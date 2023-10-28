Sunday, 29 October 2023 04:50 GMT

تبلغ قيمتها ربع مليون دينار بحريني..((خليجي بنك)) يعلن الفائز بجائزة حساب ((الوافر))

10/28/2023 7:10:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬السيد‭ ‬سامح‭ ‬عوض‭ ‬هاشم‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬الثالثة‭ ‬لعملاء‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬250 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬بتاريخ‭ ‬5‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬بمقر‭ ‬البنك‭ ‬الرئيسي‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬ومن‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭.‬

هذا‭ ‬وتشمل‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬أربع‭ ‬جوائز‭ ‬كبرى‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬جائزة‭ ‬منها‭ ‬ربع‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬يتم‭ ‬السحب‭ ‬عليها‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬حيث‭ ‬تبقى‭ ‬جائزة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬الأربع‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬وسيتم‭ ‬السحب‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬الحصرية‭ ‬لأعضاء‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬عملاء‭ ‬الوافر‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬5 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بشكل‭ ‬شهري‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علقت‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بإعلان‭ ‬الفائز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬الثالثة‭ ‬لحساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬متمنين‭ ‬حظًا‭ ‬أوفر‭ ‬لباقي‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬القادم‭. ‬يجسد‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬التزام‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬مُتميزة‭ ‬لعملائه‭ ‬الكرام،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الجوائز‭ ‬النقدية‭ ‬القيمة‭ ‬وإطلاق‭ ‬مزايا‭ ‬خاصة‭ ‬للعملاء،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬النقاط‭ ‬المضاعفة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬الفوز‭ ‬بالجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬والشهرية‭ ‬المخصصة‭ ‬لأعضاء‭ ‬‮«‬نادي‭ ‬عملاء‭ ‬الوافر‮»‬،‭ ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬أيضًا‭ ‬سعي‭ ‬البنك‭ ‬الدائم‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬استثمارية‭ ‬مجزية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الغرّاء‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحات‭ ‬العملاء‭ ‬وتلبية‭ ‬تطلعاتهم‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬العباسي‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬وبذلك‭ ‬يسرنا‭ ‬دعوة‭ ‬العملاء‭ ‬الكرام‭ ‬إلى‭ ‬اغتنام‭ ‬الفرصة‭ ‬وفتح‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬الإيداع‭ ‬بالحساب‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬للهاتف‭ ‬النقال‮»‬‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭ ‬وذلك‭ ‬للتأهل‭ ‬للفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬القادمة،‭ ‬متمنين‭ ‬حظاً‭ ‬موفقاً‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬هو‭ ‬حساب‭ ‬استثماري‭ ‬متوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬استثمار‭ ‬الأموال‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المضاربة‭ ‬المطلقة،‭ ‬ويمكن‭ ‬فتح‭ ‬الحساب‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬كحد‭ ‬أدنى،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬احتساب‭ ‬نقاط‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬لكل‭ ‬25‭ ‬دينارا‭ ‬في‭ ‬الحساب‭.‬

MENAFN28102023000055011008ID1107323016

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث