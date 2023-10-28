الأمم المتحدة تخشى ((مقتل آلاف المدنيين الإضافيين)) في غزة في عملية برية إسرائيلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬تورك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬جنيف‭: ‬‮«‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬بها‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬احتلال‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬56‭ ‬عاما،‭ ‬أطلق‭ ‬تحذيرا‭ ‬من‭ ‬عواقب‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬كارثية‭ ‬لعملية‭ ‬برية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬واحتمال‭ ‬مقتل‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬الإضافيين‮»‬‭. ‬

وواصل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قصف‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬ليلة‭ ‬من‭ ‬الاشتباكات‭ ‬العنيفة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬بين‭ ‬جنوده‭ ‬ومقاتلين‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وضربات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الكثافة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭. ‬

وقال‭ ‬تورك‭: ‬‮«‬لا‭ ‬مكان‭ ‬آمنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولا‭ ‬مجال‭ ‬للخروج‭. ‬إنني‭ ‬قلق‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬زملائي‭ ‬كما‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وينفذ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬مدمرة‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬البالغة‭ ‬مساحته‭ ‬362‭ ‬كيلومترا‭ ‬مربعا‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬للنزاع‭ ‬بات‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يسكنه‭ ‬نحو‭ ‬2‭.‬4‭ ‬نسمة‭ ‬مقطوعا‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬توقف‭ ‬الاتصالات‭ ‬وخدمة‭ ‬الانترنت‭. ‬

وندد‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬بقطع‭ ‬الإنترنت‭ ‬والاتصالات‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بؤس‭ ‬المدنيين‭ ‬ومعاناتهم،‭ ‬فإن‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬الاتصالات‭ ‬وانقطاع‭ ‬الإنترنت‭ ‬الذي‭ ‬نجم‭ ‬عنها‭ ‬تحرم‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وسيلة‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬عبر‭ ‬القطاع‭ ‬وتقطعهم‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بوسع‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬وفرق‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬معرفة‭ ‬موقع‭ ‬المصابين‭ ‬أو‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬مازالوا‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬حين‭ ‬تنتهي‭ ‬الأعمال‭ ‬الحربية‭ ‬فإن‭ ‬الذين‭ ‬سينجون‭ ‬سيجدون‭ ‬أنفسهم‭ ‬أمام‭ ‬حطام‭ ‬منازلهم‭ ‬ومقابر‭ ‬أفراد‭ ‬عائلتهم‮»‬‭. ‬

ودعا‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعهم‭ ‬لخفض‭ ‬تصعيد‭ ‬النزاع‮»‬‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العنف‭ ‬المتواصل‭ ‬ليس‭ ‬الجواب‭. ‬أدعو‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬كما‭ ‬الدول‭ ‬الثالثة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬نفوذ‭ ‬على‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع،‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعها‭ ‬لخفض‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‮»‬‭.‬