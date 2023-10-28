آلاف اليهود في نيويورك يتظاهرون لوقف العدوان على غزة.. وتوقيف المئات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتجمع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬وفقا‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المسافرين‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المحطة،‭ ‬مرتدين‭ ‬قمصانًا‭ ‬سوداء،‭ ‬وحملوا‭ ‬لافتات‭ ‬عليها‭ ‬عبارات‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬فلسطين‭ ‬حرة‮»‬‭ ‬و«نريد‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬فورًا‮»‬‭ ‬و«كونوا‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الصحيح‭ ‬من‭ ‬التاريخ‮»‬‭.‬

وأوقف‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرة‭ ‬نظمتها‭ ‬حركة‭ ‬يهودية‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الشرطة‭ ‬والمنظمون‭.‬

وأعلنت‭ ‬شرطة‭ ‬نيويورك‭ ‬توقيف‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬200‭ ‬شخص‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬المنظمون‭ ‬أن‭ ‬التوقيفات‭ ‬شملت‭ ‬300‭ ‬شخص‭ ‬خلال‭ ‬تفريق‭ ‬التجمع‭ ‬داخل‭ ‬محطة‭ ‬غراند‭ ‬سنترال‭ ‬للقطارات‭.‬

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬التقطت‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬طوابير‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬وقد‭ ‬كبلت‭ ‬أياديهم‭ ‬وهم‭ ‬يرتدون‭ ‬قمصانا‭ ‬قطنية‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬باسمنا‮»‬‭ ‬و«وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

ونظمت‭ ‬الاعتصام‭ ‬الكبير‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬جويش‭ ‬فويس‭ ‬فور‭ ‬بيس‭-‬نيويورك‭ ‬سيتي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬آلافاً‭ ‬سدوا‭ ‬القاعة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمحطة‭. ‬وأكدت‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬عصيان‭ ‬مدني‭ ‬تشهدها‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‮»‬‭.‬

وأظهرت‭ ‬مشاهد‭ ‬المحطة‭ ‬وقد‭ ‬عجت‭ ‬بالمحتجين‭ ‬الذين‭ ‬رفعوا‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬الحرية‭ ‬للفلسطينيين‮»‬‭ ‬و«احزنوا‭ ‬على‭ ‬القتلى‭ ‬وناضلوا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الأحياء‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬أطلق‭ ‬حاخامات‭ ‬التجمع‭ ‬بإضاءة‭ ‬شموع‭ ‬عطلة‭ ‬السبت‭ ‬وبتلاوة‭ ‬صلاة‭ ‬الموتى‭ ‬اليهودية‭.‬

وقالت‭ ‬الحاخامة‭ ‬ماي‭ ‬يي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬المنظمون‭: ‬‮«‬السبت‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬راحة‭ ‬عادة،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يسعنا‭ ‬أن‭ ‬نرتاح‭ ‬فيما‭ ‬ترتكب‭ ‬باسمنا‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬حياة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين‭ ‬وثيقة‭ ‬الارتباط،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬للأمن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬والحرية‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يتعرضون‭ ‬لخطر‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬بعد‭ ‬قطع‭ ‬إسرائيل‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصالات‭ ‬والإنترنت‭ ‬عن‭ ‬القطاع‮»‬‭.‬