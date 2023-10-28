تبلغ قيمتها ربع مليون دينار بحريني..((خليجي بنك)) يعلن الفائز بجائزة حساب ((الوافر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)‭,‬

هذا‭ ‬وتشمل‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬أربع‭ ‬جوائز‭ ‬كبرى‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬جائزة‭ ‬منها‭ ‬ربع‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬يتم‭ ‬السحب‭ ‬عليها‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬حيث‭ ‬تبقى‭ ‬جائزة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬الأربع‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬وسيتم‭ ‬السحب‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬الحصرية‭ ‬لأعضاء‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬عملاء‭ ‬الوافر‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬5 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بشكل‭ ‬شهري‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علقت‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بإعلان‭ ‬الفائز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬الثالثة‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬متمنين‭ ‬حظًا‭ ‬أوفر‭ ‬لباقي‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬القادم‭. ‬يجسد‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬التزام‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬مُتميزة‭ ‬لعملائه‭ ‬الكرام،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الجوائز‭ ‬النقدية‭ ‬القيمة‭ ‬وإطلاق‭ ‬مزايا‭ ‬خاصة‭ ‬للعملاء،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬النقاط‭ ‬المضاعفة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬بالجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬والشهرية‭ ‬المخصصة‭ ‬لأعضاء‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬عملاء‭ ‬الوافر‮»‬،‭ ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬أيضًا‭ ‬سعي‭ ‬البنك‭ ‬الدائم‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬استثمارية‭ ‬مجزية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الغرّاء‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬العملاء‭ ‬وتلبية‭ ‬تطلعاتهم‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬العباسي‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬وبذلك‭ ‬يسرنا‭ ‬دعوة‭ ‬العملاء‭ ‬الكرام‭ ‬إلى‭ ‬اغتنام‭ ‬الفرصة‭ ‬وفتح‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬الإيداع‭ ‬بالحساب‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬للهاتف‭ ‬النقال‮»‬‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭ ‬وذلك‭ ‬للتأهل‭ ‬للفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬القادمة،‭ ‬متمنين‭ ‬حظاً‭ ‬موفقاً‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬هو‭ ‬حساب‭ ‬استثماري‭ ‬متوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استثمار‭ ‬الأموال‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المضاربة‭ ‬المطلقة،‭ ‬ويمكن‭ ‬فتح‭ ‬الحساب‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كحد‭ ‬أدنى،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬احتساب‭ ‬نقاط‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬لكل‭ ‬25‭ ‬دينارا‭ ‬في‭ ‬الحساب‭.‬