محافظ الجنوبية: بدء التسجيل لموسم البر عبر مبادرة ((خيّم)) الإلكترونية 2 نوفمبر القادم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)











في‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬عودة‭ ‬موسم‭ ‬التخييم،‭ ‬والذي‭ ‬أعلن‭ ‬عنه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وتنظيم‭ ‬الموسم‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬لغاية‭ ‬29‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬وان‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬ستنطلق‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬مبيناً‭ ‬سموه‭ ‬ان‭ ‬المحافظة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والأمنية‭ ‬والبيئية‭ ‬بالمستوى‭ ‬الرائد‭ ‬لضمان‭ ‬تنظيم‭ ‬موسم‭ ‬آمن‭ ‬ومنظم‭ ‬لجميع‭ ‬مرتادي‭ ‬البر‭ ‬والمخيمين‭.‬

وأشار‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬المخيمين‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬والأنظمة‭ ‬واتباع‭ ‬خارطة‭ ‬الموسم‭ ‬المعتمدة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإرشادات‭ ‬والتدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬للتخييم‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬البر،‭ ‬لحفظ‭ ‬سلامتهم‭ ‬ونجاح‭ ‬الموسم‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الأمنية‭ ‬والبيئية‭ ‬والتنظيمية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬مثل‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إتباع‭ ‬إجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬والاحتياطات‭ ‬اللازمة‭ ‬وتوفير‭ ‬متطلبات‭ ‬السلامة،‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬المحلات‭ ‬الخاصة‭ ‬بدراجات‭ ‬الدفع‭ ‬الرباعي‭ ‬بتوفير‭ ‬عناصر‭ ‬السلامة،‭ ‬والتزام‭ ‬سواق‭ ‬المركبات‭ ‬بالضوابط‭ ‬المرورية‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬أوضح‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬آلية‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والمبادرات‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬المحافظة،‭ ‬كمبادرة‭ (‬خيّم‭) ‬الرقمية‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المخيمين‭ ‬ومرتادي‭ ‬البر‭ ‬لموسم‭ ‬أكثر‭ ‬أمنًا‭ ‬وراحة،‭ ‬وتتضمن‭ ‬المبادرة‭ ‬آلية‭ ‬وخطوات‭ ‬التسجيل‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬التفاصيل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بموسم‭ ‬البر‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ (‬الجنوبية‭) ‬ Aljunobya ‭) ) ‬للأجهزة‭ ‬المحمولة‭ ‬والهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬الذي‭ ‬يتوفر‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية‭.‬

وأوضح‭ ‬بأن‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لن‭ ‬تفرض‭ ‬رسوما‭ ‬للتسجيل،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬أخذ‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالموسم‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬الإعلامية‭ ‬الرسمية‭ ‬وقنوات‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للتطوع‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬وذلك‭ ‬لدور‭ ‬المحافظة‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭. ‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المحافظة‭ ‬ترحب‭ ‬بكافة‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والملاحظات‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬حول‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬2023‭-‬2024م‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ campers@southern ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬رقم‭ ‬الهاتف‭ ‬17750000،‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المحادثة‭ ‬الفورية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ (‬الجنوبية‭) ((‬ Aljunobya ،‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭).‬