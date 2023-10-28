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عشرات الآلاف يحتجون في بريطانيا للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

10/28/2023 7:10:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ - (‬رويترز‭): ‬تظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬المحتجين‭ ‬المؤيدين‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬لندن‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬لمطالبة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وسع‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هجماته‭ ‬الجوية‭ ‬والبرية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬جوية‭ ‬حشودا‭ ‬كبيرة‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬حملة‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬فلسطين،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬بها‭ ‬المطاف‭ ‬خارج‭ ‬مجلسي‭ ‬البرلمان‭ ‬بعد‭ ‬المرور‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬في‭ ‬داوننج‭ ‬ستريت‭. ‬

ومثل‭ ‬موقف‭ ‬واشنطن،‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬الأمر‭ ‬بحكومة‭ ‬سوناك‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬المطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬دعت‭ ‬إلى‭ ‬هدنات‭ ‬إنسانية‭ ‬للسماح‭ ‬بوصول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وتؤيد‭ ‬بريطانيا‭ ‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬والذي‭ ‬قالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنه‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1400‭ ‬شخص‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭. ‬

وقالت‭ ‬المتظاهرة‭ ‬كميل‭ ‬ريفويلتا‭: ‬‮«‬القوى‭ ‬العظمى‭ ‬لا‭ ‬تبذل‭ ‬جهدا‭ ‬كافيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭. ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬نحن‭ ‬هنا‭: ‬نحن‭ ‬ندعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ونطالب‭ ‬بإعطاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬حقوقهم‭ ‬في‭ ‬الوجود‭ ‬والعيش‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وجميع‭ ‬الحقوق‭ ‬التي‭ ‬نتمتع‭ ‬بها‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بحماس‭. ‬بل‭ ‬يتعلق‭ ‬بحماية‭ ‬حياة‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭. ‬



وتعرضت‭ ‬شرطة‭ ‬لندن‭ ‬لانتقادات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬لعدم‭ ‬تعاملها‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬مع‭ ‬الشعارات‭ ‬التي‭ ‬رددها‭ ‬بعض‭ ‬المتظاهرين‭ ‬خلال‭ ‬مسيرة‭ ‬أخرى‭ ‬مؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬والتي‭ ‬شارك‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬وغلب‭ ‬الطابع‭ ‬السلمي‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاحتجاج‭ ‬ولم‭ ‬يُقبض‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭. ‬

وقبل‭ ‬احتجاج‭ ‬الأمس،‭ ‬حذرت‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬الكراهية،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬ستنشر‭ ‬ألفين‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المدينة‭. ‬وفرضت‭ ‬السلطات‭ ‬قيودا‭ ‬خاصة‭ ‬لمنع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬السفارة‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬حث‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬والتلاعب‭.‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬مظاهرات‭ ‬منددة‭ ‬بالعدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مانشستر‭ ‬وجلاسكو‭.‬

وفي‭ ‬باريس‭ ‬شارك‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬دعما‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬رغم‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬حظر‭ ‬أمني‭ ‬أيده‭ ‬القضاء،‭ ‬وفق‭ ‬مراسلي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.
‬ومنعت‭ ‬قوة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬موكب‭ ‬المتظاهرين‭ ‬من‭ ‬السير‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬دو‭ ‬شاتليه‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭. ‬وهتف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬‮«‬غزة،‭ ‬غزة،‭ ‬باريس‭ ‬معك‮»‬‭ ‬و«إنها‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تُقتل،‭ ‬أطفال‭ ‬غزة،‭ ‬أطفال‭ ‬فلسطين‮»‬‭ ‬و«إسرائيل‭ ‬قاتلة‭ (‬الرئيس‭ ‬إيمانويل‭) ‬ماكرون‭ ‬متواطئ‭ ‬معها‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬نواب‭ ‬توشحوا‭ ‬كوفيات‭ ‬وأعلام‭ ‬فلسطين،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬الخُضر‭ ‬أوريليان‭ ‬تاتشي‭ ‬والنائب‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬فرنسا‭ ‬الأبية‭ ‬اليساري‭ ‬الراديكالي‭ ‬جيروم‭ ‬لوغافر‭. ‬وقالت‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬كورباي‭-‬إيسون‭ ‬بوسط‭ ‬البلاد‭ ‬إلسا‭ ‬توري‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬أمر‭ ‬ملح‭ ‬لوقف‭ ‬قتل‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬والرجال‮»‬‭. ‬

خلال‭ ‬التظاهرة‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬حملت‭ ‬الفنانة‭ ‬الكوميدية‭ ‬سامية‭ ‬أورزمان‭ ‬لافتة‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬أين‭ ‬ذهبت‭ ‬إنسانيتنا؟‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬الصواب‭ ‬عدم‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وأن‭ ‬يموت‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬ينبس‭ ‬أحد‭ ‬ببنت‭ ‬شفة‮»‬‭. ‬ونددت‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬بلد‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬نمنع‭ ‬من‭ ‬الاحتجاج‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وقال‭ ‬متظاهر‭ ‬ناشط‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬فرنسا‭ ‬الأبية‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬‮«‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هناك‭ ‬آلاف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الذين‭ ‬يطالبون‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وفي‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى‭ ‬أيضا،‭ ‬وفي‭ ‬فرنسا‭ ‬هذا‭ ‬محظور‮»‬‭. ‬وأيدت‭ ‬محكمة‭ ‬إدارية‭ ‬السبت‭ ‬الحظر‭ ‬الأمني‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬التظاهرة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التهديد‭ ‬الجسيم‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬الإخلال‭ ‬بالنظام‭ ‬العام‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬‮«‬تصاعد‭ ‬التوترات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأحداث‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬الأعمال‭ ‬المعادية‭ ‬للسامية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‮»‬‭.‬

وإلى‭ ‬ذلك‭ ‬قالت‭ ‬هيئة‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬إن‭ ‬مئات‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الذين‭ ‬يطالبون‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬أغلقوا‭ ‬محطة‭ ‬جراند‭ ‬سنترال،‭ ‬أحد‭ ‬مراكز‭ ‬النقل‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭. ‬

وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬النقل‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬محطة‭ ‬جراند‭ ‬سنترال‭ ‬مغلقة‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‭ ‬بسبب‭ ‬احتجاج‮»‬،‭ ‬وحثت‭ ‬الركاب‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬محطات‭ ‬بديلة‭ ‬والأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬بزيادة‭ ‬وقت‭ ‬الانتقالات‭. ‬

وكُتب‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬اللافتات‭ ‬المرفوعة‭ ‬داخل‭ ‬المبنى‭: ‬ احزنوا‭ ‬على‭ ‬الموتى،‭ ‬وقاتلوا‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الأحياء ‭. ‬وأظهرت‭ ‬الصور‭ ‬المنشورة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تدفق‭ ‬المتظاهرين‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬القطار‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬42‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مانهاتن،‭ ‬واحتجاز‭ ‬سلطات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬لعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭. ‬

ونشرت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬الصوت‭ ‬اليهودي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلام‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬الاحتجاج،‭ ‬مقطعا‭ ‬مصورا‭ ‬على‭ ‬إنستجرام‭ ‬يظهر‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬المحطة‭ ‬ترافق‭ ‬صفا‭ ‬طويلًا‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين،‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يرتدون‭ ‬قمصانا‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الآن‮»‬‭ ‬و«ليس‭ ‬باسمنا‮»‬‭ ‬وأذرعهم‭ ‬خلف‭ ‬ظهورهم‭. ‬

وكتبت‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬المنشور‭: ‬‮«‬يتم‭ ‬اعتقال‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬اليهود‭ ‬والحلفاء‭ ‬فيما‭ ‬يُرجح‭ ‬أنه‭ ‬أكبر‭ ‬عصيان‭ ‬مدني‭ ‬جماعي‭ ‬تشهده‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬خلال‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن‮»‬‭. ‬

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