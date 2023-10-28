شركة اتصالات مصرية: مستعدون لإرسال أبراج محمول إلى رفح لتقديم الإنترنت مجانا للغزاويين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬خدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬والهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬والأرضية‭ ‬عن‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬اتصالات‭ ‬مصرية‭ ‬أنها‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لإرسال‭ ‬أبراج‭ ‬محمول‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭ ‬لزيادة‭ ‬التغطية‭ ‬بقدر‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬تراخيص‭ ‬الشركة‭.‬

وصرح‭ ‬أيمن‭ ‬عصام‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬والشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬بشركة‭ ‬فودافون

في‭ ‬بيان‭ ‬بأن‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬الموافقات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتحرك،‭ ‬وأن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬محل‭ ‬دراسة‭ ‬فنية‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭.‬

من‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬السماح‭ ‬للشركات‭ ‬بالتغطية‭ ‬فسيكون‭ ‬ذلك‭ ‬لمساحات‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬10‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬البرج‭ ‬وهو‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لوصول‭ ‬الإشارة‭ ‬فنيًا‭.‬

الخدمة‭ ‬تعتمد‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬أنظمة‭ ‬لدى‭ ‬المشغلين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تسمح‭ ‬بتشغيل‭ ‬نظام‭ ‬التجوال‭ ‬لديهم‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬لهم‭ ‬التقاط‭ ‬إشارة‭ ‬الشبكات‭ ‬المصرية‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬إنها‭ ‬تعتزم‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬مجانًا،‭ ‬وأنه‭ ‬تم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬الفنية‭ ‬وفي‭ ‬انتظار‭ ‬إشارة‭ ‬الانطلاق‭.‬