المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تتسلم تبرعا ماليا من مجموعة اللولو العالمية بقيمة 25 ألف دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة ومساهمة في الحملة البحرينية الوطنية لإغاثة أهالينا في غزة والتي نظمتها اللجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، تسلمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تبرعاً مالياً من مجموعة اللولو العالمية بقيمة 25 ألف دينار بحريني، وذلك لصالح الحملة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة، للمساهمة في دعم الأشقاء في غزة.
وتسلم التبرع الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرئيس التنفيذي للجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة الدكتور مصطفى السيد من المدير الإقليمي لمجموعة اللولو العالمية في مملكة البحرين ومصر جوزير روباوالا.
وبهذه المناسبة ثمّن الدكتور مصطفى السيد الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالوقوف إلى جانب الشغب الفلسطيني في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ومؤازرة الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لهذا العمل الإنساني.
كما أشاد بالتبرع الكريم لمجموعة اللولو العالمية، الأمر غير المستغرب منهم، فهم شركاء دائماً في الخير وفي العمل الإنساني للمؤسسة، مثمنا المساهمة المستمرة والمتميزة لمجموعة اللولو العالمية في المشاريع والمبادرات الانسانية التي تطلقها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية داخل البحرين وخارجها.
MENAFN28102023000055011008ID1107323013
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.