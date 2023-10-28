البحرين تدين تصاعد الحرب الإسرائـيـلـيـة على قـطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة لتصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لما له من تداعيات خطرة على تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية، وتهديد حياة المزيد من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، ولا سيما من الأطفال والنساء، وما يمثله ذلك من انتهاكات صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.
وحثت الوزارة المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته الإنسانية في الاستجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية 120 دولة، بشأن الدعوة إلى إقرار هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين والأعيان والمرافق المدنية، وتوفير السلع والخدمات الأساسية وتيسير المساعدات الإنسانية لسكان غزة بشكل فوري ومستمر وكافٍ ودون عوائق، بما في ذلك الماء والغذاء واللوازم الطبية والوقود والكهرباء، ورفض أي محاولات للتهجير القسري للسكان، والحيلولة دون تفاقم حالة عدم الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة.
وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والداعي إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام، بما يلبي حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، باعتباره خيارًا استراتيجيًا لتحقيق الأمن والرخاء والتعايش والسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.
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