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البحرين تدين تصاعد الحرب الإسرائـيـلـيـة على قـطاع غزة

10/28/2023 7:10:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واستنكارها‭ ‬بشدة‭ ‬لتصاعد‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬خطرة‭ ‬على‭ ‬تفاقم‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإنسانية‭ ‬الكارثية،‭ ‬وتهديد‭ ‬حياة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الأبرياء،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء،‭ ‬وما‭ ‬يمثله‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬انتهاكات‭ ‬صريحة‭ ‬لقواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭.‬

وحثت‭ ‬الوزارة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولياته‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬لقرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وبأغلبية‭ ‬120‭ ‬دولة،‭ ‬بشأن‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬فورية‭ ‬ودائمة‭ ‬ومستدامة‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬والأعيان‭ ‬والمرافق‭ ‬المدنية،‭ ‬وتوفير‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬وتيسير‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لسكان‭ ‬غزة‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬ومستمر‭ ‬وكافٍ‭ ‬ودون‭ ‬عوائق،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الماء‭ ‬والغذاء‭ ‬واللوازم‭ ‬الطبية‭ ‬والوقود‭ ‬والكهرباء،‭ ‬ورفض‭ ‬أي‭ ‬محاولات‭ ‬للتهجير‭ ‬القسري‭ ‬للسكان،‭ ‬والحيلولة‭ ‬دون‭ ‬تفاقم‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬وتصعيد‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وجددت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬والداعي‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬وإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬1967،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬وقرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬باعتباره‭ ‬خيارًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والرخاء‭ ‬والتعايش‭ ‬والسلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

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