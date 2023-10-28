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المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تتسلم تبرعا ماليا من مجموعة اللولو العالمية بقيمة 25 ألف دينار

10/28/2023 7:10:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تجاوبا‭ ‬مع‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ومساهمة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬أهالينا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والتي‭ ‬نظمتها‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬تسلمت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬تبرعاً‭ ‬مالياً‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬اللولو‭ ‬العالمية‭ ‬بقيمة‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬لصالح‭ ‬الحملة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لمناصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وتسلم‭ ‬التبرع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لمناصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬من‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمجموعة‭ ‬اللولو‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومصر‭ ‬جوزير‭ ‬روباوالا‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ثمّن‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بالوقوف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشغب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬العاجلة،‭ ‬ومؤازرة‭ ‬الحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لهذا‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالتبرع‭ ‬الكريم‭ ‬لمجموعة‭ ‬اللولو‭ ‬العالمية،‭ ‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬المستغرب‭ ‬منهم،‭ ‬فهم‭ ‬شركاء‭ ‬دائماً‭ ‬في‭ ‬الخير‭ ‬وفي‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬للمؤسسة،‭ ‬مثمنا‭ ‬المساهمة‭ ‬المستمرة‭ ‬والمتميزة‭ ‬لمجموعة‭ ‬اللولو‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الانسانية‭ ‬التي‭ ‬تطلقها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭.‬

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