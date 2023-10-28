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مرصد حقوقي: إسرائيل تنتقل إلى مرحلة أكثر ((دموية)) بتكثيف عدوانها وعزل غزة

10/28/2023 7:10:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصيلة الشهداء فـي القطاع تقترب من 10 آلاف.. وجوتيريش يحذر من كارثة إنسانية

غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬حذر‭ ‬مرصد‭ ‬حقوقي‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬انتقال‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬أكثر‭ ‬‮«‬دموية‮»‬‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬المستمرة‭ ‬للأسبوع‭ ‬الرابع‭ ‬عبر‭ ‬تكثيف‭ ‬هجماتها‭ ‬وعزل‭ ‬القطاع‭ ‬المكتظ‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬2 ‭,‬ 3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬بالكامل‭. ‬

وقال‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭.‬ب‭.‬أ‭) ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬إن‭ ‬الحصيلة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬جراء‭ ‬عدوان‭ ‬إسرائيل‭ ‬المتواصل‭ ‬بكثافة‭ ‬جوا‭ ‬وبحرا‭ ‬وبرا‭ ‬اقتربت‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬شهيد‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬مفقود‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬المدمرة‭ ‬وتتضاءل‭ ‬فرص‭ ‬نجاتهم‭ ‬بشدة‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬فترات‭ ‬زمنية‭ ‬طويلة‭ ‬على‭ ‬استهدافهم‭ ‬وتعثر‭ ‬انتشالهم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

وذكر‭ ‬أنه‭ ‬ينظر‭ ‬بخطورة‭ ‬بالغة‭ ‬إلى‭ ‬تعمد‭ ‬إسرائيل‭ ‬قطع‭ ‬الاتصالات‭ ‬الهاتفية‭ ‬والإنترنت‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬تستهدف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬توفير‭ ‬غطاء‭ ‬لفظائع‭ ‬جماعية‭ ‬وتصعيد‭ ‬عملية‭ ‬القتل‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭. ‬

وفقد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬جميع‭ ‬الاتصالات‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬شمل‭ ‬جميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الإغاثة‭ ‬الدولية‭ ‬ووكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬شلل‭ ‬عمل‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬وطواقم‭ ‬الإنقاذ‭ ‬بفعل‭ ‬توقف‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والإنترنت‭.



وأعلن‭ ‬منسق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬لين‭ ‬هاستينجز‭ ‬أن‭ ‬المستشفيات‭ ‬والعمليات‭ ‬الإنسانية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬دون‭ ‬اتصالات‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬افتقاد‭ ‬الكهرباء‭ ‬والغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬والأدوية‭.‬‮
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كما‭ ‬أعلنت‭ ‬منظمتا‭ ‬اليونسف‭ ‬والصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أنهما‭ ‬فقدتا‭ ‬الاتصال‭ ‬بموظفيهما‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬أعربت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬بشأن‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الطارئة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف،‭ ‬وسلامة‭ ‬موظفيها‭. ‬

‭ ‬ومنذ‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬لهجومها‭ ‬العسكري‭ ‬غير‭ ‬المسبوق،‭ ‬أصبح‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬صعبا‭ ‬بفعل‭ ‬تدمير‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬الاتصالات‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬نسبة‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬90 ‭%‬ ‭. ‬

‭ ‬لكن‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بالتل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لخدمات‭ ‬الهاتف‭ ‬أن‭ ‬القصف‭
‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬دمر‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الاتصالات‭ ‬المتبقية‭ ‬بين‭ ‬غزة‭ ‬والعالم‭ ‬الخارجي‮»‬‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انقطاع‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والإنترنت‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭.

وأدان‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬بشدة‭ ‬تعمد‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيل‭ ‬للبنى‭ ‬التحتية‭ ‬المدنية‭ ‬للاتصالات،‭ ‬وقطع‭ ‬الإنترنت‭ ‬والكهرباء‭ ‬وحجب‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬استهداف‭ ‬الصحفيين‭ ‬الذين‭ ‬قتل‭ ‬34‭ ‬منهم‭ ‬بعضهم‭ ‬إثر‭ ‬تدمير‭ ‬منازلهم‭ ‬مع‭ ‬عوائلهم‭.‬‮
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‭ ‬وحث‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬التحرك‭ ‬الفوري‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تبقي‭ ‬من‭ ‬معايير‭ ‬للإنسانية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭.

وأعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬دخول‭ ‬‮«‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬مصعدة‭ ‬قصفها‭ ‬المتواصل‭ ‬للقطاع‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬ندّد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬بـ«التصعيد‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‮»‬‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مجددا‭ ‬دعوته‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‭ ‬فوري‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬جوتيريش‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬‮«‬للأسف‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الهدنة‭ ‬فوجئت‭ ‬بتصعيد‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬ونتائجه‭ ‬المدمرة،‭ ‬ما‭ ‬يقوض‭ ‬الأهداف‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.

وقال‭ ‬جوتيريش‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬تبديل‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭. ‬أجدد‭ ‬دعوتي‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‭ ‬فوري،‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬دون‭ ‬شروط‭ ‬وإدخال‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‮»‬‭. ‬وحذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬تقع‭ ‬أمام‭ ‬أنظارنا‮»‬‭.‬

والتقى‭ ‬جوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭. ‬وشدد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬‮«‬رفض‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬التام‭ ‬للقصف‭ ‬العشوائي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومحاولات‭ ‬التهجير‭ ‬والنزوح‭ ‬القسري‭ ‬لشعبها‭ ‬المحاصر‮»‬‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬‮«‬خطورة‭ ‬التصعيد‭ ‬البري‭ ‬لهذه‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المدنيين‭ ‬والرهائن‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭. ‬

وواصل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬قصف‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬ليلة‭ ‬من‭ ‬الاشتباكات‭ ‬العنيفة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬بين‭ ‬جنوده‭ ‬ومقاتلي‭ ‬المقاومة‭.

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬للنزاع‭ ‬الذي‭ ‬أوقع‭ ‬آلاف‭ ‬الشهداء،‭ ‬بات‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬والذي‭ ‬يسكنه‭ ‬نحو‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬نسمة،‭ ‬مقطوعا‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬توقف‭ ‬الاتصالات‭ ‬وخدمة‭ ‬الإنترنت‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬إلى‭ ‬7703‭ ‬شهداء‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬ارتكب‭ ‬53‭ ‬مجزرة‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬عنيف‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ (‬الجمعة‭)‬،‭ ‬وارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬نتيجة‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬7703‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3500‭ ‬طفل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬ضرب‭ ‬150‭ ‬‮«‬هدفا‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬بعدما‭ ‬أشار‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬توسيع‮»‬‭ ‬عملياته‭ ‬البرية‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإٍسرائيلي‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬إنه‭ ‬قتل‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬عصام‭ ‬أبو‭ ‬ركبة‭ ‬المكلف‭ ‬‮«‬المظلات‭ ‬الشراعية‭ ‬الآلية‭ ‬والمسيرات‭ ‬ومعدات‭ ‬الرصد‭ ‬والدفاع‭ ‬الجوي‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬مدير‭ ‬إعلام‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬مئات‭ ‬البنايات‭ ‬والمنازل‭ ‬دمرت‭ ‬كليا‭ ‬وآلاف‭ ‬الوحدات‭ ‬تضررت‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الليلة‭ (‬قبل‭) ‬الماضية،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬الكثيفة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تغير‭ ‬‮«‬معالم‭ ‬غزة‭ ‬ومحافظة‭ ‬الشمال‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬للاجئين‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬أحدث‭ ‬القصف‭ ‬أضرارا‭ ‬كبيرة‭. ‬

ووصف‭ ‬علاء‭ ‬مهدي‭ (‬54‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬المخيم‭ ‬من‭ ‬دمار‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬زلزال‮»‬،‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬الشاطئ‭ ‬زلزال‭ ‬بل‭ ‬أعنف‭ ‬من‭ ‬زلزال،‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬زلزالا‭ ‬ربانيا‭ ‬لكان‭ ‬أهون‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬به‭ ‬قصف‭ ‬البحرية‭ ‬والمدفعية‭ ‬والطيران،‭ ‬كلهم‭ ‬قصفوا‭ ‬الناس‭ ‬المساكين‭... ‬هذه‭ ‬مجزرة،‭ ‬إنه‭ ‬إعدام‭ ‬بشري‮»‬‭. ‬

وتركزت‭ ‬أعنف‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬الليلي،‭ ‬بحسب‭ ‬الشهادات،‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بمستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬والمستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تشعر‭ ‬بقلق‭ ‬بالغ‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬التقارير‭ ‬الواردة‭ ‬عن‭ ‬قصف‭ ‬قرب‭ ‬المستشفيين‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المشارح‭ ‬ممتلئة‭. ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬هدنة‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬جميع‭ ‬‮«‬المدنيين‭ ‬المحتجزين‭ ‬رهائن‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬جيبرييسوس‭ ‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬‮«‬يمنع‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجرحى‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬الشهيد‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬تلجرام،‭ ‬أنها‭ ‬استهدفت‭ ‬جنودا‭ ‬قاموا‭ ‬بعملية‭ ‬توغل‭ ‬بعمق‭ ‬كيلومترين‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

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