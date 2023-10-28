Sunday, 29 October 2023 04:50 GMT

شركة اتصالات مصرية: مستعدون لإرسال أبراج محمول إلى رفح لتقديم الإنترنت مجانا للغزاويين

10/28/2023 7:10:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭:‬

بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬خدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬والهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬والأرضية‭ ‬عن‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬اتصالات‭ ‬مصرية‭ ‬أنها‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لإرسال‭ ‬أبراج‭ ‬محمول‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭ ‬لزيادة‭ ‬التغطية‭ ‬بقدر‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬تراخيص‭ ‬الشركة‭.‬

وصرح‭ ‬أيمن‭ ‬عصام‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬العلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬والشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬بشركة‭ ‬فودافون
في‭ ‬بيان‭ ‬بأن‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬الموافقات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتحرك،‭ ‬وأن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬محل‭ ‬دراسة‭ ‬فنية‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭.‬

من‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬السماح‭ ‬للشركات‭ ‬بالتغطية‭ ‬فسيكون‭ ‬ذلك‭ ‬لمساحات‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬10‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬البرج‭ ‬وهو‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لوصول‭ ‬الإشارة‭ ‬فنيًا‭.‬

الخدمة‭ ‬تعتمد‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬أنظمة‭ ‬لدى‭ ‬المشغلين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تسمح‭ ‬بتشغيل‭ ‬نظام‭ ‬التجوال‭ ‬لديهم‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬لهم‭ ‬التقاط‭ ‬إشارة‭ ‬الشبكات‭ ‬المصرية‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬إنها‭ ‬تعتزم‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬مجانًا،‭ ‬وأنه‭ ‬تم‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬الفنية‭ ‬وفي‭ ‬انتظار‭ ‬إشارة‭ ‬الانطلاق‭.‬

MENAFN28102023000055011008ID1107323018

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث