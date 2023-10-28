هيومن رايتس ووتش: انقطاع الاتصالات في غزة يهدد بإخفاء ((فظائع جماعية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) القدس المحتلة -(أ ف ب): حذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أمس السبت من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف قد يشكل «غطاء لفظائع جماعية». وفي بيان قالت ديبورا براون المسؤولة في هيومن رايتس ووتش إن انقطاع المعلومات هذا قد يكون بمثابة «غطاء لفظائع جماعية ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان».
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة. وأعربت المنظمة غير الحكومية عن أسفها لأن «انقطاع الاتصالات هذا يعني أنه سيصبح من الصعب أكثر الحصول على معلومات وأدلة ضرورية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، والاستماع مباشرة إلى أولئك الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات».
بدورها تحدثت خدمة نت بلوكس المعنية بمراقبة الاتصال بالإنترنت، عن «انهيار الاتصال في قطاع غزة». ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقدت وكالات أممية عدة الاتصال بفرقها في غزة. وفي بيان قالت لين هاستينغز، منسقة الشؤون الإنسانية في أوتشا، إن العمليات الإنسانية وأنشطة المستشفيات «لا يمكن أن تستمر بلا اتصالات».
كذلك، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني على موقع اكس (تويتر سابقا) أنه «فقد الاتصال بمركز عملياته وبكل فرقه في قطاع غزة، بسبب قطع السلطات الإسرائيلية الاتصالات اللاسلكية والخلوية والإنترنت». وأضاف الهلال الأحمر أن هذا «يؤثر في رقم الطوارئ المركزي 101 ويعوق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين» في ظل استمرار الغارات، مبديا «قلقه العميق» حيال قدرة الأطباء على مواصلة تقديم الرعاية في ظل هذه الظروف، وكذلك حيال سلامة موظفيه.
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك السبت، أنّ خدمة الإنترنت عبر نظام «ستارلينك» للأقمار الصناعية ستؤمن الاتصالات لـ«منظمات الإغاثة المعترف بها دولياً» في غزة، والمنقطعة عن العالم منذ الجمعة بسبب قطع الاتصالات والإنترنت. وكتب إيلون ماسك على منصة «اكس» (تويتر سابقًا) المملوكة له «ستدعم ستارلينك تواصل منظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة».
إعلان ماسك جاء ردا على رسالة من النائبة الديموقراطية في مجلس النواب الأمريكي ألكساندريا أوكازيو كورتيز التي اعتبرت السبت أن قطع الاتصالات في الأراضي الفلسطينية «غير مقبول».
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» أمس السبت، أنّ حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر ارتفعت الى 7703 قتلى بينهم 3500 طفل. وفي اليوم الثاني والعشرين للنزاع، بات قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2 , 4 مليون نسمة، وتسيطر عليه حركة «حماس»، مقطوعاً عن العالم مع توقف الاتصالات وخدمة الانترنت.
ونُشرت خدمة الإنترنت عبر شبكة «ستارلينك» للأقمار الصناعية التي طورتها شركة «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك، في أوكرانيا بعيد بدء الغزو الروسي لهذا البلد في فبراير 2022. وفي سبتمبر، أعلن الملياردير الأمريكي أنه منع العام الماضي هجوماً أوكرانياً على قاعدة بحرية روسية من خلال رفضه طلب كييف تفعيل هذه الخدمة في البحر الأسود، بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.
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