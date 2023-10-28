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نقص حاويات القمامة.. مشكلة تعاني منها ((الشمالية))

10/28/2023 7:10:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بلديون: المشكلة تتركز في المناطق الجديدة.. ونحتاج إلى خطة محكمة لتوزيع جيوب الحاويات

أكياس قمامة على الأرصفة.. والحيوانات المشردة بالمرصاد

حاويتان لـ 64 شقة.. ولا حاويات في بعض المناطق!


مشكلة‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيرها،‭ ‬وهي‭ ‬نقص‭ ‬الحاويات‭ ‬المخصصة‭ ‬لجمع‭ ‬أكياس‭ ‬القمامة‭.‬

من‭ ‬المناظر‭ ‬المألوفة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬قرى‭ ‬ومجمعات‭ ‬المنطقة‭ ‬هو‭ ‬اضطرار‭ ‬الأهالي‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬هذه‭ ‬الأكياس‭ ‬على‭ ‬الأرصفة‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬قلة‭ ‬الحاويات‭ ‬المخصصة‭ ‬أو‭ ‬لامتلائها‭ ‬أو‭ ‬لبعد‭ ‬الحاوية‭ ‬عن‭ ‬نقاط‭ ‬التجميع‭.‬

أهالي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجمعات‭ ‬أكدوا‭ ‬في‭ ‬لقاءات‭ ‬معهم‭ ‬أن‭ ‬نقاط‭ ‬تجميع‭ ‬أكياس‭ ‬القمامة‭ ‬صارت‭ ‬هي‭ ‬الأغلب‭ ‬وليس‭ ‬الحاويات،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يخلق‭ ‬صورة‭ ‬غير‭ ‬مناسبة‭ ‬للمنظر‭ ‬العام‭. ‬وقالوا‭ ‬إنهم‭ ‬خاطبوا‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬وقدموا‭ ‬شكاوى‭ ‬كثيرة‭ ‬لتوفير‭ ‬عدد‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬الحاويات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬نموا‭ ‬وامتدادا‭ ‬كبيرا،‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬لم‭ ‬يلمسوا‭ ‬أية‭ ‬استجابة‭. ‬



وأضاف‭ ‬الأهالي‭: ‬يبدوا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬تنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالشكل‭ ‬الكافي،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تطوير‭ ‬مناطق‭ ‬ومضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬المنازل‭ ‬فيها،‭ ‬ويتم‭ ‬تحويل‭ ‬أراض‭ ‬إلى‭ ‬مجمعات‭ ‬سكنية،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬مضاعفة‭ ‬خدمات‭ ‬النظافة‭ ‬بنفس‭ ‬الوتيرة‭. ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الأمر‭ ‬يرتبط‭ ‬بعقود‭ ‬بين‭ ‬الوزارة‭ ‬وشركة‭ ‬النظافة‭. ‬

تصور‭ ‬أن‭ ‬أربع‭ ‬عمارات‭ ‬سكنية‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬16‭ ‬شقة‭ (‬بمجموع‭ ‬64‭ ‬شقة‭) ‬تخصص‭ ‬لها‭ ‬حاويتان‭ ‬فقط‭. ‬وهناك‭ ‬مناطق‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬بها‭ ‬حاويات‭ ‬من‭ ‬الأساس،‭ ‬وغيرها‭ ‬تحتاج‭ ‬حسب‭ ‬الإحصائيات‭ ‬إلى‭ ‬عشر‭ ‬حاويات‭ ‬ولكن‭ ‬الموجود‭ ‬اثنتان‭ ‬فقط‭. ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المعدل‭ ‬المقبول‭ ‬هو‭ ‬تخصيص‭ ‬حاوية‭ ‬واحدة‭ ‬لكل‭ ‬12‭-‬14‭ ‬منزلا‭ ‬لأن‭ ‬الحاوية‭ ‬تستوعب‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أكياس‭ ‬القمامة‭. ‬


من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬التاسعة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬عبدالله‭ ‬القبيسي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬مجمع‭ ‬أو‭ ‬منطقة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬حيث‭ ‬تعاني‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المجمعات‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬كاف‭ ‬لحاويات‭ ‬القمامة‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬وذلك‭ ‬بإلقائها‭ ‬على‭ ‬جنبات‭ ‬الشوارع‭ ‬والأرصفة‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬مشاكل‭ ‬نظافة‭ ‬ومشاكل‭ ‬صحية‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تأخر‭ ‬عمال‭ ‬النظافة‭ ‬عن‭ ‬جمع‭ ‬القمامة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬جوانب،‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬تخصيص‭ ‬حاوية‭ ‬واحدة‭ ‬لعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬قد‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬منزل،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬امتلاء‭ ‬الحاوية‭ ‬واضطرار‭ ‬الأهالي‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬أكياس‭ ‬القمامة‭ ‬على‭ ‬الطريق‭.‬

والجانب‭ ‬الثاني‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬حاويات‭ ‬أساسا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الجديدة‭. ‬

وهناك‭ ‬جانب‭ ‬ثالث‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬أصحاب‭ ‬البيوت‭ ‬لا‭ ‬يرغبون‭ ‬بوضع‭ ‬حاويات‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منازلهم‭. ‬وهؤلاء‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يعون‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬تكون‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حاوية‭ ‬حيث‭ ‬تتراكم‭ ‬أكياس‭ ‬القمامة‭ ‬وتنتشر‭ ‬المخلفات‭ ‬والروائح‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬عبثت‭ ‬بها‭ ‬الحيوانات‭ ‬المشردة‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬نقص‭ ‬الحاويات‭ ‬وأدوات‭ ‬التنظيف‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تراكم‭ ‬النفايات‭ ‬والقمامة‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬ويتسبب‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬الروائح‭ ‬الكريهة،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬تمزيق‭ ‬الأكياس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحيوانات‭ ‬كالقطط‭ ‬والكلاب‭ ‬والقوارض،‭ ‬فضلا‭ ‬عما‭ ‬يسببه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬تشويه‭ ‬للمنظر‭ ‬الحضاري‭.‬

وبيَّن‭ ‬القبيسي‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كانت‭ ‬شاحنات‭ ‬مخصصة‭ ‬ترفع‭ ‬الأكياس‭ ‬من‭ ‬الطرق،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬يتم‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عامل‭ ‬نظافة‭ ‬يجمع‭ ‬الأكياس‭ ‬في‭ ‬الحاويات‭ ‬لتأتي‭ ‬الشاحنة‭ ‬لاحقا‭ ‬لجمعها‭. ‬وهنا‭ ‬تكون‭ ‬المشكلة‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الحيوانات‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬عبثت‭ ‬بالأكياس‭ ‬طوال‭ ‬الليل‭ ‬ومزقتها‭ ‬ونشرت‭ ‬المخلفات‭ ‬والروائح‭.‬

ونوّه‭ ‬إلى‭ ‬مراعاة‭ ‬التقييم‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬نظام‭ ‬الحاويات‭ ‬وطرق‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬والمجتمع‭ ‬لتحديد‭ ‬التحسينات‭ ‬اللازمة‭ ‬وتنفيذها‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬البيئة‭ ‬وراحة‭ ‬المجتمع‭.‬

وقال‭: ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬ناشد‭ ‬بإيجاد‭ ‬الحاويات‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجمعات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحديثة‭. ‬كما‭ ‬اجتمعنا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬النظافة‭ ‬والبلدية‭ ‬وشرحنا‭ ‬لهم‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭. ‬والمشكلة‭ ‬أنهم‭ ‬وضعوا‭ ‬المخطط‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬ومازال‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الامتدادات‭ ‬وتطوير‭ ‬مناطق‭ ‬سكنية‭ ‬جديدة‭. ‬

بدوره‭ ‬أوضح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبداللطيف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تعاونا‭ ‬ملحوظا‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بين‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬يفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الخطة‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬توزيع‭ ‬الجيوب‭ ‬لوضع‭ ‬الحاويات‭ ‬فيها‭.‬

وقال‭: ‬عندما‭ ‬نطلب‭ ‬حاوية‭ ‬لموقع‭ ‬سكني‭ ‬أو‭ ‬صناعي،‭ ‬قد‭ ‬تتأخر‭ ‬إجراءات‭ ‬جلبها‭ ‬ووضعها‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬المناسب‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الموقع‭ ‬حديثا‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬الإسكاني،‭ ‬حيث‭ ‬يتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬إجراءات‭ ‬مثل‭ ‬طلب‭ ‬الإذن‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬كون‭ ‬أن‭ ‬الحي‭ ‬السكني‭ ‬مازال‭ ‬في‭ ‬عهدتها‭.‬

فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬في‭ ‬إسكان‭ ‬البحير‭ ‬وبيوت‭ ‬مزايا‭ ‬هناك‭ ‬تعاون‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬مفتشي‭ ‬البلدية‭ ‬والمجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬ولكن‭ ‬حين‭ ‬يتم‭ ‬طلب‭ ‬الحاويات‭ ‬والأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنظافة‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬الاستئذان‭ ‬من‭ ‬المالك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمشروع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إدخال‭ ‬مركبة‭ ‬النظافة‭ ‬وتحديد‭ ‬جيوب‭ ‬الحاويات‭ ‬وغيرها،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬مددا‭ ‬أطول‭.‬

واستطرد‭: ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬الحديثة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمساحات‭ ‬الخاصة‭ ‬لوضع‭ ‬الحاويات،‭ ‬فمثلا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬زايد‭ ‬هناك‭ ‬إشكالية‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الحاويات‭ ‬بمواقع‭ ‬غير‭ ‬مناسبة‭ ‬تعيق‭ ‬حتى‭ ‬الدخول‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬المجمع‭ ‬السكني‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬شكل‭ (‬كومبون‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬آلية‭ ‬ودراسة‭ ‬لأماكن‭ ‬وضع‭ ‬الحاويات‭ ‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬التخلص‭ ‬غير‭ ‬السليم‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬وأكياس‭ ‬القمامة‭ ‬يسبب‭ ‬تلوثا‭ ‬بيئيا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬تراكم‭ ‬النفايات‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭ ‬يشوه‭ ‬المظهر‭ ‬العام‭ ‬للمنطقة‭ ‬ويترك‭ ‬الانطباع‭ ‬السلبي‭ ‬للزوار‭ ‬وبالتالي‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭.‬

وطالب‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بوضع‭ ‬خطة‭ ‬تتعاون‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بالنظافة‭ ‬مع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬اختيار‭ ‬جيوب‭ ‬حاويات‭ ‬النظافة‭ ‬وكيفية‭ ‬علاج‭ ‬النفايات‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إنشاء‭ ‬محطات‭ ‬تدوير‭ ‬النفايات‭ ‬وتشجيع‭ ‬التوعية‭ ‬البيئية‭ ‬لتحقيق‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الأكثر‭ ‬استدامة‭ ‬خدمة
للوطن
والمواطن‭.‬

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