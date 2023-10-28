محافظ الجنوبية: بدء التسجيل لموسم البر عبر مبادرة ((خيّم)) الإلكترونية 2 نوفمبر القادم

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- Akhbar Al Khaleej) ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية اجتماعا تنسيقيا لبحث الجهود المشتركة في الاستعدادات المسبقة لموسم البر 2023-2024م، وذلك بحضور مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب، ونائب المحافظ ، ورئيس مركز شرطة الرفاع، وعدد من المسؤولين بالمحافظة الجنوبية.
في مستهل الاجتماع أشاد سمو المحافظ بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عودة موسم التخييم، والذي أعلن عنه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وتنظيم الموسم وفق أفضل المعايير.
وأكد سمو المحافظ أن موسم البر يبدأ في الفترة من 10 نوفمبر 2023 لغاية 29 فبراير 2024، وان عملية التسجيل ستنطلق في الفترة من 2 نوفمبر المقبل، مبيناً سموه ان المحافظة حريصة على تعزيز التعاون والشراكة المجتمعية والأمنية والبيئية بالمستوى الرائد لضمان تنظيم موسم آمن ومنظم لجميع مرتادي البر والمخيمين.
وأشار سمو المحافظ إلى ضرورة التزام المخيمين بالاشتراطات والأنظمة واتباع خارطة الموسم المعتمدة بالإضافة إلى الإرشادات والتدابير اللازمة للتخييم في موسم البر، لحفظ سلامتهم ونجاح الموسم وفق أعلى المعايير الأمنية والبيئية والتنظيمية، بالإضافة الى التعاون مع الجهات الأمنية مثل الإدارة العامة للدفاع المدني من خلال إتباع إجراءات السلامة والاحتياطات اللازمة وتوفير متطلبات السلامة، والإدارة العامة للمرور من خلال ضرورة التزام المحلات الخاصة بدراجات الدفع الرباعي بتوفير عناصر السلامة، والتزام سواق المركبات بالضوابط المرورية.
من جهة أخرى أوضح سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن المحافظة تحرص على تسهيل آلية التسجيل من خلال الخدمات الإلكترونية والمبادرات الرقمية التي تقدمها المحافظة، كمبادرة (خيّم) الرقمية والتي تهدف إلى تعزيز التواصل مع المخيمين ومرتادي البر لموسم أكثر أمنًا وراحة، وتتضمن المبادرة آلية وخطوات التسجيل الإلكتروني، والتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بموسم البر لهذا العام، وذلك عبر تطبيق (الجنوبية) Aljunobya ) ) للأجهزة المحمولة والهواتف الذكية، الذي يتوفر باللغتين العربية والإنجليزية.
وأوضح بأن المحافظة الجنوبية لن تفرض رسوما للتسجيل، منوهاً بأهمية أخذ المعلومات المتعلقة بالموسم من المصادر الإعلامية الرسمية وقنوات المحافظة الجنوبية، مشيرا الى فتح باب التسجيل للتطوع في الموسم وذلك لدور المحافظة الرائد في تعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاع الأهلي.
وتجدر الإشارة الى ان المحافظة ترحب بكافة الاستفسارات والملاحظات عبر قنوات التواصل حول موسم البر 2023-2024م عبر البريد الإلكتروني campers@southern . gov . bh ، أو عبر رقم الهاتف 17750000، أو عن طريق المحادثة الفورية من خلال تطبيق (الجنوبية) (( Aljunobya ، أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).
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