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بإجمالي إنفاق 60 مليون دولار..استقطاب حوالي 40 ألف سائح للبحرين في 2024

10/28/2023 7:10:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬فِزِت‭ ‬بحرين‭ ‬ Visit ‭ ‬ Bahrain ‮»‬‭ ‬عن‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الجديدة‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬مكاتبها‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬مكاتب،‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬بريطانيا،‭ ‬وألمانيا،‭ ‬وفرنسا،‭ ‬وإيطاليا،‭ ‬وروسيا،‭ ‬وتشيكوسلوفاكيا،‭ ‬وسلوفاكيا،‭ ‬والمجر،‭ ‬وبولندا،‭ ‬ورومانيا‭.‬

وذكرت‭ ‬الشركة‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المكاتب‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬نحو‭ ‬أربعين‭ ‬ألف‭ ‬سائح‭ ‬جديد‭ ‬للبحرين‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬الأوربية‭ ‬العشرة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬وأوضحت‭ ‬أنها‭ ‬أعدت‭ ‬برامج‭ ‬سياحية‭ ‬متكاملة‭ ‬لهذه‭ ‬الأفواج‭ ‬السياحية‭ ‬تتضمن‭ ‬إقامة‭ ‬كل‭ ‬زائر‭ ‬لستة‭ ‬أيام‭ ‬وسطيا‭ ‬ينفق‭ ‬خلالها‭ ‬نحو‭ ‬1500‭ ‬دولار‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬الإقامة‭ ‬والتنقلات‭ ‬وبرامج‭ ‬الترفيه،‭ ‬وبإجمالي‭ ‬إنفاق‭ ‬مباشر‭ ‬وغير‭ ‬مباشر‭ ‬ستين‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬فِزِت‭ ‬بحرين‮»‬‭ ‬علي‭ ‬أمر‭ ‬الله‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الطموحة‭ ‬جرى‭ ‬إعدادها‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعات‭ ‬مكثفة‭ ‬عقدها‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬المكاتب‭ ‬التمثيلية‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬العشر‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬الأكثر‭ ‬تصديرا‭ ‬للسياح‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الأرقام‭ ‬والمبالغ‭ ‬التي‭ ‬تضمنتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬حسابات‭ ‬صحيحة‭ ‬وواقعية‭ ‬وتستند‭ ‬إلى‭ ‬التجارب‭ ‬والنجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الجذب‭ ‬السياحي‭ ‬الخارجي‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭.‬

وتابع‭ ‬أمر‭ ‬الله‭ ‬‮«‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬شبكة‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬وكالات‭ ‬السفر‭ ‬وشركات‭ ‬الطيران‭ ‬ومكاتب‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬لدفع‭ ‬نمو‭ ‬التدفق‭ ‬السياحي‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬السفر‭ ‬للراغبين‭ ‬بزيارة‭ ‬البحرين،‭ ‬واستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لتسهيل‭ ‬السفر،‭ ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬زخم‭ ‬النمو‭ ‬وتوجيه‭ ‬الجهود‭ ‬نحو‭ ‬تفعيل‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مكاتبنا‭ ‬السياحية‭ ‬الخارجية‭ ‬وافتتاح‭ ‬مكاتب‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬ذي‭ ‬صلة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فِزِت‭ ‬بحرين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬فنادق‭ ‬ومنتجعات‭ ‬مثل‭ ‬جروف‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬أمواج‭ ‬وغيره‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬الإشغال‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬حد‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنشآت‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التشاركية‭ ‬مع‭ ‬منشآت‭ ‬سياحية‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتعميم‭ ‬الفائدة‭ ‬وتنشيط‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬ككل‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الجديدة‭ ‬للشركة‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬النظرة‭ ‬المستقبلية‭ ‬للسياحة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويتماشى‭ ‬مع‭ ‬مستهدفات‭ ‬استراتيجية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬السياحية‭ ‬2022‭ ‬ ‭ ‬2026‭ ‬نحو‭ ‬تنشيط‭ ‬السياحة‭ ‬الخارجية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رؤية‭ ‬الشركة‭ ‬تصبو‭ ‬نحو‭ ‬تجربة‭ ‬سياحية‭ ‬مميزة‭ ‬تخدم‭ ‬مختلف‭ ‬الأنماط‭ ‬السياحية‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬رسالة‭ ‬الشركة‭ ‬الموجهة‭ ‬نحو‭ ‬تنمية‭ ‬واستدامة‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬وجعل‭ ‬البحرين‭ ‬الوجهة‭ ‬المفضلة‭ ‬لمختلف‭ ‬فئات‭ ‬السياح‭.‬

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