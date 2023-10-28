شركة اتصالات مصرية: مستعدون لإرسال أبراج محمول إلى رفح لتقديم الإنترنت مجانا للغزاويين

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- Akhbar Al Khaleej) القاهرة - سيد عبدالقادر:
بعد يومين من انقطاع خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة والأرضية عن سكان قطاع غزة أعلنت شركة اتصالات مصرية أنها على أهبة الاستعداد لإرسال أبراج محمول إلى رفح لزيادة التغطية بقدر المسموح به في تراخيص الشركة.
وصرح أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة فودافون
في بيان بأن الشركة في انتظار الموافقات اللازمة للتحرك، وأن الأمر كان محل دراسة فنية منذ مساء أمس.
من الجدير بالذكر أنه في حالة السماح للشركات بالتغطية فسيكون ذلك لمساحات لا تتجاوز 10 كم من موقع البرج وهو الحد الأقصى لوصول الإشارة فنيًا.
الخدمة تعتمد في المقام الأول على وجود أنظمة لدى المشغلين في قطاع غزة تسمح بتشغيل نظام التجوال لديهم حتى يتسنى لهم التقاط إشارة الشبكات المصرية.
وقالت الشركة إنها تعتزم تقديم الخدمة مجانًا، وأنه تم التأكد من الجاهزية الفنية وفي انتظار إشارة الانطلاق.
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