هيومن رايتس ووتش: انقطاع الاتصالات في غزة يهدد بإخفاء ((فظائع جماعية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬إنها‭ ‬فقدت‭ ‬الاتصال‭ ‬بموظفيها‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وأعربت‭ ‬المنظمة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬انقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬سيصبح‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬أكثر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬وأدلة‭ ‬ضرورية‭ ‬تتعلق‭ ‬بانتهاكات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬المرتكبة‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬والاستماع‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يتعرضون‭ ‬لهذه‭ ‬الانتهاكات‮»‬‭. ‬

بدورها‭ ‬تحدثت‭ ‬خدمة‭ ‬نت‭ ‬بلوكس‭ ‬المعنية‭ ‬بمراقبة‭ ‬الاتصال‭ ‬بالإنترنت،‭ ‬عن‭ ‬‮«‬انهيار‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬ووفقا‭ ‬لمكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭)‬،‭ ‬فقدت‭ ‬وكالات‭ ‬أممية‭ ‬عدة‭ ‬الاتصال‭ ‬بفرقها‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬قالت‭ ‬لين‭ ‬هاستينغز،‭ ‬منسقة‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬أوتشا،‭ ‬إن‭ ‬العمليات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وأنشطة‭ ‬المستشفيات‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬بلا‭ ‬اتصالات‮»‬‭. ‬

كذلك،‭ ‬أعلن‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬اكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬أنه‭ ‬‮«‬فقد‭ ‬الاتصال‭ ‬بمركز‭ ‬عملياته‭ ‬وبكل‭ ‬فرقه‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بسبب‭ ‬قطع‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الاتصالات‭ ‬اللاسلكية‭ ‬والخلوية‭ ‬والإنترنت‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬رقم‭ ‬الطوارئ‭ ‬المركزي‭ ‬101‭ ‬ويعوق‭ ‬وصول‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬إلى‭ ‬المصابين‮»‬‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬الغارات،‭ ‬مبديا‭ ‬‮«‬قلقه‭ ‬العميق‮»‬‭ ‬حيال‭ ‬قدرة‭ ‬الأطباء‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف،‭ ‬وكذلك‭ ‬حيال‭ ‬سلامة‭ ‬موظفيه‭. ‬

أعلن‭ ‬الملياردير‭ ‬الأمريكي‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬السبت،‭ ‬أنّ‭ ‬خدمة‭ ‬الإنترنت‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬ستارلينك‮»‬‭ ‬للأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬ستؤمن‭ ‬الاتصالات‭ ‬لـ«منظمات‭ ‬الإغاثة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دولياً‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬والمنقطعة‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬الجمعة‭ ‬بسبب‭ ‬قطع‭ ‬الاتصالات‭ ‬والإنترنت‭. ‬وكتب‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقًا‭) ‬المملوكة‭ ‬له‭ ‬‮«‬ستدعم‭ ‬ستارلينك‭ ‬تواصل‭ ‬منظمات‭ ‬الإغاثة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليًا‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

إعلان‭ ‬ماسك‭ ‬جاء‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬النائبة‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأمريكي‭ ‬ألكساندريا‭ ‬أوكازيو‭ ‬كورتيز‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬قطع‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬أنّ‭ ‬حصيلة‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬ارتفعت‭ ‬الى‭ ‬7703‭ ‬قتلى‭ ‬بينهم‭ ‬3500‭ ‬طفل‭. ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬للنزاع،‭ ‬بات‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يقطنه‭ ‬نحو‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬وتسيطر‭ ‬عليه‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬،‭ ‬مقطوعاً‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬توقف‭ ‬الاتصالات‭ ‬وخدمة‭ ‬الانترنت‭. ‬

ونُشرت‭ ‬خدمة‭ ‬الإنترنت‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬ستارلينك‮»‬‭ ‬للأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬التي‭ ‬طورتها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سبايس‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لإيلون‭ ‬ماسك،‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بعيد‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬وفي‭ ‬سبتمبر،‭ ‬أعلن‭ ‬الملياردير‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنه‭ ‬منع‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬هجوماً‭ ‬أوكرانياً‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬بحرية‭ ‬روسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفضه‭ ‬طلب‭ ‬كييف‭ ‬تفعيل‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمتها‭ ‬موسكو‭. ‬