تبلغ قيمتها ربع مليون دينار بحريني..((خليجي بنك)) يعلن الفائز بجائزة حساب ((الوافر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن فوز السيد سامح عوض هاشم بالجائزة الكبرى الثالثة لعملاء حساب «الوافر» لهذا العام التي تبلغ قيمتها 250
, 000 دينار بحريني، وذلك بتاريخ 5 أكتوبر 2023 في السحب الذي جرى بمقر البنك الرئيسي بحضور ممثلين من إدارة البنك ومن وزارة التجارة والصناعة.
هذا وتشمل نسخة عام 2023م من حساب «الوافر» أربع جوائز كبرى تبلغ قيمة كل جائزة منها ربع مليون دينار بحريني يتم السحب عليها كل ثلاثة أشهر، حيث تبقى جائزة واحدة من الجوائز الكبرى الأربع لهذا العام، وسيتم السحب عليها في الأسبوع الأول من العام القادم، بالإضافة إلى استمرار السحب على الجوائز الحصرية لأعضاء «نادي عملاء الوافر» بقيمة 5 , 000 دينار بحريني بشكل شهري.
وبهذه المناسبة، علقت أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، بالقول: «نحن مسرورون بإعلان الفائز بالجائزة الكبرى الثالثة لحساب «الوافر» لهذا العام، متمنين حظًا أوفر لباقي العملاء في السحب القادم. يجسد حساب «الوافر» التزام خليجي بنك بتقديم تجربة مصرفية مُتميزة لعملائه الكرام، وذلك على صعيد الجوائز النقدية القيمة وإطلاق مزايا خاصة للعملاء، والتي تشمل برنامج «النقاط المضاعفة» التي تسهم في زيادة فرص الفوز بالجوائز الكبرى والشهرية المخصصة لأعضاء «نادي عملاء الوافر»، ويعكس هذا التوجه أيضًا سعي البنك الدائم لتوفير حلول استثمارية مجزية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغرّاء والتي تسهم في تحقيق طموحات العملاء وتلبية تطلعاتهم».
وأضافت العباسي بالقول: «وبذلك يسرنا دعوة العملاء الكرام إلى اغتنام الفرصة وفتح حساب «الوافر» أو زيادة الإيداع بالحساب عبر تطبيق «خليجي للهاتف النقال» أو من خلال زيارة أحد فروع البنك وذلك للتأهل للفوز بالجائزة الكبرى القادمة، متمنين حظاً موفقاً للجميع».
والجدير بالذكر أن حساب «الوافر» هو حساب استثماري متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حيث يتم استثمار الأموال فيه على أساس المضاربة المطلقة، ويمكن فتح الحساب بمبلغ قدره 500 دينار بحريني كحد أدنى، حيث سيتم احتساب نقاط الدخول في السحب على الجوائز لكل 25 دينارا في الحساب.
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