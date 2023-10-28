ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023بورصة البحرين تفوز بجائزة الريادة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬اتخذت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬خطوات‭ ‬راسخة‭ ‬نحو‭ ‬دعم‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المرونة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لالتزامها‭ ‬المستمر‭ ‬بتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬لديها‭. ‬

وكانت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬قامت‭ ‬بتطبيق‭ ‬بيئة‭ ‬تخطيط‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬حلول‭ ‬آمنة‭ ‬مدارة‭ ‬لسطح‭ ‬المكتب‭ ‬كخدمة‭ (‬ DaaS ‭) ‬والتي‭ ‬تتيح‭ ‬لموظفيها‭ ‬الوصول‭ ‬بطريقة‭ ‬آمنة‭ ‬إلى‭ ‬سطح‭ ‬المكتب‭ ‬الافتراضي‭ ‬المعتمد‭ ‬على‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬أجهزة‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعمل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬لديهم‭ ‬اتصالا‭ ‬بالإنترنت‭.

‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬حسين‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬الجمري،‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بالجائزة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تشرفنا‭ ‬بالفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬جيتكس‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬البورصة‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة،‭ ‬وتؤكد‭ ‬إسهاماتنا‭ ‬الملموسة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التكنولوجية‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭.‬‮»‬‭ ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬وقتنا‭ ‬الحالي،‭ ‬تبرز‭ ‬أهمية‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬ومواكبة‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭. ‬إننا‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬ندرك‭ ‬ذلك‭ ‬تمامًا،‭ ‬وقد‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الابتكار‭ ‬والرقمنة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬عملياتنا‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬لأي‭ ‬تغيير،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬أعمالنا‭ ‬ونماذج‭ ‬عملياتنا‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التغيرات‭.‬‮»‬‭ ‬